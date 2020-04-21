CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman meclis konuşmasında hükümeti eleştirdi, “Olmayan kriz yönetimine güven bitti. Yapılması gereken hiçbir şeyi yapmıyorsunuz” dedi. Erhurman hükümete “birlikte çalışma” çağrısını yineledi.

Alınan ‘kapanma’ kararlarını doğru olduğu düşüncesini belirten Erhürman, bu kararların salgının kısa sürede yayılmaması için verildiğinin altını çizdi.

Sağlık sistemindeki eksikliklerin giderilmesi, Pandemi Hastanesi, koruyucu ekipman, daha fazla test kiti ve tedavi ilacı hazırlıklarını tamamlanması için ‘kapanma’ya gidilmiş olması beklentisine vurgu yapan Erhürman, bu beklentinin karşılanması için de ‘ekonomik kaynağın yaratılması’ gerektiğinin altını çizdi.

Erhürman, bunu yanı sıra ekonomik faaliyetler durduğu için insanlara, işletmelere de yardım edilmesi gerekliliğine işaret etti.

‘Mali kaynak’ ihtiyacına değinen Erhürman, Maliye’nin kaynağının bunlara yetmediği durumda da gerekirse ‘iç borçlanmaya’ gidilebileceği mesajını da muhalefet olarak verdiklerini hatırlattı.

Erhürman, bu ihtiyaçların karşılanmaması durumunda ortaya çıkacak maliyetin, iç borçlanmaya gidilmesi durumunda ortaya çıkacak maliyetten çok daha büyük olabileceğine vurgu yaptı.

“Biz kapandık da kapanma amaçlarımızı yerine getirebildik mi?” diye soran Erhürman, bu süreçte Hükümet’in sıklıkla kararlarını değiştirdiğine de değindi, yaratılan gelgitlerin güveni de sarstığına vurgu yaptı.

İşin sağlıkta da, ekonomide de çok ciddi olduğuna vurgu yapan ve elbirliği ile çalışmaya hazır olduklarını da tekrarlayan Erhürman, “45 gündür Pandemi Hastanesi konuşuyoruz. Önce Mağusa oldu, sonra Lefkoşa oldu, hastane Kolan’a taşındı, bu arada Pandemi Hastanesi yapıyoruz dendi, sonra 45 gün sonunda sıfır noktasına döndük. Kolan’a gitmenin yanlış olduğunu gördünüz döndünüz, dönerken de doğruyu yapmadınız. Sıfır noktasına döndünüz” dedi.

Uzmanlar ‘daha fazla test’ derken geçilen 45 gün içerisinde bu yöndeki eksikliğin de giderilmediğini belirten Erhürman, ‘kaç kişiye test’ yapıldığını bilinmediğinin altını çizdi. Kaç test olduğunun da bilinmediğine vurgu yapan Erhürman, ay sonuna kadar sokağa kadar çıkma yasağının uzatılmasıyla planlananın ne olduğunu sordu

“Ay sonu neye bakarak açılmaya karar vereceksiniz” diye soran Tufan Erhürman, “Bu kadar çok bilim kurulu olmaz, ilk günden beridir söylüyoruz, tek merkez…” dedi.

Hükümet’in bir planı programı olmadığına vurgu yapan Tufan Erhürman, böyle bir kriz yönetiminin olamayacağına değindi.

Uzmanların da şu anda hastalığın seyrinin ne yönde olduğunu bilmediğini söylediğinin altını çizen Erhürman, “Yatay mı, dikey mi bilmiyoruz” dedi.

Tüm kadroları ile yardıma hazır olduklarını söylediklerini yineleyen Tufan Erhürman, buna karşın Hükümet’iç hiçbir şey yapmadığını belirtti.

Çalışanlara yapılacak 1500 TL katkının işverenin yapacağı bir şeye bağlanmasını da eleştiren Erhürman, “Gelin kısa, orta, uzun vadeli çalışalım” çağrısı yaptı.

“Kriter mriter yok, herhalde bir gün biri çıkıp bize şu gün açıyoruz diyecek” diyen CTP Genel Başkanı, olmayan kriz yönetimine güven bittiği için insanların kendi önlemlerini almaya başladığına işaret etti. Başımıza gelebilecek en kötü şeyin ‘plansız bir şekilde açılıp yoğunlaştırmadan sonra yeniden kapanma’ olacağını altını çizdi.

Açıldıktan sonrasının da planlı çalışılması gerekliliğine vurgu yapan Başkan Erhürman, dövizdeki yükselmeye, açılmadan sonra da uzun süre bazı sektörlerin çalışamayacağına işaret etti.

Sorumluluğu paylaşmaya, katkı vermeye hazır olduklarını yineleyen Tufan Erhürman, temel ihtiyaçlarda harcama planının yaratılması gerekliliğinin altını çizdi. Ortaya çıkacak rakama göre kaynak üzerinden çalışılması gerektiğini de belirtti.

Hükümet’te ‘Ben yaptım olur’ tavrı olduğuna işaret eden Erhürman, “Arkadaşlar kendinize de bu kadar yüklenmeyin, uzmanların da görüşleri çerçevesinde birlikte hareket etme çağrısına kulak verilmesini istedi.

Erhürman, “Bu krizi başka türlü yönetmeniz gerektiğini siz de biliyorsunuz, artık yeter. Sahayı çok iyi bilemiyoruz, sağlık çalışanları, polis, itfaiye, belediyeler, marketlerde çalışanlar can siperane çalışıyor ama artık yeter. Yapmanız gerekenleri yapmak zorundasınız” dedi.