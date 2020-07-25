Ölü yunus kıyıya vurdu

Tatlısu'da kıyıya vuran ölü Yunus balığı Mehmet ve Yaman Duman isimli yurttaşlar tarafından fark edildi. Taşkent’te faaliyet gösteren 1190 Yaban Hayat Destek hattına bildirilen durumun ardından ölü Yunus balığı üzerinde inceleme yapıldı.

Yara tespiti yapılmadı…

1.80 boyunda ve 47.3 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen Yunus balığının yeni öldüğü ve yapılan dış muayenesinde ölüme sebebiyet verebilecek bir yara bulunmadığı tespit edildi.

Ölüm sebebi için nekropsi…

Taşkent Doğa Parkı tarafından nekropsi için alınan yunus balığı Yaban Hayat Hastanesine getirildi. Gün içinde yapılacak nekropsinin hayvanın ölüm sebebi ile ilgili ipuçları vermesi bekleniyor.



Ölü olarak bulunan Yunus Balığı 1.80 boyunda ve 47.3 kilogram ağırlığında...