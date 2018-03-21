'Old Şamdan' için yıkım tartışması…  

Lefkoşa’daki Ledra Palas Işıkları olarak bilinen noktada kısa bir süre önce sosyal medyanın gündemine ‘örülen bahçe duvarı’ ile taşınan Old Şamdan Restoran Direktörleri, YENİDÜZEN’e konuştu. İşletme sahipleri ülkedeki ’bürokrasiden’ dert yanıyor, ilgili daire ise ‘bina kaçağı var’ diyerek, yıkım için işletmeye süre verildiğini açıklıyor.

Fehime ALASYA

Lefkoşa’daki Ledra Palas Işıkları olarak bilinen noktada kısa bir süre önce sosyal medyanın gündemine ‘örülen bahçe duvarı’ ile taşınan Old Şamdan Restoran Direktörleri, “işlerinin durduğunu, her geçen gün zarar ettiklerini” anlatarak, ülkedeki ‘bürokrasinin işleyişinden’ dert yandı.

Yapının özgün mimarisine ve mahalle dokusuna aykırı olarak yükseltildiği iddia edilen ve sosyal medyada gündeme gelen ‘örülen bahçe duvarı’nın ise yıkılarak yeniden aslına uygun olarak düzenlenmeye çalışıldığı belirtildi.

Şehir Planlama Dairesi, bir dönem Derviş Kemal Deniz Accounting Bürosu olarak kullanılan binanın listeli, koruma altında bir yapı olduğu belirtti.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden alınan bilgide ise söz konusu işletmeyle ilgili “İş yeri izin başvurusu henüz yoktur fakat iş yeri faaliyeti de başlamamıştır, o yüzden şu an itibariyle sıkıntılı bir durumu da yoktur” denildi.

İşletme direktörleri dertli…

Mekânın bahçesine yapılan açılır-kapanır pergola yapı nedeni ile dosyalarının Şehir Planlama Dairesi’ne takıldığını anlatan Old Şamdan Restoran Direktörlerinden İsmail Kaya, yapının aslına çıkılan hiçbir nokta bulunmadığını kaydederek çevredeki farklı işletmeleri örnek gösterdi.

‘Haksızlık’ yapıldığını ileri süren Kaya, “Bu bölgede bulunan ve binanın önünü komple derme çatma kulübe görünümü malzemeler ile kapatan işletmelere müdahale edilmiyor fakat bizim yaptığımız, açılır kapanır, pergolalı yapı için anında müdahale ediliyor, bu haksızlık. Tüm işlerimiz durdu…” dedi.

Sadece tarihi dokuyu sevdiği için bu mekânı uzun süreliğine kiraladığını ve buraya restoran açmaya karar verdiğini dile getiren Kaya, “3 milyon TL’lik yatırım yaptım. Sıfırdan bir arazi alsam ve üzerine sarı taştan restorana kursam çok daha az masraflı çıkardım. Önümüzü kesmeleri için bir neden yok. Eşim Kıbrıslı, on yıldır burada yaşıyorum ve Kıbrıslı ortağımla birlikte yatırım yapmaya çalışıyorum. Hepsi bu…” diyerek sitem etti.

Özpınarlı “Sosyal medyada yayınlandığı günden beridir tüm işlerimiz durdu”

Old Şamdan Restoran Direktörlerinden Emir Özpınarlı ise projedeki restorasyon boyunca tuttukları mimarla Eski Eserler Dairesi ile birlikte çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, sosyal medyada yayınlanana dek Şehircilik Dairesi’nden hiçbir yetkilinin gidip olay yerinde inceleme yapmadığını belirtti.

“Sosyal medyada yayınlandığı günden beridir tüm işlerimiz durdu. O güne dek hiç kimse gelip sormadı, sorumlu biri gelip bize yön vermedi, biz haber yolladık, yine de gelen olmadı. Sadece basın yolu ile bizi eleştirdiler” diyen Özpınarlı, gerekli izni almadıkları için işletmeyi açamadıklarını, her geçen gün zarar ettiklerini kaydetti.

Ülkede yatırım yapmanın çok güç olduğuna değinen Özpınarlı, bürokrasinin girişimci kişilerin önünü tıkadığını kaydetti.

