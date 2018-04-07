'ÖLDÜRDÜ, YAKTI, KAÇTI'

Girne-Değirmenlik Anayolu üzerinde ormanlık alanda bulunan cesedin, Bostancı geçiş noktasından 28 Mart’ta kuzeye geçen ve 9 gündür her yerde aranan 65 yaşındaki Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’e ait olduğu yapılan otopsi sonucu kesinleşti. Türkiye’ye kaçan şüphelinin ise Türkiye’de tutuklanması için girişim başlatıldı

Ayşe GÜLER

Girne-Değirmenlik Anayolu üzerinde ormanlık alanda bulunan cesedin, Bostancı geçiş noktasından 28 Mart’ta kuzeye geçen ve 9 gündür her yerde aranan 65 yaşındaki Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis’e ait olduğu yapılan otopsi sonucu kesinleşti.

Apostolidis’in ölüm sebebi ‘künt travmalara bağlı kafa kemikleri parçalı kırıkları ve beyin kanaması’ olarak açıklandı.

Otopsi raporunda açıklanmasa da vahşi bir cinayete kurban giden Apostolidis’in olay sonrası yakılmaya çalışıldığı da ortaya çıktı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, Apostolidis’in vücudunun çeşitli yerlerinde, yüzünde ve göğsünde yanık izleri bulunduğunu söyledi, “Yanma, yakılma ve travma var” dedi.

Günlerdir geniş çaplı soruşturma yürüten polis ise, cinayetle ilgili 1 kişinin arandığını duyurdu.

1 KİŞİ ARANIYOR, CİNAYET ZANLISI 29 MART’TA ADANA’YA KAÇTI… Günlerdir geniş çaplı soruşturma yürüten polis ise, cinayetle ilgili 1 kişinin arandığını duyurdu. Cinayet zanlısı olarak her yerde aranan ve isminin baş harfleri E.Ş olduğu ifade edilen şahsın, 29 Mart’ta Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparak, Adana’ya kaçtığı da elde edilen bilgiler arasında…

29 Mart’ta kaçtı…

Cinayet zanlısı olarak her yerde aranan ve isminin baş harfleri E.Ş olduğu ifade edilen şahsın, 29 Mart’ta Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaparak, Adana’ya kaçtığı da elde edilen bilgiler arasında…

Söz konusu kişinin TC uyruklu olduğu, turist vizesiyle Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığı da öğrenildi.

Cinayetin bir numaralı zanlısı olan, Apostolidis’in en son görüldüğü kişi E.Ş’nin Türkiye’de tutuklanması için girişim yapıldı.

İADE EDİLEMEZ… YENİDÜZEN’e yasal süreçle ilgili bilgi veren üst düzey hukuki kaynak; zanlı E.Ş’nin Türkiye’de tespit edilerek, tutuklanması halinde Kıbrıs’ın kuzeyine iade edilmesinin söz konusu olmadığını, Türkiye’de yargılanmasının mümkün olduğunu söyledi.

İade edilemez

YENİDÜZEN’e yasal süreçle ilgili bilgi veren üst düzey hukuki kaynak; zanlı E.Ş’nin Türkiye’de tespit edilerek, tutuklanması halinde Kıbrıs’ın kuzeyine iade edilmesinin söz konusu olmadığını, , Türkiye’de yargılanmasının mümkün olduğunu söyledi.

Öte yandan önceki gün olay yerinde elde edilen bulguların Türkiye’den talep gelmesi halinde gönderilebileceği, tahkikat memurunun giderek bilgileri aktardığını da ifade etti.

TÜRKİYE'DE TUTUKLANMASI İÇİN GİRİŞİM… Şüphelinin turist vizesiyle Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yaptığı da öğrenildi. Cinayetin bir numaralı zanlısı olan, Apostolidis’le en son görülen kişi E.Ş’nin Türkiye’de tutuklanması için girişim yapıldı.

Bölge didik didik arandı…

Polis ekipleri, dün sabahın erken saatlerinde cinayet mahalline giderek, yeni ipuçları bulmaya çalıştı.

Bölgeyi didik didik arayan polis ekipleri, birçok emare topladı.

Acılı aile, dün sabahın cenazeyi aldı…

Öte yandan acılı aile ise dün sabahın erken saatlerinde Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna gelerek, Apostolidis’in cenazesini aldı Kıbrıs’ın güneyine götürdü. Apostolidis’in bugün defnedileceği öğrenildi.

Başbakan Tufan Erhürman da cinayetle ilgili polisle görüştüğünü, cinayeti işleyen şahsın kim olduğuna ve nerede olduğuna dair polisin elinde kuvvetli deliller bulunduğunu, önemli ölçüde yol kat edildiğini açıkladı.

BAŞINA VURARAK ÖLDÜRDÜ, YAKMAYA ÇALIŞTI… Apostolidis’in ölüm sebebi ‘künt travmalara bağlı kafa kemikleri parçalı kırıkları ve beyin kanaması’ olarak açıklandı. Otopsi raporunda açıklanmasa da vahşi bir cinayete kurban giden Apostolidis’in olay sonrası yakılmaya çalışıldığı da ortaya çıktı.

Otopsi sonucu…

Başına sert cisimle vurarak, öldürdüler!

Öte yandan Girne-Değirmenlik Anayolu 12-13 kilometreleri arasında, yolun güney kısmındaki boş arazi içerisinde bulunan cesedin, 29 Mart’tan bu yana kayıp olduğu bildirilen Kıbrıs’ın güneyinde sakin Solomos Apostolidis’e ait olduğu dün sabah açıklandı.

