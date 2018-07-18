Ölen 19 mülteciye otopsi yapılacak

Yeni Erenköy açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 19 kişinin cesetleri Adana'ya götürüldü.



Mersin Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil araçlarıyla Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen cesetler, jandarma ve polis ekipleri tarafından araçlardan indirildi. Cesetler daha sonra otopsi işlemleri için morga konuldu.



Öte yandan sağ kurtarılan göçmenlerse, geceyi ilçedeki bir lisenin yurdunda geçirdi. Bugün göçmenlerin bilgilerine başvurulacağı belirtildi.



Karpaz’da Yeni Erenköy’ün yaklaşık 30 kilometre açıklarında 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından yapılan yardım çağrısıyla bölgeye giden ekipler, 103 göçmeni sağ olarak kurtarmış, 19 göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.

18 TEMMUZ YAŞANAN GELİŞMELER:

İşte faciadan ilk görüntüler:

Kıbrıs açıklarında göçmen teknesi battı. En az 19 kişi hayatını kaybetti.

DHA ve AA’nın bildirdiğine göre teknede Avrupa’ya gitmek isteyen yaklaşık 160 Suriyeli göçmen bulunuyordu.

Teknenin Karpaz yarımadası Yeni Erenköy sahil kasabasına 16 mil uzakta sabah saatlerinde battığı ihbarını alan ekipler harekete geçti.

Arama çalışmalarına Türkiye’den giden ekipler ile ticari gemiler de katıldı.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, 105 kişinin canlı olarak kurtarıldığını, kurtarılanlardan birinin ağır yaralı olduğunu söyledi.

Geri kalan mültecileri arama çalışmaları sürüyor. Kurtarılanların sağlık durumu ağır olanların dışındakinin Türkiye’ye getirileceği bildirildi.

Öte yandan bölgedeki hava şartlarının olumsuz olmadığı bildirilirken, teknenin neden battığı araştırılıyor.



TC İçışleri Bakanlığı Yeni Erenköy açıklarında batan gemi ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

18 Temmuz 2018 tarihinde saat 05.37'de, 150 kişilik bir göçmen grubu tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin yaklaşık 30 kilometre açıklarında bulundukları bildirilerek yardım talep edilmesi üzerine derhal 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 4 Sahil Güvenlik botu olay mevkiine sevk edilmiştir.

Sahil Güvenlik unsurlarının intikali esnasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordine kurulmuş ve NAVTEX yayını yapılarak olay mahallinde bulunan tüm ticari gemilere acil yardım çağrısında bulunulmuştur.

Bölgede bulunan Panama bayraklı ASPIRI isimli ticari gemi tarafından, göçmenlerin Antalya ili Alanya ilçesi İncekum sahilinden yaklaşık 20-25 deniz mili güneydoğusunda oldukları saat 10.34’te tespit edilerek Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilmiştir.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları (1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Korveti ve 4 Sahil Güvenlik Botu) ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 Helikopter, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı 4 Sahil Güvenlik Gemisi ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı bağlısı 1 Helikopterin ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait 1 Uçağın iştirakiyle müştereken devam eden arama kurtarma faaliyetinde hâlihazırda toplam 103 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarılmış, 19 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşılmıştır.

Hayati tehlikesi olan 1 düzensiz göçmen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Helikopteri ile Girne’ye intikal ettirilmiştir. Kayıp olduğu değerlendirilen 25 kişi için arama kurtarma faaliyetine halen devam edilmektedir.

Mülteci teknesi Türkiye ile Kıbrıs'ın tam ortası sayılabilecek bir noktada battı.

Türkiye ve KKTC sahil güvenlik gemilerinin kurtarma çalışmalarına bir helikopter de katılıyor.

Denizden kurtarılan mülteciler, bölgeden geçen ticari gemilere alınırken, batan teknede kaç mültecinin bulunduğu kesin olarak bilinmiyor.

KURTULANLAR TAŞUCU'NA

Mültecilerden ağır yaralı kurtarılan biri Kuzey Kıbrıs'a getirilirken, sağ olarak kurtarılan mülteciler Taşucu limanına sevkedildi.

Türkiye medyasına yansıya ilk gelen bilgiler geminin motor kabininin su alması nedeniyle battığı yönünde... Uzmanlar denizin dalgasız ve rüzgarın da normal olduğuna dikkat çekerek, mülteci gemisinin bilinçli bir şekilde batırılma ihtimaline de dikkat çekiyor.

Yeni Erenköy’ün 16 mil açığında bir gemi taşıdığı 150 civarında mülteciyle battı.

YENİDÜZEN’in GKK Basın Subaylığı’ndan aldığı bilgiye göre sabah saatlerinde batan geminin ardından ilk tespitlere göre 19 cansız bedene ulaşılırken, 105 kişinin kurtarıldığı belirtildi. 25-30 yolcunun kayıp olduğu, bir yolcunun ise ağır yaralı olarak helikopterle Kıbrıs'a hastaneye getirildiği aktarıldı.

16 deniz mili açıklarda seyreden teknede 150 civarında yolcu olduğu ve kurtarma çalışmalarının KKTC ve Türkiye’den unsurların katılımıyla sürdüğü bildiriliyor.

Teknenin battığı bölgenin KKTC karasuları dışında olduğu da kaydedildi.

Türkiye’nin karasularına olan bölgeye Türkiye Arama Kurtarma ekiplerinin müdahale ediyor, kurtarma çalışmaları sürüyor.

Saat 14:25

Atakan: "101 kişi kurtarıldı, 16 ceset bilgisi geldi"

YENİDÜZEN’e konuşan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Yeni Erenköy açıklarında batan gemiye sahil güvenlik ekiplerinin müdahale ettiğini, ilk tespitlere göre gemiden 101 kişinin sağ kurtarıldığını, 16 kişinin de cesedine ulaşıldığı yönünde bilgiler geldiğini açıkladı. Gemiden sağ kurtarılan mültecilerin, yetkililere verdiği bilgiye göre 20- 30 kişinin kayıp olduğunun öğrenildiğini aktaran Atakan, kurtarılan kişilerin şuanda Türkiye’ye yönlendirildiğini, KKTC’ye gönderilme durumu olması halinde tüm önlemleri alacaklarını dile getirdi.

TEKNENİN KİMLİĞİ VE DETAYLAR ARAŞTIRILIYOR… KURTARILANLAR MERSİN’E

Teknenin bandırasının, nereden nereye gittiğinin, kasıtlı olarak mı batırıldığının tespiti için araştırma ve soruşturmanın devam ettiğini söyleyen Tolga Atakan, kurtarılan mültecilerin Mersin’e nakledileceğini, ölen kişilerin cesetlerinin de büyük ihtimalle oraya götürüleceğini bildirdi.

Suriye’deki savaştan kaçan binlerce kişinin dramı sürerken Kıbrıs’ın Karpaz bölgesinde geçen mayıs ayında 9 mülteci cesedi bulunmuştu. Mültecilerin cesetleri Lefke’de toprağa verilmişti.

SAĞLIK BAKANI BESİM

Öte yandan Sağlık Bakanı Filiz Besim, batan mülteci teknesinden olası yaralılar için hastanelerde gerekli hazırlığın yapıldığını ancak şu ana dek hastanelere ulaşan yaralı olmadığını söyledi.