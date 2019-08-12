Ölüm evde yakaladı…
Gönyeli’de sakin 84 yaşındaki Nejmettin Mehmet OYALTAN da, Karaağaç’ta sakin 52 yaşındaki Serkan POLAR da dün aniden rahatsızlandıkları ikametgahlarında yaşamlarını yitirdiler.
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Polis Basın Bülteni’ne göre, 11.08.2019 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Gönyeli’de sakin Nejmettin Mehmet OYALTAN (E-84), saat 15:30 sıralarında da Karaağaç’ta sakin Serkan POLAR (E-52) kalmakta oldukları ikametgahları içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamlarını yitirdi.
Her iki şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsilerinin ardından belli olacağını bildiren polis,soruşturmanın sürdüğünü de kaydetti.
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