Polis açıklamasına göre dün saat 00:00-02:20 arasında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, Solomos Apostolidis’e ait ceset üzerinde yapılan otopsi sonucunda ölüm sebebinin “künt travmalara bağlı kafa kemikleri parçalı kırıkları ve beyin kanaması” sonucu olduğu tespit edildiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.



DENİZ: YANMA, YAKILMA VE TRAVMA VAR… YENİDÜZEN’e bilgi veren Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, Apostolidis’in vücudunun çeşitli yerlerinde, yüzünde ve göğsünde yanık izleri bulunduğunu söyledi, “Yanma, yakılma ve travma var” dedi.

Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz:

“Yüzünde, göğsünde, vücudunun çeşitli yerlerinde yanık izi var”

Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, Apostolidis’in vücudunun çeşitli yerlerinde, yüzünde ve göğsünde yanık izlerinin olduğunu açıkladı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Deniz, “Apostolidis’in vücudunda yanma, yakılma ve travma var…” dedi.

Suç ve Suçlara İlişkin Konular Ortak Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Başkanı Avukat Hakkı Önen:

“Komitedeki arkadaşlar vasıtasıyla acılı aileye başsağlığı diledim…”

Suç ve Suçlara İlişkin Konular Ortak Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Başkanı Avukat Hakkı Önen, dün sabah Apostolidis’in ailesinin cenazeyi teslim aldığını, cenaze töreninin bugün gerçekleşeceğini söyledi.

Önen, komite arkadaşları vasıtasıyla Apostolidis’in acılı ailesine başsağlığı dilediğini de aktardı.

Cinayet zanlısının kim olduğuyla ilgili bilgisinin olmadığını söyleyen Önen, komitedeki üyelerle yalnızca cenazenin taşınması konusunu görüştüklerini dile getirdi.

Başbakan Tufan Erhürman:

“Cinayeti işleyen şahıs ve nerede olduğuna dair kuvvetli deliller var”

Öte yandan Başbakan Tufan Erhürman da düzenlediği basın toplantısında Arapköy yakınlarında cesedi bulunan Kıbrıslı Rum Solomos Apostolidis cinayetiyle ilgili açıklama yaptı.

Erhürman, konuyla ilgili polisle görüştüğünü, cinayeti işleyen şahsın kim olduğuna ve nerede olduğuna dair polisin elinde kuvvetli deliller bulunduğunu, önemli ölçüde yol kat edildiğini ifade eden Erhürman, soruşturmanın gizliliği için bunları söyleyemeyeceğini ancak cinayetin adli vaka olduğuna dair güçlü veriler olduğunu söyledi.

Neler yaşanmıştı?

Kıbrıslı Rum, Apostolidis, 28 Mart’ta Bostancı geçiş noktasından Kıbrıs’ın kuzeyine geçmişti.

29 Mart’tan itibaren Apostolidis’ten haber alınamamış, ailesinin ihbarı üzerine polis soruşturması başlatılmıştı.

Apostolidis’in MET 470 plaklı aracı, 30 Mart’ta Lapta bölgesinde kilitli vaziyette bulunmuş, araç içerisinde kimlik, pasaport ve para bulunmuştu.

Aramalarını sürdüren polis ekiplerinin, Apostolidis’in en son erkek bir şahısla Girne’nin merkezinde bir kumarhaneden çıkarken tespit edildiği, söz konusu şahsın Adana kökenli 20-30’lu yaşlarda genç birisi olduğu iddia edilmişti.

Kimliği tespit edilen şahsın kalmakta olduğu eve giden polislerin, ev arkadaşlarıyla görüştüğü de belirtilmişti.

Söz konusu şahsın olay akşamı kanlı giysilerle eve gelerek, üzerine değişip geri çıktığını da ikamet ettiği evdeki arkadaşları tarafından polise anlatıldığı öğrenilmişti.

Şüpheli şahısın daha sonra yeniden kumarhaneye giderek oyun oynadığı ve daha sonra aynı akşamdan Ercan Havaalanı’ndan yurt dışına çıkış yaptığının tespit edilmişti.

Polisin elde ettiği izler neticesinde Apostolidis’in cinayete kurban gidebileceği şüphesinin artması üzerine arama çalışmalarını hızlandırmıştı.

Birkaç gün önce Lapta bölgesinde başlayan arama çalışmaları önceki gün Karakum- Çatalköy bölgesine kadar genişlemişti.

Girne Polis Müdürlüğü’ne ve Özel Harekat Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Zeyko Yağ Fabrikası da dahil olmak üzere deniz kenarları, boş araziler, sokak araları, anayollar tek tek aranmıştı.

İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği arama çalışmaları, gün boyu devam ederek her yerde Apostolidis’den iz aranmıştı.

Aramalardan saatler sonra, Girne - Değirmenlik Anayolu üzerinde faaliyet gösteren "kendin pişir kendin ye" isimli işletmenin yaklaşık 400 metre ilerisinde anayolun doğu kısmındaki ormanlık arazi içerisinde bir erkek cesedi bulunduğunu açıklamıştı.

Cesedin 29.03.2018 tarihinden beridir kayıp olan 65 yaşındaki Kıbrıs’ın güneyinde sakin Solomos Apostolidis'e ait olduğu, dün yapılan otopsi sonucu ortaya çıkmıştı.