Fehime ALASYA

Kamuda bazı dairelerin ‘rotasyon uygulaması’ ile çalışma modeli, kimi sektörleri zora soktu.

Motorlu Araç Satıcılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı İbrahim Akın, Araç Kayıt Dairesi’nde rotasyon uygulaması ile birçok kişinin mağdur olduğunu savundu.

Akın, “Zaten normal şartlarda az personel ile çok iş döndürmeye çalışan Dairede işler iyice aksayacak, yükümüz artacak. Hem vatandaş hem de galeri sahipleri bu durumdan zarar görecek” dedi.

Direnin rotasyon uygulamaya geçmesiyle işleyişinde aksaklıklar yaşandığını ifade eden Akın, sendikayı özellikle bu Dairedeki işleyişle ilgili rotasyon konusunda sağduyulu çağırmaya davet etti.

Yaşanan mağduriyetle ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Akın; “Araç Kayıt Dairesi’nde 1 Ekim’e dek devam edecek olan rotasyonun uzatılmak isteniyor duyumlarını aldık. Bununla birlikte biz çok sıkıntılı bir döneme girdik. Bu bizi çok etkiledi. Zaten dairede personel eksikliği sıkıntısı vardı, olmayan personele bir de rotasyon getirilirse hem personel hem de galerilerin yükü artacak.

Devir işlemi yapamıyoruz, yükselen döviz kurları her geçen gün için bizim ciddi kaybımıza neden oluyor. Personelin de bu rotasyona pek sıcak bakmadığını gözlemliyoruz. Bu biriken iş yine personelin önüne çıkıyor. Bu daire konusunda sendika sağ duyulu davranmalı.

Bugün muayenesi biten araç günü geçtiği için ceza ödüyor, vatandaş haksız yere zarara uğruyor. Galeriler de devir işlemini zamanında yapamadığı için her geçen gün kaybı oluyor.” dedi.

İnternetten işlem çağrısı…

İnternet üzerinden seyrüsefer ve muayene ücretlerinin ödenebileceğini anımsatan Akın, bu uygulamanın da kullanılması gerektiğini işaret ederek, dairenin yükünün bir nebze de olsa azaltılabilineceğine değindi.

Bu konuda vatandaşlara da çağrıda bulunan Akın, “İnternet ortamı kullanılmalı. Vatandaş bunu yapamazsa, biz galerilere gelsin, ücretsiz onlara bu hizmeti verelim, dairede yoğunluk yaşanmasın. Herkes arabasını aldığı galeriye gitsin, işlemini oradan internet üzerinden yaptırsın. Dairenin de yığılması engellensin. Rotasyon ortadan kalktığında da bu yoğunluk birikecek. Yıllardır 29 personel var, 30 yapılmadı. Her geçen gün bu araç yoğunluğu arttı ama daire personeli hala aynı.

2 personelin karşısında 80 vatandaş bekliyor. Bu olur şey değil.” ifadelerini kullandı.