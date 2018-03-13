Ölen turist için Dışişleri'nden girişim

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, ülkede turist olarak bulunan İsveç vatandaşının St. Hilarion Kalesi'nde hayatını kaybetmesi üzerine Dışişleri Bakanlığı’nın gerekli girişimlerin yapıldığını, dün akşam İsveç Büyükelçiliği ile temasa geçerek olayla ilgili bilgi verildiğini belirtti.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, polis teşkilatının otopsi sonucunu aldıktan sonra ölüm raporunu hazırlayacağı, müteveffanın eşinin de ülkede bulunduğu, İsveç Büyükelçiliğine verdikleri bilgiler üzerine İsveçli çiftin kızlarına ulaşıldığı kaydedildi.



Açıklamada, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın da İsveç yetkililerini arayarak başsağlığı dilediği ifade edildi.

Öte yanda Polis Basın Subaylığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan otopsisi neticesinde, Hans Göran Olsson'ın ölüm sebebinin “yüksekten düşmeye bağlı olarak gelişen çoklu kaburga ve kafatası kemiği kırığı, beyin kanaması ile iç organ yaralanması” sonucu olduğu tespit edildiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.