Olayların faturası kesildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu aldığı kararları açıkladı. Kurul, Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan Küçük Kaymaklı - Doğan Türk Birliği K-Pet Süper Lig müsabakasında yaşanan olaylar hakkında ürettiği kararları duyurdu.

Kaymaklı ve Doğan’a para cezası

Yapılan açıklamada taraftarların rakip takım taraftarlarına ve sahaya atmış oldukları yabancı maddeler nedeniyle Doğan Türk Birliği’ne 2 bin TL ve Küçük Kaymaklı’ya 3 bin TL para cezası verildi.

Kaymaklı’nın sahası kapandı

Yöneticisinin ve taraftarının oyun alanına girermesi sebebi ile Küçük Kaymaklı’nın sahası bir maç kapatıldı. Alınan bu karar doğrultusunda Kaymaklı’nın bugün Ozanköy ile oynayacağı Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası 2. Tur karşılaşması da Girne Mete Adanır Stadı’na alındı.

Yabancı maddeler nedeni ile ek 500 TL para cezası

KTFF Yönetim Kurulu tarafından YK/08/2017-2018 numarası ile yayınlanan karara (tüm sahalarımızda bulunan kafeterya ve/veya kantinlerde pet şişe, teneke kola veya cam şişe gibi benzeri türevlerdeki yabancı maddelerin satışının yasaklanmasıyla ilgili) aykırı davranışta bulunan Küçük Kaymaklı’ya ilgili fiilin ilk kez işlenmiş olduğu da dikkate alınarak 500 TL para cezası verildi.

Çavuş’a 200 gün hak mahrumiyeti

Oyun alanına girerek müsabaka hakemine yönelik davranışları nedeni ile Küçük Kaymaklı yöneticisi Sami Çavuş’a 200 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

Küfüre 3 maç ceza

Turunçlu Hasan Bardakko Stadı’nda oynanan Mesarya – Maraş Bölgesel Lig Doğu Grubu U21 müsabakasında tribünlerde olduğu esnada müsabaka hakemlerine yönelik ağır hakaret ve küfürlerde bulunduğu raporlardan tespit edilen Mesarya futbolcusu Üner Hummaloğlu’na 3 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Kırmızı kart cezaları

3 maç: Efe Efeoğlu (Serdarlı), Erce Çakmak (K.Kaymaklı), Servet Gurban (Denizli)

2 maç: Tahsin Denizsever (Baf ÜY), Salih Ökten (K.Kaymaklı), Onurcan Kanburlar (Hamitköy), Selçuk Kaya (Girne HE), Halil Tilim (Mormenekşe)

1 maç: Devrim Erdoğan (Dipkarpaz), Erdoğan Nalbant (Serdarlı), İbrahim Eker, Hüseyin Türk (Düzkaya), Emeka Jacobs Emerum (Yalova), Tahsin Denizsever (Baf ÜY), Sercan Demirman (GAÜ Çetinkaya), Keita Ousmane (Y.Boğaziçi), Ali Duvarcı (K.Kaymaklı), Sinan Öğüt (G.Birliği), Emre Kuvvetlişahin (Mormenekşe), Burke Cenkciler (Göçmenköy), Hasan Çağakan Çaka (Çanakkale), Berkay Ovayolu (Değirmenlik), Doğukan Gümüşsoy (Görneç)

Dört sarı kart cezalıları

Ali Türkbayoğlu, Andreas Fotiou (B.Bağcıl), Adnan Yıldız, Ersen Esmerarslan (Doğancı), Mustafa Avcı (Türk Ocağı), Ragıp Kanatlı (Hamitköy), Mehmet Özeralp (Lefke), Yunus Kalaycı, Çağdaş Birsan, Ömer Kotbaş (Çanakkale), Çağlar Toklu (Cihangir), Hakan Karacaoğlu (G.Gücü), Nedim Biçen (Ozanköy), Azat Berhan Tip, Felix Obada (Baf ÜY), Süleyman Bayır (Kaya Mehmetçik), Can Öztürk, Kehınde Amoo Owoeye (Binatlı), Suat Kurt (Göçmenköy), Mustafa Zorba (Mormenekşe), Can Sakallılar (Düzkaya), Çağın Alibey (Dumlupınar), Abdullah Çapan (G.Gücü), Yusuf Kondoz (GAÜ Çetinkaya), Arda Göksu (K.Kaymaklı), Doğuş Özer (Y.Boğaziçi), Kadir Doğan (Karşıyaka), Şahin Kanlı (Değirmenlik), Kadir Ceyhan (Mağusa TG)

Yönetici, antrenör ve kulüp personeli cezaları

2 maç: Halil Akbatu (Denizli)

1 maç: Afün Girgen, Caner Oshan, Emirali Ferhatoğlu (Doğan TB), Nazım Aktunç, Hüseyin Tosunoğlu (K.Kaymaklı), Suhat Altınışık (Yalova), Batın Ekiz (Mağusa TG), Ahmet Bayraktar (Mormenekşe), Cenk Osman Şeren (Kaya Mehmetçik), Şenel Üçer (Maraş), Ümit Aktül (Girne HE),