Olayların sorumlularına ceza

K-Pet Süper Lig’in 7’nci haftasında Erdal Barut Stadı’nda oynanan Esentepe – Mağusa Türk Gücü karşılaşmasının 78’inci dakikasında çıkan saha olayları ile ilgili Esentepe Yönetim Kurulu bir dizi karar üretti. Karşılaşmada Mağusa Türk Gücü’nün gol attığı 78’inci dakikası sonrasında tribünlerde olaylar yaşanmış, yaşanan arbede arasında MTG taraftarları ve kulüp başkanı Koral Bozkurt da yer almıştı. Konuyu değerlendiren Esentepe Yönetim Kurulu, olayların başlamasında aktif rol alan bir taraftarın ismini polis karakoluna bildirerek bu taraftarın iç saha maçlarında yer almamasını sağlayacak. Olaylara karışan iki U-21 takım futbolcusunun süresiz kadro dışı bırakılması kararlaştırılırken, tribünlerin çatı kısmına güvenlik kamerası yerleştirilmesi ve daha rahat önlemlerin alınabilmesi için de Spor Dairesi ile görüşülerek tribünlerin arasına bariyer konulması için adım atılması kararlaştırıldı. Açıklamada ayrıca Mağusa Türk Gücü taraftarı ve başkanından özür dilendi.

“Olayın sorumlusu maça alınmayacak, iki U-21 oyuncusu kadro dışı”

Esentepe Başkanı Umut Bahadır imzası taşıyan açıklama şu şekilde: “4 Kasım Pazar günü K-Pet Süper Lig karşılaşması olan Esentepe – Mağusa Türk Gücü maçında karşılaşmanın 78. dakikasında Mağusa Türk Gücü taraftarına ve kulüp başkanına karşı yapılan ve ev sahipliği yapan camiaya yakışmayan tutum ve davranışlar sergilendiğini üzülerek hem maç esnasında hem de kamera görüntülerinde defalarca izlemiş bulunuyoruz.

Bu bağlamda camiamız adına Mağusa Türk Gücü taraftarlarından ve başkanından özür dileriz. Tabi ki özür diledik herşey oldu bitti değil, yönetim kurulumuzca izlediğimiz görüntülerden sonra almış olduğumuz kararlar aşağıdaki gibi olduğunu sizlerle paylaşmak isterim.

Olaylaraın esas başlamasında aktif rol olan bir taraftarın isminin polis karakoluna yazılı olarak verilerek Esentepemizin ev sahipliği yaptığı karşılaşmalarda sahaya alınmaması; Olaylara karışan iki (2) U-21 futbolcumuzun süresiz kadro dışı kalması; Tribünlerin çatı kısmına güvenlik kamerası takılması; Spor Dairesi ile acil görüşülerek tribünün küçük olmasından dolayı güvenlik önlemlerinin daha rahat alınabilmesi için araya bariyerin acilen montaj edilmesini sağlamak.”

Kulüp başkanı Umut Bahadır ayrıca yaptığı açıklamada 18 yaşından küçük olup sigara içen sporcuların da olması halinde U-21 takımı idmanlarına katılamayacağı kararı kulübün geleceği açısından alındığı da vurgulandı. Öte yandan Baf Ülkü Yurdu maçı öncesinde antrenmanda takım arkadaşı ile kavga eden takım kaptanı Ahmet Karal, takımın zor süreçte olmasına rağmen iki haftadır kadro dışı olduğu, disiplin konusunda hiçbir tavizin verilmeyeceği belirtildi. Amaçlarının günü kurtarmak olmadığını belirten Bahadır, sağlam temeller üzerinde devam edecek bir Esentepe yapısını devam ettirme hedefinde olduklarının altını çizdi.