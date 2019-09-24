Ölüm tatilde yakaladı

Kıbrıs'ta turist olarak bulunan Hakan İktü (E-47), kalp krizi sonucu dün hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İktü’nün Bafra’da kalmakta olduğu otel odası içerisinde aniden rahatsızlanarak ambulans ile hastaneye kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği kaydedildi.

ERCAN’DAN 20 BİN DOLAR ÇIKARMAYA ÇALIŞAN KİŞİ YAKALANDI

Öte yandan, Ercan Havalimanı’nda, A.E.’nin (E-55) tasarrufunda 20 Bin ABD Doları nakit parayı yetkili makamlara beyan etmeden KKTC’den çıkış yapacağı sırada tespit edildiği ve aleyhinde yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

KÖPRÜ’DE KAÇAK ELEKTRİK KULLANAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Köprülü’de, kaçak elektrik kullanarak yaklaşık 10 Bin TL değerinde akım hırsızlığı yapan M.Y.(E-49) dün tutuklandı.

YENİBOĞAZİÇİ’NDE PULYA YAKALAYAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Öteyandan, Yeniboğaziçi ağıllar bölgesinde P.İ.’nin (E-67) file kullanmak suretiyle pulya ve boyun büken cinsi kuşları kanunsuz olarak avladığı tespit edilerek, tutuklandı.