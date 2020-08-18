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Öldürme planı: 2 tutuklu, bir kişi aranıyor

Öldürme planı: 2 tutuklu, bir kişi aranıyor

Lefkoşa’da 56 yaşındaki D.K., ve 29 yaşındaki S.İ'nin aralarında sorun bulunan bir şahsı öldürmek için para karşılığı 27 yaşındaki M.G., ile "anlaşma yaptığı" tespit edildi.

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Lefkoşa’da 56 yaşındaki D.K., ve 29 yaşındaki S.İ'nin aralarında sorun bulunan bir şahsı öldürmek için para karşılığı 27 yaşındaki M.G., ile "anlaşma yaptığı" tespit edildi.

M.G'ye ‘öldürmek’ için 3 bin 200 TL ve 400 Euro verdikleri tespit edilen zanlılar dün gözaltına alındı.

D.K, ve S.İ’nin bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılması beklenirken, M.G’nin de arandığı öğrenildi.

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