Ölüm sebebi yanma ve karbonmonoksit zehirlenmesi

16.00 Lapta’da LA Otel’de sabah çıkan yangında hayatını kaybeden 71 yaşındaki İngiliz kadın Patricia Elizabeth Ann Hughes’e Lefkoşa Hastanesi Morgunda otopsi yapıldı. Adli Tıp Uzmanı Doktor İdris Deniz tarafından gerçekleşen otopside, Hughes’in yanık ve karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldüğü bulgusu yapıldı. Hughes’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için toksoloji tetkikleri örnekleri alındı.

12.00 Başbakan Ersin Tatar, bir İngiliz turistin çıkan yangın nedeniyle hayatını kaybettiği Lapta’daki LA Otel’e gitti, yetkililerden bilgi aldı.

Kısa bir açıklama yapan ve üzgün olduğunu dile getiren Başbakan, yangının İngiliz vatandaşı karı kocanın odasına çıktığını, kadın turistin hayatını kaybettiğini, eşinin de hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Olayla ilgili bir takım spekülasyonlar olduğunu, karı kocanın tartıştığının duyulduğunu dile getiren Başbakan, konunun araştırıldığını, daha sağlıklı açıklamanın araştırma sonuçlanınca yapılabileceğini söyledi.

Başbakan, bölge sakinlerine, müşterilere, otel sahiplerine ve çalışanlarına geçmiş olsun demek için Lapta’ya geldiklerini belirterek, “Buradayız, meseleye sahip çıkıyoruz” dedi.

Böyle üzücü olayların dünyanın her yerinde olabileceğini dile getiren Başbakan, “Önemli olan anında müdahale etmek, sebepleri öğrenmek ve tedbirler almaktır” dedi.

Tatar, bu olayda zafiyet varsa bunun belirlenmesi ve değerlendirilmesi, başka yerlerde benzer üzücü olayların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınması, her olaydan dersler çıkarılması gerektiğini kaydetti.

Başbakan, polisin ve itfaiyenin iş başında olduğunu, oteldeki soğutma çalışmalarının sürdüğünü de aktardı.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Girne Kaymakamı Sinan Güneş de açıklamalarda bulundu.

AKTUĞ: “ÜZGÜNÜZ, KÖTÜ BİR GÜN YAŞIYORUZ”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, sabah 08.15 sularında bölgedeki vatandaşların dumanı gördüğünü ve kendilerine de haber verdiğini, belediye ekiplerinin olay yerine gönderildiğini anlattı.

Aktuğ, “İnsanlar balkonda, dumandan, yangından kaçmaya çalışıyordu. Bölgeden geçen bir fortlift ve belediyeye ait fortliftle onları balkondan aldık. Üzgünüz, kötü bir gün yaşıyoruz” dedi.

Aktuğ, itfaiyenin ve polisin de hemen olay yerine geldiğini dile getirdi.

Otelde dün akşam 24 kişinin konakladığı bilgisini aldıklarını söyleyen Mustafa Aktuğ, otelde kalan turistlerin diğer otellere yerleştirildiğini söyledi. Mustafa Aktuğ, turistlere kapılarını açan otellere teşekkür etti.

GÜNEŞ: “AÇIKLAMALAR TEKNİK İNCELEMELERDEN SONRA OLACAK”

Girne Kaymakamı Sinan Güneş, hem bölge hem de ülke için üzücü bir olay yaşandığını söyledi.

Yangının bir odada çıktığını ve daha sonra diğer odalara yayıldığını anlatan Sinan Güneş, bölgeye yakın belediye ekiplerinin olması, itfaiyenin erken zamanda müdahale etmesinin daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçtiğini kaydetti.

Güneş, polisin bölgede incelemesini sürdürdüğünü, soğutma çalışmalarının yapıldığını kaydetti, bundan sonraki açıklamaların teknik incelemelerden sonra olacağını dile getirdi.

Güneş, herkese geçmiş olsun dileklerini iletti. (tak)

10.17 Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor.

10.15 Yangında ölen şahsın İngiliz uyruklu, 71 yaşındaki Patricia Elizabeth Ann HUGHES ismli otel müşterisi olduğu tespit edildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

10.00 Çökme tehlikesine karşın polis otelin çevresinde bulunanları uzaklaştırdı.

09.50 Henüz sebebi tespit edilemeyen yangını, odasında olan bir kişinin çıkardığı iddia ediliyor.

Yangında 10’a yakın kişinin etkilendiği belirtilirken, 1 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi az önce netleşti.

Otele çok sayıda itfaiye ve belediye tankerleri ile müdahale ediliyor. Söndürme soğutma çalışmaları sürüyor.

Patlama riskine karşın bölge güvenliği sağlandı.

Ekipler, herhangi bir patlamaya karşın bölgeyi de boşaltmak için yoğun bir çaba sarf etti.

Lapta bölgesindeki tüm otellerin yan yana bulunduğu kalabalık caddede büyük bir endişe hakim.

Bölgede endişeli ve panik halinde yerli ve yabancı turistlerin olduğu görülürken, karmaşa içinde kendini dışarıya atan otel müşterilerinin hafif yaralar aldığı, ciddi bir yaralanma olmadığı gözlemlendi. İlk anlarda dumandan etkilenen bazı otel misafirleri olduğu da göze çarptı.

Lapta Belediyesi’nin Halk Sağlığı ekipleri de yardım için bölgeye gitti.

09.38 LA Holiday Village'de çıkan yangın sonucu ilk tespitlere göre otel müşterisi olan bir şahıs yaşamını yitirdi. Dumandan etkilenenen bazı şahıslar ambulans ile hastaneye sevk edildi. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

09.00 Lapta'da faaliyet gösteren LA Holiday Village'de bu sabah henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı bir yangın meydana geldi. Yangına polis itfaiye ekipleri ile otel çalışanları müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol altına alınmış değil. Otel müşteri ve çalışanları tahliye ediliyor.

FOTOĞRAFLAR MELTEM SONAY/ DEVRİM DEMİR