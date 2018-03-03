Ölmeden önce 300 TL’ye fuhuş!

Alayköy’de faaliyet gösteren Hanedan Gece Kulübü’nde 26 yaşındaki Volha Viarbouskaya’nın hayatını kaybetmeden önce 300 TL karşılında fuhuşa teşvik edildiği belirlendi.

Viarbouskaya’nın hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan polis soruşturma kapsamında Gece Kulübü işletmecileri H.T ve Y.T ile söz konusu gece kulübü yanında faaliyet gösteren Harem Gece Kulübü işletmecisi S.H’yi de mahkemeye çıkardı.

Harem Gece Kulübü işletmecisi 72 yaşındaki S.E ise sağlık durumunun iyi olmaması nedeni ile mahkeme huzuruna çıkarılmadı.

Polis her iki gece kulübünde 300 TL karşılığında fuhuş yapıldığını tespit etti. Her 3 zanlı, teminatla serbest kaldı.

Polis şahadet verdi…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tahkikatını yürüten polis mahkemeye mesele ile ilgili olarak bulguları aktardı.

Polis huzurda bulunan zanlılar H.T ile Y.T’nin işletmeciliklerini yaptıkları Hanedan isimli gece kulübünde 24 Şubat tarihinde hayatını kaybeden 26 yaşındaki Belarus uyruklu 26 yaşındaki Volha Viarbouskaya’nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, yapılan sorguda zanlıların maktul Volha Viarbouskaya’nın hayatını kaybetmeden önce 300 TL karşılığında bir erkek şahıs ile fuhuş yapması yönünde teşvik ettikleri gerekçesi ile tutuklandıklarını mahkemeye aktardı.

İşletmeciler, suçlamaları kabul etmedi…

İleri soruşturmada ise söz konusu gece kulübünün yanında bulunan Harem isimli gece kulübünde de soruşturma yapıldığını aktaran polis memuru, konu kulübün işletmecisi zanlı S.H’nin Tacikistan uyruklu konsomatris D.K’nin 300 TL karşılığında bir erkek şahıs ile fuhuş yapmasına teşvikte bulunduğunun tespit edilerek, tutuklandığını aktardı.

Polis, zanlılar aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve aleyhlerine getirilen dava tebliğlerine ret yönünde cevap verdiklerini belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Polis ayrıca Harem isimli gece kulübünün sahibi olan S.E’nin de 72 yaşında olması ve sağlık durumunun iyi olmaması nedeni ile mahkeme huzuruna çıkarılmadığını aktardı.

Teminatla serbest…

Mahkemede aktarılan olgular ışığında Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlıların ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmelerine emir verdi.

Reynar ayrıca zanlılar Taşkın kardeşlerin birer kefil 100 bin TL zanlı S.H’nin ise bir kefil 30 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarını emretti.