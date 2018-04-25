Olaylı derbinin kararı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, yaşanan saha olayları nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci müsabakası ile ilgili gerçekleştirdiği toplantı sonrası karar üretti. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantı sonrasında derbi mücadelesinin 57'nci dakikadan itibaren yerden seyircisiz olarak oynatılması kararlaştırıldı.