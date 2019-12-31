OLAYLI 2019 6 CİNAYET

İKİSİ KADIN 6 KİŞİ CİNAYETE KURBAN… 2019 yılında peşi sıra yaşanan vahşetlere tanık oldu. Ocak-Aralık tarihleri arasında ikisi kadın altı kişi cinayete kurban gitti. Cinayetlerin ikisi faili meçhul kaldı.

Adada yaşanan trafik kazaları onlarca eve ateş düşürdü. Yapılan tüm uyarılara rağmen ‘dikkatsiz sürüş’ ve ‘karşı şerit’ ihlali 30 kişinin canına mal oldu.

Girne’de olayların ardı arkası kesilmedi. Mahkemede Savcıya yapılan saldırı, iş insanlarının peşi sıra tutuklanmaları gündemi uzun süre meşgul etti.

Devrim DEMİR

Kıbrıs’ın kuzeyi dünyayla birlikte 2019’u uğurlarken, alışık olmadığı birçok olaya daha tanık oldu. Ülkeyi derinden yaralayan birçok olay gündeme damgasını vurdu. Geride bırakamaya hazırlandığımız yılda, adada suç patlaması yaşandı. Kriminal olaylarda yaşanan peşi sıra cinayetler, ülkenin kanayan yarası kazalarda hayatını kaybeden onlarca kişi, bu yıl en çok konuşulan olaylar oldu.

Ülkeyi derinden etkileyen bir başka olay da Girne’de emlak sektörü ardı ardına yaşanan tutuklamalarla sarsıldı. Özellikle Girne’de KKTC’nin tanınmış iş insanlarının ‘evrak sahteleme’ suçundan tutuklanması, birçok olayı da gündeme taşıdı.

Cinayet haberleri ile sarsıldık!

Yol kenarında, bagaj içinde cesetler bulundu..

2019 yılını geride bırakmaya hazırlanırken, yıl içinde alışık olmadığımız olaylara tanık olduk. Yol kenarında ve bagaj içinde cesetler vatandaşlar tarafından bulundu. Yapılan polis soruşturmasında, bulunan kişilerin cinayete kurban gittiği açıklandı.

Yılın ilk kötü haberi Ocak ayında Ercan Havaalanı yakınlarından geldi. Avcılar tarafından yol kenarında bir buçuk sene önce öldürüldüğü tespit edilen halı içinde bir kadın cesedi bulundu. Gerçekleşen otopside kadının hunharca katledildiği tespit edildi. Uzun süren araştırmalar neticesinde cesedin Lefkoşa’da polis kayıtlarına kayıp olarak geçen Vietnamlı Dam Thı Hop isimli kadına ait olduğu açıklandı. Hop’un cenazesi Mayıs ayında ülkesi Vietnam’a gönderildi.

Ülkede 2019 yılında 2’si kadın 4’ü erkek 6 kişi cinayete kurban gitti. Mart ayında iş yerinden çıkan Gesfi Döviz Bürosu sahibi Gökhan Naim’i evine kadar takip eden saldırganlar, Naim’e 4 el ateş ederek öldürdü. Cinayetin ardından Gökhan Naim’in para dolu çantasını alarak olay yerinden kaçan saldırganlar uzun süren soruşturma sonucu yakalanırken, cinayeti planlayanın yurt dışına kaçtığı iddia edildi.

Yine ülkeyi sarsan bir başka cinayet haberi de Mart ayında Alayköy’den geldi. Kızı tarafından evinde ölü olarak bulunan 47 yaşındaki Hacer Ulaş’ın otopsi sonucunda öldürüldüğü ortaya çıktı. Soruşturma sonucu Ulaş’ın eşi tutuklanırken, dava henüz sonuçlanmadı.

Bir başka dehşete düşüren cinayet ise Taşkent yolunda yaşandı. Nisan ayında sabah saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar tarafından yol kenarında yarı çıplak atıl vaziyette bulunan erkek cesedinin cinayete kurban gittiği açıklandı. Polis yaptığı detaylı inceleme sonucunda, isminin Walsak Augustine Nghok’un evde öldürülüp yol kenarına atıldığını açıkladı.

Cinayet soruşturmasında 12 kişi tutuklandı, derinleşen soruşturmada Nghok’u öldürdüğünü itiraf eden ev arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Temmuz ayında polis kayıtlarına kayıp diye düşen Obasanjo Adeola Owoyale’nin cansız bedeni, Lefkoşa Okullar yolunda bir aracın bagajında bulundu. Kentin en işlek cadelerinden birinde yaşanan korkunç olay günlerce konuşulurken, cinayetle bağlantılı 1 kişi tutuklandı.

