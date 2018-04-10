Ölüm denizde yakaladı

Bora Demir (E-39) isimli şahıs Girne’den Taşucu’na sefer yapan yük gemisinde, Emrah Can ise (E-62) Mağusa Limanı’nda otururken ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.



Polis Basın Bülteni’ne göre, Girne-Taşucu seferini yapan Beşparmak isimli yük gemisinde yolcu olarak bulunan Demir yolculuk sırasında rahatsızlandı.



Beşparmak gemisi yolcunun rahatsızlanması üzerine seferini iptal ederek geri dönerken, Bora Demir 10 mil açıkta saat 02.30’da yaşamını yitirdi.



Demir’in cesedi otopsi için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Öte yandan Mağusa’da sakin Emrah Can (E-62) isimli şahıs dün 06.00 sıralarında Gazimağusa Limanı’nda oturduğu sırada ani rahatsızlık geçirerek yaşamını yitirdi.



Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan otopside, Can’ın kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.



19 YAŞINDAKİ GENÇ BESLENME BOZUKLUĞU VE SOLUNUM YETMEZLİĞİNDEN ÖLMÜŞ



Gemikonağı’nda 3 gün önce ikametgahında rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Süleyman Bozdağ’ın, yapılan otopside beslenme bozukluğu, akciğer enfeksiyonu ve solunum yetmezliği nedeniyle öldüğü belirlendi.