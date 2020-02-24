Öldürülen gencin kimliği açıklandı

Kıbrıs’ın güneyinde Surlariçi'ndeki “Riganis” sokakta cinayete kurban giden yabancının kimliğinin tespit edildiği açıklandı. Kıbrıs Rum haber kaynakları, cinayete kurban giden kişinin, 24 yaşındaki Pakistan asıllı Ahmed Bin Talib olduğunu belirtti.

Polisin olayla ilgili olarak şüpheli gördüğü 22 yaşındaki bir kişiyi kasten adam öldürmek suçundan tutukladığı ifade edildi.

Polis, olaya karıştığı düşünülen 2 kişiyi ise arıyor.