Ülkeyi sarsan bir başka cinayet haberi ise Aralık ayı içinde turizmin başkenti Girne’den geldi. Girne Antik Liman’da ‘intihar’ süsü verilen Halil Karakız’ın otopsisinde öldürüldüğü ortaya çıkarken, olayla bağlantılı arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trafik kazaları onlarca eve ateş düşürdü…

2019 yılında büyük tartışmalara neden olan trafik kazaları, ülkenin alt yapısını gündeme taşıdı. Can yakan onlarca kazanın ardından Ocak-Aralık ayları arasında 30 kişi hayatını kaybetti. Polis kayıtlarında kaza nedeni ‘dikkatsiz sürüş’ ve ‘karşı şerit’ ihlali dikkat çekti.

KKTC bir ilk… Karşılıklı suçlu iadeleri yapıldı…

Haziran ayında alınan ortak kararla kuzey ve güneyde karşılıklı suçlu iadesi gerçekleşti. Adanın güneyi ve kuzeyinden polis ekiplerince Ledra Palace’de ‘ara bölge’ye getirilen katil zanlıları karşılıklı iade edildi.

Kıbrıs’ın güneyinde işledikleri suçlardan kaçarak kuzeye gelen Gürcü asıllı 4, Kıbrıs’ın kuzeyinde işlediği cinayet sonrası güneye kaçan 1 kişi yetkili makamlara teslim edildi.

Girne’de emlak sektörü çalkalandı…

Temmuz ayında şikayet üzerine başkasına ait daireleri ‘sahte vekalet’ düzenleyerek devir işlemi gerçekleştirdiği ortaya çıkan iş insanı M.E., tasdik memuru S.Ö. ve mimar M.U.’nun tutuklanması gündemi bir anda değiştirmişti.

Girne’de şok etkisi yaratan ‘sahte vekâletle devir’ işlemleri çerçevesinde soruşturma dosyasını kapatmayan polis, iş insanı M.E., tasdik memuru S.Ö., ve mimar M.U.’nun tutuklu yargılanmasını talep etmişti. Dava süreci devam eden ‘sahte vekaletle devir’ davasında Başsavcılık mimar M.U., aleyhinde takipsizlik dosyalamıştı. M.U., Aralık ayında serbest bırakılırken, S.Ö., ve M.E., aleyhindeki yargılanma süreci devam ediyor.

Girne’de iş dünyasında tutuklamalar peşi sıra geldi…

‘sahte vekâletle devir’ davasının şoku henüz unutulmadan Mali Şube’nin Ağustos ayında gerçekleştirdiği büyük operasyonda iş insanı Bulut Akacan ‘sanal bet’ suçlaması ile tutuklandı. 2019 yılı Ocak ayında karıştığı ‘darp’ davası sonrası gündemden hiç düşmeyen Akacan, sanal bet operasyonu ile yeniden gündeme geldi.

Polis, mahkemede Akacan’ın işletmesinde olduğunu iddia ettiği iki siteden 1 yılda Milyonlarca gelir elde ettiğini açıklayarak tutuklu yargılanmasını talep etmişti.

Akacan, ‘darp’ davasından Kasım ayında Girne Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 2 yıl hapse mahkûm edildi. Akacan’ın ‘sanal bet’ davası ise halen devam ediyor.

Altınbaşlar ‘sahte vekalet’ suçlaması ile tutuklandı..

Kasım ayında iş dünyasında yaşanan başka bir tutuklama ise şok etkisi yaratmıştı. Altınbaş Holding Yönetimi Kurulu Üyesi Kıbrıslı işadamı Vakkas Altınbaş ve yeğeni Mehmet Altınbaş Girne’de mülk devirlerinde sahte sözleşme hazırladıkları iddiasıyla tutuklandı.

"Resmi evrak sahteleme" ve tedavüle sürme" suçlarına karışan Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş, Ahmet Bayraktar, Mehmet Akacan, Refet Uzun, Mehmet Şefik Ormancı ve Kemal Yorgancıoğulları yargılanmak üzere teminatla serbest kalmışlardı.

