Old Town’da Meydan Kebap House

Zekai Altan

Mekanlar genelde büyük kentlerde bilinir. Halkın ve turistlerin yoğun olduğu yerlerde. Ve reklamlarla bu desteklenir. Ama lezzeti var mı yok mu. Pek de o kadar önemsenmez. İşletmeler kurulurken ya aile işletmesi olur ya da işletmeciliği işi bilen birine verilir. Ben genelde aile işletmelerini çok severim. Daha sıcak ve dostca bir ortam içerisinde servis verirler. Ellerindeki imkânları en iyi bir biçimde kullanırlar. Misafir memnuniyetini kendi doğal ortamları içerisinde sağlamaya çalışırlar. Hataları ile eksikleri ile en iyisini yapmaya çalışırlar. Hele hele bu ülkenin düzeni içerisinde bana göre onlar tam bir işletmeci. Yoktan var ediyorlar. Çok eskiden bu tür işletmeciler çok vardı. Özellikle kırsal kesimlerde. Örneğin gündüz döşemeci gece meyhaneci olanların yanında gündüz kahveci gece meyhaneci olan Kıbrıslı işletmeciler de vardı. Kasapların yeri bir başka idi. Kasap dükkânı olanlar ayrıca küçük lokanta veya meyhane işletirlerdi. Fırın kebabı, et şiş, kelle, uykuluk ve sütlük gibi yiyecekleri hem yemek hem de gonyak mezesi olarak da hazırlayıp sunuyorlardı. Bunlardan biri de İskele’de Kemal Et Pazarı.

OLD TOWN VE KİLİSE

İskele’de meydanın bulunduğu alanda yapılan yatırımlar çehreyi değiştirdi. Kullanılan ahşap malzemeler ile ortaya çıkan doku adeta bir Old Town görüntüsü. Bu meydanı bilmeyenler için belirteyim; Köy meydanında bir kilise vardır. Tarihi ve önemli. Ayios Yakovos Kilisesi (Aziz James Kilisesi) İskele köy meydanında bulunan küçük bir kilisedir. XIV. yy.'da (bazı kaynaklara göre XV. yy.'da) inşa edilmiştir. Bu kilise, Romanya kraliçesi Maria'yı o kadar çok büyülemiş ki, bir benzerini, özel ibadet yeri olarak kullanmak üzere Karadeniz kıyısındaki sarayına yaptırmıştır. Kilisenin kubbesindeki porselen tabaklar ile pencereler kiliseye ilginç bir görünüm kazandırmaktadır. Çan kulesi Bizans dönemine ait olup kilisenin en önemli kısmıdır. Kilisenin arkasında da tam meydanı anlatan sembol olacak bir mekan Meydan Kebap House.

MÖNÜ VE LEZZET

Mekan küçük. İç ve dış alanı vardır. Dış alan tam meydana hakim durumda. Yaz sıcağında korunmak için büyük şemsiyeler kullanılmakta. Sade ve temiz bir mekan. Ortam çok hoş ve sıcak. Burada çok güzel bir konukseverlik ile karşı karşıya kalırsınız. İşletmeci Evren. Güleryüzlü ve işini çok severek yapıyor. Eti de çok iyi anlar. Bu bilgi çok kaliteli ve lezzetli servis yapmasına neden olur. Mekana gelenlere nasıl hizmet vereceğini şaşırıyor. Nasıl yardımcı olur diye. Didinir durur. Sanki evine gelen bir misafirmişsiniz gibi. Salatayı kendi hazırlamaya çalışır. Özenle. Hem de çok taze ve özenle. Yedikçe yemeniz gelir. Kebabı unutursunuz ve salataya gömülürsünüz. Ve sizinle de yakından ilgilenir. Omuzunda peşkiri ile. Dedim ya. Tipik bir Kıbrıslı karakteri. Bunu anlamak için buraya gitmeniz gerekir. Yaşamanız gerekir. Lezzetleri tatmanız gerekir. Mönü ise kebap ağırlıklı. Ne de olsa kasap. Etler günlük ve taze. Güvenilir. Et-tavuk döner, tavuk ve et şiş. Şeftali fırın kebabı. Bir de doğal olarak misafir profillerine göre Adana servisi yapılıyor. Biz fırın kebabı, şeftali kebabı, et şiş siparişi verdik. Dış mekanda oturduk. Akşam üzeri. Yanımızda da Almanya’dan misafirlerimiz vardı. Ursula ve eşi. Buradaki mönülerin servisini ve tazeliğini görünce hayran kaldılar. Tipik bir Kıbrıs konukseverliği örneğii yaşadılar. Burası ne çok luks bir mekan ne de take-away hizmeti veriyor. Tam anlamı ile Kıbrıs konukseverliği içerisinde lezzetli Kıbrıs mangal keabapları servisi veriyor. Tattığımız tüm mönüler çok taze ve kıvamında ızgaralanıp pişirildi. Hele hele salata. Tadına doyum olmadı. Latif beyin. Ayrıca turşu ve ciğer servisi. Ciğer benim ayrıca favorim. Burasının pastırması da çok lezzetli. Tadın. Tümünü yiyemedik. Ancak tadı damağımızda kaldı. Fiyatı da çok makul. Meydan Kebap House ayrıca burada paket servisi de yapıyor. Yolunuz düşerse buraya uğrayın. Bu tatları tadın. Tavsiye ettiğim tipik Kıbrıs kırsal mekanlarından biri. İskele’ye ayrı bir renk kattı, kalite getirdi.

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ADRES: ECEVİT MEYDANI-İSKELE

KAPASİTE

DIŞ ALAN: 20

İÇ ALAN: 20

SERVİS SAATLERİ: 08.00- 21.00

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