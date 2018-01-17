Ölüm yine yollarda
Yonca kavşağı yakınlarında dün akşam meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü Yazgeldi Rahmanov hayatını kaybetti.
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Yonca kavşağı yakınlarında dün akşam meydana gelen trafik kazasında bisiklet sürücüsü Yazgeldi Rahmanov hayatını kaybetti. Araç sürücüsü tutuklandı.
Polis olayla ilgili şu bilgiyi verdi:
Dün akşam Yonca Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve Lefkosa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altında olan bisiklet sürücüsü Yazgeldi RAHMANOV bu sabah 02:40 sıralarında yaşamını yitirmiştir.
KAZA NASIL OLMUŞTU
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Etiketler : TRAFİK, TRAFİK KAZA, ÖLÜM
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