Kıbrıslı sanatçı kara para aklama suçlaması ile tutuklandı…

Girne’de olayların ardı arkası kesilmedi. Aralık ayında 2 Milyon Euro’luk kara para aklama olayına karışan Kıbrıslı sanatçı G.E., Güzelyurt’un tanınmış iş insanlarından A.S., ve iş birliği yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı. Sorgulamanın ardından zanlılar Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak ağır teminat koşulları ile serbest kaldı.

Çocuk ölümleri ateş gibi yaktı…

Ülkede beklenmeyen çocuk ölüm haberleri de derinden yaraladı. Kasım ayında fenalaşarak ailesi tarafından hastaneye götürülüp taburcu olduktan sonra yaşamını kaybeden 10 yaşındaki Atlas Rüsetmoğlu’nun ölümü tartışmalara neden oldu. Rüstemoğlu’nun beklenemeyen ölümünün ardından Sağlık Bakanlığı ve Polis soruşturması henüz tamamlanmadı.

Kasım ayında bir başka can yakan haber ise Hamitköy’de yaşandı. Dedesinin kullanımındaki traktörden düşen 3 yaşındaki Ege Metin Ömerağa’nın beklenmeyen ölümü ada genelinde büyük üzüntü yarattı.

Argüden evinden kaçırıldı… Darp edildi.. Saldırganlar yakalanmadı…

Aralık ayında ada geneli polis hiç boş durmadı. Peşi sıra yaşanan olaylar nedeniyle, mahkeme koridorları boşalmadı. Gönyeli’de 4 Aralık gecesi evinin nünde kar maskeli iki kişi tarafından kaçırılan 74 yaşındaki Argüden Kuyumculuğun sahibi Süheyla Argüden ölümden döndü.

Kaçırılan iki kişi tarafından öldüresiye dövülen, dişleri kırılan Argüden, kendi imkânları ile polise gitti. Haftalardır yürütülen soruşturma sonuçsuz kaldı, Argüden’i kaçıranlar henüz yakalanmadı.

Mahkeme önünde Savcıya saldırı…

Eylül ayında Girne Kaza Mahkemesi önünde Kıdemli Savcı Egemen Metay’a saldırı yapıldı. 2018 yılında Alsancak’ta Memduh Ulugün’ü öldürmekten suçlu bulunan Mehmet-Meryem Doğu çiftinin yakınları karar sonrası mahkeme önünde olay çıkardı.

Mahkeme çıkışı Kıdemli Savcı Egemen Metay’a saldıran 6 kişi tutuklandı. Büyüyen olaylar takviye polis ekiplerinin gelmesi ile önlendi. Öfkeli kalabalığın çıkardığı olaylar bölge halkını endişeye sürüklerken, olay 2019 polis kayıtlarına geçti.

Görevini kötüye kullandığı iddia edilen Polis Müfettişi Cezaevine gönderildi ..

2019 yılı polis kayıtlarına geçen bir başka olayda ise Polis Genel Müdürlüğü gündeme geldi. Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde görevde olduğu Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde görevini kötüye kullanıp rüşvet aldığı iddia edilen Müfettiş G.B.Ç., tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Eylül ayında, aleyhine bir çok suçlama getirilen zanlı G.B.Ç.’nin yargı süreci tutuklu devam ediyor.

Soyguncular göz göre göre uçağa binip kaçtı

Girne’de 2019 yılında olaylar hiç bitmedi. Haziran ayında güpegündüz meydana gelen kuyumcu soygununda gün boyu takip edilen soyguncular Ercan Havaalanından uçağa binerek ülkeyi terk etti.

Haziran ayında Senak Kuyumculukta 150 bin Sterlinlik soygun gerçekleştiren iki kişi Senak Kuyumculuk sahiplerini ciddi şekilde darp etmişti.

Olayın hemen ardından eşkâlleri dağıtılan soyguncular önce Lefkoşa, ardından ise Mağusa’da görülmüştü. Daha sonra yapılan açıklamada iki soyguncunun Ercan Havaalanı’ndan çıkış yaptığı açıklanmıştı.

Polisin yaptığı geniş soruşturma ve arama sonucu, çalınan para ve altınların büyük bir kısmı, Gazimağusa Limanı’nın kuzeyinde, sahilde gömülü olarak bulundu.

Polis sokağa indi

Ülkede artış gösteren kriminal olayların ardından, polis gece sokağa indi. 2019 yılında çok konuşulan bir başka olay ise Özel Harekâtın gece katıldığı operasyonlar oldu. Polis Genel Müdürlüğü’nün almış olduğu karar doğrultusunda operasyonlar ve mahkeme önünde Özel Harekât Polisi de görev yapmaya başladı.