Ölüm evde yakaladı…

Polis Basın Bülteni’ne göre, 11.08.2019 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Gönyeli’de sakin Nejmettin Mehmet OYALTAN (E-84), saat 15:30 sıralarında da Karaağaç’ta sakin Serkan POLAR (E-52) kalmakta oldukları ikametgahları içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamlarını yitirdi.

Her iki şahsın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsilerinin ardından belli olacağını bildiren polis,soruşturmanın sürdüğünü de kaydetti.