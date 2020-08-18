Öldürme planı: 2 tutuklu, bir kişi aranıyor

Lefkoşa’da 56 yaşındaki D.K., ve 29 yaşındaki S.İ'nin aralarında sorun bulunan bir şahsı öldürmek için para karşılığı 27 yaşındaki M.G., ile "anlaşma yaptığı" tespit edildi.

M.G'ye ‘öldürmek’ için 3 bin 200 TL ve 400 Euro verdikleri tespit edilen zanlılar dün gözaltına alındı.

D.K, ve S.İ’nin bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılması beklenirken, M.G’nin de arandığı öğrenildi.