Meltem SONAY

Ufuklar Grubu'na bağlı Cross Press Medya yayını olduğu ifade edilen GERÇEK Dergisi, başlattığı ‘Sizce İlk kim Ölecek’ oyunu ile kupon dağıtıyor, belirlenen isimler arasından ilk kimin öleceğini bilene zengin hediyeler vaat ediyor.

Sahibinin ‘Milliyetçi Hareket Platformu’ Başkanı Ufuk Akan Üçay’ın olduğu belirtilen dergideki diğer çözüm ve barış karşıtı makaleler de dikkat çekiyor.

Gerçek Dergisi’nin ‘Sizce İlk Kim Ölecek’ oyununda şık gösterdiği isimler arasından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ndan, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’a, eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer’den, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’e sekiz isim var.

İlk kim ölecek diye soruyor!

Gerçek Dergisi’nin ‘Sizce İlk Kim Ölecek’ oyununda şık gösterdiği isimler arasından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ndan, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’a, eski Başbakanlardan Ferdi Sabit Soyer’den, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Anastasiadis’e sekiz isim var.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve eski Başbakanlardan İrsen Küçük’ün de yer aldığı şıklar arasında, eski Kıbrıslı Rum Liderlerden Dimitris Hristofyas ve Başpiskopos II.Hrisostomos da var.

‘Ölüm oyunu’ adayları arasında yer alan eski Başbakanlardan, CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer: “Başbakan Özgürgün, Türkçe konuşup kendi insanlarına ve Kıbrıslı Rum siyasi liderlere ölüm tehdidi yağdıranlara susuyorsa, samimi değildir ve destekliyor demektir”.

Trafik kazasından ölümü kabul etmiyor!

Oyunun ‘Bir eğlence’ oyunu ifade edilirken, bir nevi ‘realite’ içeren bir yarışma oyunu olduğu derginin yarışmaya ilişkin duyurusunda belirtiliyor.

“Bu bir eğlence ve Allah gecinden versin uzun vadeli hediye kazanma oyunudur” denirken, adaylardan biri öldüğü anda, oyuna katılıp da ilk kimin öleceğini bilenler arasında çekiliş yapılacağı belirtiliyor.

Adaylardan biri öldüğü anda oyunun sona ereceği de belirtilirken, ‘Önemli uyarı’ olarak ‘trafik kazaları sırasındaki ölümlerin, oyunun kapsamı dışında olduğu’ belirtiliyor.

Eski Başbakan Ferdi Sabit SOYER: Türkçe konuşan ELAMCILAR’a müsamaha gösterenlerin şikayet etme hakkı yoktur

‘Ölüm oyunu’ adayları arasında yer alan eski Başbakanlardan, CTP Milletvekili Ferdi Sabit Soyer, ‘ELAM’ tarafından tehdit edilen Başbakan Özgürgün’ün, Kıbrıs Türk toplumunda yayınlanan bir dergide kendi insanları ve Kıbrıslı Rum liderlerin tehdit edilmesine ses çıkarmamasının ÜZÜCÜ olduğunu belirtti.

Soyer’in açıklamaları şöyle:

“Başbakan Hüseyin Özgürgün, basında verdiği demeçte ELAM tarafından ölümle tehdit edildiğini söyledi.

Biz, ELAM’ın değil Başbakan Özgürgün’e herhangi bir Kıbrıslı Türk veya Kıbrıslı Ruma dönük faşizan görüşlerle ölüm tehditleri yağdırmasına şiddetle karşıyız. ELAM’ın bu yapısı insanlığa aykırıdır.

Hüseyin Özgürgün’e dönük bu faşizan girişime karşı tepki koyarken, Başbakan Özgürgün’ün de Kıbrıs Türk toplumunda yayınlanan bir derginin ve ister ben olayım, ister bir başkası olsun, Cumhurbaşkanı Akıncı dahil, aynı şekilde Kıbrıslı Rum siyasi liderleri de aynı mantıkla ölümle tehdit edilmesini ve yarışma düzenlenmesine gıkını çıkarmaması ve yok farz etmesi son derece üzücüdür...

Bu ifadeyi kullanıyorum, üzücüdür diyorum.”

“Susuyorsa samimi değil, destekliyor demektir”

“Bizim Allah’tan başka kimseye bir can borcumuz yoktur, vız gelir tırıs gider. Barış ve halkların dostluğu için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ana dili ister Türkçe ister Yunanca olsun, tehditlere karşı insanlık temelinde karşı çıkmaya devam edeceğiz.

ELAM’dan şikayet edenler, Türkçe konuşan ELAMcılara müsamaha gösteriyorsa, ELAM’dan şikayet etmeye de hakları yoktur.

Yetki de, sorumluluk da onlarda. Başbakan Özgürgün, Türkçe konuşup kendi insanlarına ve Kıbrıslı Rum siyasi liderlere ölüm tehdidi yağdıranlara susuyorsa, samimi değildir ve destekliyor demektir”.