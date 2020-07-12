Öldürmekle tehdit etti

Girne’de meydana gelen “Zorla İnsan Kaçırma, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal, Şiddet Tehdidi, Ciddi Darp" suçlarına methaldar olarak tutuklanan zanlı Ş.B., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 7 Temmuz tarihinde, zanlı Ş.B.’nin Ç.K ile aralarında tartışma çıktığını kaydetti.

Polis, yaşanan kavga sonrası zanlının Ç.K.’yi zorla kaçırıp Taşkent'e götürdükten sonra tabanca ile kendisini öldüreceğini söyleyip şiddet tehdidinde bulunmuş, şifreyi aldıktan sonra tasarrufundaki cep telefonu ile adı edilenin telefonundaki fotoğraf galerisi, mesaj geçmişini, video ve fotoğrafları çekmiş, akabinde ise adı edileni kolundan, boğazından ve saçından tutup çekerek yerde sürüklemek suretiyle ciddi şekilde darp ettiği iddiasıyla zanlı aleyhine şikâyet yapıldığını söyledi söyledi.

Polis, şikâyetin polisin bilgisine 11 Temmuz tarihinde, Ç.K tarafından yapıldığını ve doktor kontrolünden geçirilerek doktor raporu temin edildiğini mahkemeye aktardı.

Polis zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve cep telefonu emare olarak alındığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu ve alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.