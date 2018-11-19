Olaylı maçta kazanan yok: 1-1

STAT: Esat Erdoğmuş Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Sertan Altın, Hüseyin Özaşık

HAMİTKÖY: Emre, Salih, Gökhan, Agit, Halil İbrahim, Ömer (Dk.77 Hüseyin Çıdamlı) Michael, İbrahim Kaba (Dk.66 Mert), Gökay, Toykan, Hasan Akkuyu

Y.BOĞAZİÇİ: Ersoy, Çağrı, Halil Esen (Dk.54 Adem) Talat, Hasan Aktaş, Hakan, Ali Elmaslı (Dk.59 Zübeyir) Burçin, Bulut, Tugay, Ali Özkan (Dk.75 Doğuş)

GOLLER: Dk.47 Toykan (Hamitköy) – Dk.88 Burçin (Y.Boğaziçi)

KIRMIZI KART: Dk.90+3 Halil İbrahim (Hamitköy) – Adem (Y.Boğaziçi)

K-Pet 1. Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelen Hamitköy ile Yeni Boğaziçi arasındaki mücadele karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Mücadelenin son anlarında Yeni Boğaziçi teknik ekibinden İshak Ertem'in Hamitköy futbolcusu Gökay Alpçoğay'a vurması sonucunda çıkan olaylar sonrasında Hamitköy'den Halil İbrahim, Y.Boğaziçi'nden ise Adem kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu skorun ardından galibiyet hasreti iki maça çıkan Hamitköy 17 puana, Yeni Boğaziçi ise 11 puana yükseldi.