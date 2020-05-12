Ölenlerin %5’i Kıbrıslı

İngiltere'deki Kıbrıslılar, virüsün kendilerine neden bu kadar orantısız bir şekilde sert çarptığını anlamaya çalışıyor Gazeteci Michael Yiakoumi, İngiltere'de yaşayan 287'den fazla Kıbrıslı'nın Covid-19 yüzünden hayatını kaybettiğini yazdı. Bu, nüfusa göre orantısız bir rakam. İngiltere'de 287'den fazla Kıbrıslı, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti



Şehir nüfusunun yüzde 2'sini ancak Covid-19'dan ölümlerin 20'de 1'ini Londra'daki Kıbrıs toplumu oluşturuyor

Yapılan hesaplamalara göre Londra'daki coronavirüs ölümlerinin yüzde 5'ini Kıbrıslılar oluşturdu Kıbrıslıların güçlü ve yakın aile bağları ile kültürel davranışlarının, pandemi sırasında virüsün yayılmasına yardımcı olduğu düşünülüyor

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İngiltere'de son haftalarda Covid-19'dan ölen Kıbrıslıların acıklı öyküleri, yakın ilişkileri bulunan yaklaşık 310 bin kişilik toplumun virüse eğilimli olabileceği korkusunu artırdı.

İngiltere'de coronavirüs tedbirlerinin başladığı 23 Mar'tan bir ay sonra, Kıbrıslı iki kardeş Andy ve Lonny Leonida, birkaç gün içinde art arda coronavirüsten öldü. 50'li yaşlardaki iki kardeş, inşaat sektöründe birlikte çalışıyordu. Nisan ayı ortalarında, Weston-super-Mare'deki aynı Kıbrıslı Rum aileden üç kişi de hayatını kaybetti.

Cyprus Mail gazetesinin pazar günleri Sunday Mail olarak yayımlanan sayısında, Nick Theodoulou imzasıyla yer alan haberde, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslıların Covid-19 salgınında neden yüksek oranda hayatını kaybettiği sorgulandı.

İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Bambos Charalambous, gazeteye yaptığı açıklamada, bir bakım evinde çalışırken virüsten hayatını kaybeden ve ardında 3 yaşında bir kız çocuğu bırakan 26 yaşındaki Kıbrıslı Türk Sonya Kaygan'ın trajik hikayesine de değindi.

Kaygan'ın çalıştığı bakım evi, Charalambous'un seçim bölgesi olan Enfield'de bulunuyor. Bu bölge, ada dışında Kıbrıslıların en yoğun yaşadığı yer olarak nitelendiriliyor.

Gazeteci Michael Yiakoumi, Kıbrıslıların İngiltere'de yayımlanan haftalık gazetesi Parakiaki'de, İngiltere'de yaşayan 287'den fazla Kıbrıslı'nın coronavirüs yüzünden hayatını kaybettiğini yazdı. Bu, nüfusa göre orantısız bir rakam.

Yiakoumi, "Geçen hafta yaptığımız hesaplamalara göre, Londra'daki coronavirüs ölümlerinin yüzde 5'ini oluşturduğumuzu hesapladık" dedi. Londra'da 200 bin Kıbrıslı'nın yaşadığı tahmin ediliyor.

İngiltere'de yaşayan Kıbrıslıların salgından neden bu kadar çok etkilendiği ve hayatını kaybettiğiyle ilgili çok sayıda faktöre işaret ediliyor. Yaş ortalaması, yaşam standartları, coğrafya, genetik ve kültürel alışkanlıkların bu sonuçta rol oynayabileceği belirtiliyor.



Bununla birlikte, bazı faktörlerin diğerlerinden daha muhtemel olduğu görülüyor.

Şehir nüfusunun yüzde 2'si, ölümlerde 20'de 1

Sunday Mail, şehir nüfusunun yüzde 2'sini ancak Covid-19'dan ölümlerin 20'de 1'ini oluşturan Londra'daki Kıbrıs toplumunun durumuyla ilgili, topluluk liderleri ve uzmanların görüşlerini de aldı.

Birleşik Krallık'taki Kıbrıs Ulusal Federasyonu Başkanı Christos Karaolis, "Bir topluluk olarak İngiltere'de çok daha köklüyüz ve bunun birkaç sonucu var. Bu, komşularımız, çocukları veya torunları olsun, topluluğumuzun birden fazla temas noktası olduğu anlamına geliyor. Tüm bu farklı temas noktaları, potansiyel olarak virüse yakalanmaya daha fazla maruz kaldıklarını gösteriyor" dedi.

Güçlü aile bağlarıyla tanınan Kıbrıslıların aileleri ve arkadaşlarıyla daha çok zaman geçirmesi, onlara destek olmak için yaptıkları, sinsi virüs tarafından acımasızca kullanılıyor.

