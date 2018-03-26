Olcay ve Sergen 28 Mart’ta GAÜ sahnesinde

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu, Drama ve Oyunculuk bölümü tarafından bu yıl 5.’si gerçekleştirilen, ASEL Group işbirliğinde; Citroen, TeknoGold ve Mitsubishi ana sponsorluğunda ki GAÜ 5. Tiyatro Günleri’nin 2. haftasında, 3 oyun sergilenecek.

GAÜ tarafından bu yıl 5’.si düzenlenen, Citroen, TeknoGold ve Mitsubishi Ana Sponsorluğunda ki Tiyatro günlerinin Konaklama Sponsorluğunu, Le Chateau Lambousa Hotel, İletişim Sponsorluğunu Telsim, Bronz Sponsorluğu Berberoğlu Kitapevi, Medya Sponsorluğunu ise, Energy Türk Fm üstleniyor.

27 Mart 2018 Salı günü 20:00’da Tiyatro Severler ile GAÜ Sahnesinde buluşacak olan “Şahane Düğün” oyunu, GAÜ Drama ve Oyunculuk Bölümü öğrencileri tarafından ücretsiz olarak sergilenecek.

28 Mart Çarşamba akşamı 20:00’da ise; Zuhal Olcay ve Burak Sergen, “Aşk Halleri” Oyunuyla GAÜ Spectrum Sahnesinde Tiyatro Severler ile Buluşuyor

Ünlü Santçılar, Zuhal Olcay ve Burak Sergen’nin performansı ile hayat bulan “Aşk Halleri” tiyatro ıyunu, 28 Mart 2018 Çarşam günü saat20:00’da Gaü Spectrum sahnesinde tiyatro serverler ile buluşacak. Elf Yapım tarafından üstlenilen ve Maria Goos’un kaleminden “Aşk Halleri” oyunu ilk kez Zuhal Olcay ve Burak Sergen tarafından Türkçe olarak sergileniyor. “Aşk Halleri” Oyununun hikayesi şu şekilde;

“Liz ve Richard konservatuvarı beraber okudular, beraber bitirdiler. Okul hayatları boyunca iyi bir ikili oldular ve birlikte sahneye çıktıkları mezuniyet oyunlarının ardından da tam 20 yıl beraber sahne aldılar. Sonra Liz, her şeyi geride bırakıp Güney Fransa’ya yerleşti; sahnelerden uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih etti. Liz’in gidişinin üzerinden 10 yıl geçti. Şimdi Richard, Liz ile 30 yıl önce oynadıkları mezuniyet oyunlarını tekrar sahneye koymaya hazırlanıyor. Fakat hâlâ bu oyunda kendisine eşlik edecek doğru kişiyi bulamadı.



Son şansını deniyor ve Liz’i, 30 yıl önce kariyerlerini başlatan bu oyunu tekrar beraber oynamaya davet ediyor. Maria Goos’un “Aşk Halleri”nde bir kadın-erkek, karşı cinslerden iki meslektaş, eski iki arkadaş ve eski iki sevgili olarak Richard ve Liz üzerinden kurduğu dünya, ilişkilere, geride bırakılanlara, özlemeye, vazgeçmeye ve geri dönmeye dair bir sorgulama...

30 Mart 2018 Cuma Günü, Haldun Dormen, Kerem Atabeyoğlu ve Ruhsar Öcal GAÜ Sahnesinde Yerlacak

Ayrıca, bu haftanın son oyunu 30 mart 2018 Cuma günü saat 20:00’da, Türkiye’nin usta oyuncularından, Haldun Dormen, Kerem Atabeyoğlu ve Ruhsar Öcal’ın performansı ile “Bir Zamanlar Gazinoda” oyunu ile devam edecek.

GAÜ 5’inci Tiyatro Günleri “Ustalar” Bilet Satışları Başladı

Dünyaca ünlü oyunların sahne alacağı GAÜ 5’inci Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenecek oyunları için biletlerin; Lefkoşa Kasap Döner’den, GAÜ PitStop, Berberoğlu Kitapevi ve Akpınar Pastahaneleri’nden temin edilebileceği belirtilerek, konuyla ilgili detaylı bilginin 0(392) 650 2000 dahili 1165 numaralı telefon ile www.gau.edu.tr adresi ve gaupr@gau.edu.tr adresinden alınabileceği belirtildi. Ayrıca bilet fiyatlarının; öğrenci 10TL tam ise 25 TL olduğu ifade edildi.