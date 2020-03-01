Ölüm sebeplerini ileri tetkik belirleyecek

Lefkoşa Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisinde tedavi gördükleri sırada çıkan yangında tahliye edilen ve Yakın Doğu Hastanesi’ne götürüldükleri sırada ambulansta yaşamlarını yitiren 74 yaşındaki Asım Uyguroğlu ve 62 yaşındaki Erdoğan Kalaycılar’a otopsi yapıldı. Polisten yapılan açıklamaya göre Uyguroğlu ve Kalaycılar’ın kesin ölüm sebebi alınan kan ve doku örneklerine yapılacak ileri tetkikler sonrası belirlenecek.

Açıklama şu şekilde; 28.02.2020 tarihinde, Lefkoşa Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Servisinde tedavi görmekte olan Asım UYGUROĞLU (E-74) çıkan yangın sonucunda gerekli tedavisinin yapılabilmesi için ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirmişti. Müteveffanın yapılan otopsisinde ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam eder.

28.02.2020 tarihli Lefkoşa Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Serisinde tedavi görmekte olan Erdoğan KALAYCILAR (E-62) çıkan yangın sonucunda gerekli tedavisinin yapılabilmesi için ambulansla Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı sırada yaşamını yitirmişti. Müteveffanın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan doku örnekleri alınmış olup, kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belirlenecektir. Soruşturma devam eder.