Bir pandemi sırasında, bu tür kültürel davranışların virüsün yayılmasına yardımcı olabildiği belirtiliyor.

Kıbrıs Ulusal Federasyonu Başkanı Christos Karaolis, Kıbrıslıların birbirine daha çok dokunduğuna işaret ederek, bunun da virüsün bulaşma yolu olduğuna dikkat çekti.

Karaolis “Bu orantısız bir maruziyete yol açmış olabilir, bu mutlaka virüsten muzdarip olmaya yatkın olduğumuz anlamına gelmez, ancak muhtemelen ne yazık ki daha fazla maruz kaldığımız anlamına gelir” dedi.

Düğün ya da vaftiz gibi 300-400 Kıbrıslı'nın bir araya gelebildiği etkinlikler İngiltere'de 23 Mart'ta önlemlerin devreye girmesine kadar gerçekleşiyordu ve sosyal mesafeyle ilgili soruları da gündeme getiriyordu.

İngiliz hükümeti 16 Mart'ta halktan, publara ve diğer sosyal etkinliklere gitmeyi bırakmalarını istemişti.

Çok kuşaklı aileler de etken

Uzmanların olasılık olarak düşündüğü bir diğer faktör de çok kuşaklı evler. İngiltere'deki Kıbrısların üç kuşağa kadar tek bir evde ya da birbirine çok yakın yaşadığı biliniyor. Bu durum, toplum uyumu için olumlu görülse de, çok kuşaklı aileler bir pandemi sırasında ekstra risk oluşturuyor.

İngiliz İşçi Partisi Milletvekili Bambos Charalambous, İngiltere'de çok sayıda Kıbrıslı'nın salgın sırasında hayatını kaybetmesindeki faktörlerde çok kuşaklı evlerde yaşamın ve İngiliz hükümetinin gecikmeli kararlarının etkili olduğu görüşünde.

Hükümetin kapatma kararını daha erken alması halinde bu kadar çok insanın coronavirüse yakalanmayacağını söyleyen Charalambous, mart ayı ortalarına kadar futbol maçları ve festivaller gibi çok kalabalık etkinliklerin düzenlenmeye devam ettiğini hatırlattı.

İtalya ve İspanya'da neler olduğunu gördüklerine işaret eden Charalambous, Kıbrıs'taki sert önlemlerin ölümleri azaltmada daha etkili olduğunu ifade etti.

İngiltere'de coronavirüse karşı kapatma kararı daha önce alınmış olsaydı bile bu, Kıbrıslılar arasında ölümlerin neden fazla olduğu sorusuna cevap vermiyor.

Bir varsayıma göre, İngiltere'deki Kıbrıs toplumu, ortalama İngiliz nüfusundan daha yaşlı.

Ulusal İstatistik Ofisi verilerinde Hintliler ve Pakistanlılar gibi Kıbrıslılar için ayrı bir kategori bulunmuyor.

Başka bir faktörün, çeşitli azınlıkların sosyo-ekonomik yaşam koşulları olabileceği; düşük düzeyli gruplarda diyabet gibi hastalıkların daha yüksek görüldüğü belirtiliyor

İngiltere'deki ikinci ve üçüncü kuşak Kıbrıslıların oldukça başarılı kişiler olduğu kabul ediliyor.

Bir vakıf çalışmasıyla Britanya'daki Kıbrıslılar için destek ağı da kuruldu ve 55 gönüllünün yardımıyla çoğu yaşlı olan ihtiyaçlılara gıda ve tıbbi malzeme dağıtılıyor. Dağıtılan gıdalar arasında geleneksel Kıbrıs yemekleri de var ve bu albeni yaratıyor. 4-5 bin talep gelirken şimdiye kadar 500 kişiye yardım ulaştırılabilmiş.

Coronavirüsle ilgili tedavi ve aşı çalışmaları sürerken, İngiltere'deki bazı grupların virüsten neden orantısız etkilendiğine de yanıt aranıyor.

Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı yetkilileri en fazla risk altında olan grupların bulunmasının önemine dikkat çekerek "Böylece onları korumak ve risklerini en aza indirmek için doğru adımları atabiliriz” dedi.

İngiltere Halk Sağlığı kurumu da virüsün yayılmasını etkileyebilecek etnisite, obezite ve coğrafi konum gibi farklı faktörleri daha iyi anlamak için araştırma başlattı.

Şu anda, Britanya'daki Kıbrıslılar şok içinde. Birçok Kıbrıslı, toplumun virüsten neden daha kötü etkilendiğine dair sorulara yanıt arayacak halde değil çünkü büyük bir keder yaşıyor.