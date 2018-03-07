Olaylı maçın faturası belli oldu

KTFF Disiplin Kurulu Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Ligi ile ilgili aldığı kararları açıkladı. Akova Eray Vuda stadında oynanan Geçitkale– Mesarya BTM 1. Lig Kırmızı Grup müsabakasında yaşananlarla ilgili olarak Geçitkale futbolcusu Tanju Kaya’ya 6 maç, Mesarya futbolcusu Oğuzhan Doşar’a 3 maç ceza verildi.

Geçitkale antrenörü Hüseyin Yeşilbaş’a rakip takım futbolcularına yönelik saldırı ve darp fillerinden dolayı toplam 30 maç ceza verildi. Mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle ayrıca Geçitkale’nin sahası 1 maç kapatıldı.

Hakemi darp etti, 30 maç ceza aldı

Vadili 14 Ağustos Stadı’nda oynanan Vadili - Kumyalı BTM 1. Lig Kırmızı Grup müsabakasında hakemi itip yumruk vurmak sureti ile darp ettiği raporlarda tespit edilen Kumyalı futbolcusu Talat Yalkut’a 30 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.