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Olaylarla ilgili iki kişi gözaltına alındı

Olaylarla ilgili iki kişi gözaltına alındı

Kamera kayıtları inceleniyor.

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Afrika gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi önünde yaşanan olaylarla ilgili polis dün 2 kişiyi gözaltına aldı. Kamera kayıtları inceleniyor.

Polis olaylarla ilgili 2 kişinin dava okunup serbest bırakıldığını açıkladı. Kasti hasar, mülke tecavüzden dava okunanların isimleri açıklanmadı.

Olaylar ile ilgili polis soruşturması sürüyor.

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