Old Şamdan Restoran Direktörlerinden İsmail Kaya:

“Önümüzü kesmeleri için bir neden yok”

“Old Şamdan Restoran İsmail Kaya: Panjurlar, cam, kapı ve pencerelerin restoresinde hiçbir şekilde aslının dışına çıkılmadı. Bunun yanında iç cephe, iç dizaynda dahi hiçbir şekilde aslının dışına çıkılmadı. Şehirciliğin onayının ardından şehirciliğe gönderiliyor. Şehirciliğin onayı sırasında sosyal medyada bu olaylar döndü. O sırada tüm bu işlemler yapılıyor, proje onay aşamasındaydı. Oradaki ek bina değil, açılır kapanır pergoladır. Bu yapı dışarıya şemsiye koymak gibi bir durumdur. Oraya yaptığımız duvar ise aslına uygun değil diye yıktık. O duvarın üzerine ek bir yapı yaptık, aynı şekilde eski taşla kaplayıp çiçek ekecektik. Eski eserler sürecin her zaman içerisindeydi. Elektrik fişlerini bile tek bir klima deliği bile açmadan, tek bir priz bile takmadan ahşap ile döşeme yaparak geçirdik. Dış ve iç cepheyi diş fırçası ile temizletip cila attırdım. 3 milyon TL’lik yatırım yaptım. Sıfırdan bir arazi alsam ve üzerine sarı taştan restorana kursam çok daha az masraflı çıkardım. Ben sadece tarihi dokuyu sevdiğim için bunu yapmak istedim. Biz Kıbrıs halkı en iyisini hak ediyoruz. Önümüzü kesmeleri için bir neden yok. Eşim Kıbrıslı, on yıldır burada yaşarım ve yatırım yapmaya çalışıyorum. Aslen turizmciyim...

Yaklaşık beş ay oldu burası restore ediliyor, burası bizim değil kiradır. Uzun sürekli bir kira mukavelemiz var. Dosya şehircilikte, eski eserlere gitmesini bekliyoruz. Şehircilik de bu şemsiye için beklemede. Sökmemizi bekliyorlar.”

Old Şamdan Restoran Direktörlerinden Emir Özpınarlı:

“Herkes bizi tarihi yok eden kişiler olarak tanıdı, hâlbuki tarihi korumak için çabalıyoruz”

“Ben de işletme mezunu bir turizmciyim, bu sektörde sürekli görev aldım, en son da kendi işimize sarıldık. Şimdiye dek bu tarz çalışmalarımız oldu ama hiç bölümüyle bir durumla karşılaşmadık. Mimar tuttuk eski eserlerle birlikte çalıştık. Sosyal medyada yayınlandığı günden beridir tüm işlerimiz durdu.

Biz burada tarihi eserleri koruyoruz, her işi araştırdık, ilgili daireye şehirciliğe ama kimse burayı gelip denetlemedi. Bu olay sosyal medyada çıkana dek şehircilik gelip bakmadı, sadece belediyeden zabıta geldi ve duvarı örmemizi durdurdu. Hiç kimse de gelip sormadı, sorumlu biri gelip bize yön vermedi, biz haber yolladık, yine de gelen olmadı. Sadece basın yolu ile bizi eleştirdiler. Yetkili bir bilirkişi gelmiyor, biz işimiz için Facebook’u mu takip edeceğiz. Kaldı ki orada da bizi tarihi yok eden kişiler olarak tanıdı. Hâlbuki tarihi korumak için çabalıyoruz. İşletme içinde olan zeytin ağacını dahi kesmedik.

Buraya dünya kadar yatırım yaptık ama tüm işlerimiz de durdu. Tüm personelimiz hazır ama faaliyete geçemiyoruz. Her geçen gün bizim için çok büyük bir kayıp. Personelimizi ödüyoruz ama çalışamıyoruz. Kimse de gelip bize yardımcı olmuyor.”

Şehir Planlama Dairesi:

“Bina kaçağı var, yıkım için süre verdik”

“Bize, binaya eklemeler yaptığı için yaptığı müracaatı reddettik, bir tarih verdik ve yıkmalarını istedik. Binayı orijinal şekline getirecek. Demir, üzeri açılıp kapanan yer kaçak, bunun gibi birkaç nokta daha yapının dışına çıkıldı. Mimari değeri ile bu bina eski eserler açısından 1’inci derece korunması gereken yapı olarak listelenmiştir.

Teknik personelimiz gidip inceledi, eski eserler ve belediyeler de baktı.

Bu proje öncelikle Anıtlar Yüksek Kurulu’na gitti, bize sunulan projede bu ilaveler gösterilmedi. O dönemde proje uygun görüldü çünkü ilaveler yapılmamıştı. Bize gelince bina kaçağı gördüğümüz için dosyayı imzalamadık.

Yıkım için bir süreç verdik, onları kaldırırsa hiçbir sorun kalmaz, restoranını yapabilir. Bina orijinal şekline getirilecek, ancak bu durumda tüm izinlerini tamamlar ve işletmeye başlayabilir.”