Öldürme planı: 2 tutuklu, bir kişi aranıyor
Lefkoşa’da 56 yaşındaki D.K., ve 29 yaşındaki S.İ'nin aralarında sorun bulunan bir şahsı öldürmek için para karşılığı 27 yaşındaki M.G., ile "anlaşma yaptığı" tespit edildi.
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Lefkoşa’da 56 yaşındaki D.K., ve 29 yaşındaki S.İ'nin aralarında sorun bulunan bir şahsı öldürmek için para karşılığı 27 yaşındaki M.G., ile "anlaşma yaptığı" tespit edildi.
M.G'ye ‘öldürmek’ için 3 bin 200 TL ve 400 Euro verdikleri tespit edilen zanlılar dün gözaltına alındı.
D.K, ve S.İ’nin bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarılması beklenirken, M.G’nin de arandığı öğrenildi.
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