Öldürmekle tehdit etti

Girne’de kız arkadaşının kendisinden ayrılmak istemesi üzerine çıkan tartışmanın ardından kız arkadaşını dövüp, öldürmekle tehdit eden zanlı B.B., tutuklanarak, mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü Adli Şube’de görevli Gizem Düzdaban B.B.’nin “Şiddet Tehdidi” ve “Darp” suçlarından methaldar olduğunu belirterek, zanlının önceki akşam saat 20.20 raddelerinde, kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşını başı ve vücuduna vurmak suretiyle darp ettikten sonra, kendisini öldüreceğini söyleyip şiddet tehdidinde bulunduğunu kaydetti.

Düzdaban, zanlının 28 yaşında Pakistan uyruklu olup, ülkede beyaz kimlik kartıyla ikamet ettiğini belirterek, alınması gereken çevre şahadetleri ve ifadeler olduğunu ifade etti.

Polis, meseleyle ilgili yürütülen tahkikatın salimen yürütülebilmesi için, zanlının 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen, tahkikatın yeni başladığını ve salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak adına, zanlının ilk etapta poliste 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.