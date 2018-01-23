Olaylarla ilgili iki kişi gözaltına alındı
Kamera kayıtları inceleniyor.
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Afrika gazetesi ve Cumhuriyet Meclisi önünde yaşanan olaylarla ilgili polis dün 2 kişiyi gözaltına aldı. Kamera kayıtları inceleniyor.
Polis olaylarla ilgili 2 kişinin dava okunup serbest bırakıldığını açıkladı. Kasti hasar, mülke tecavüzden dava okunanların isimleri açıklanmadı.
Olaylar ile ilgili polis soruşturması sürüyor.
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