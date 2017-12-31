Olaylar gölge düşürdü: 2-3

K-Pet Süper Lig’in 15’inci hafta mücadelesinde Yalova ile Mağusa Türk Gücü Atatürk Stadı’nda karşılaştı. Beş golün atıldığı ve her iki takımın üstünlük sağladığı maçta gülen taraf 3-2’lik skorla MTG oldu. Yalova’nın maçtaki gollerini Pamboe (2) atarken, MTG’nin sayıları Arif Uysal, Samuel Zokou ve Halil Turan’dan geldi. Yalova’dan Uche, MTG’den Adil kırmızı kart görürken MTG Halil Turan’ın ayağından bir penaltı atışından yararlanamadı.

Yine istenmeyen olaylar

Cuma akşamı oynanan Doğan TB – GAÜ Çetinkaya karşılaşmasında saha içerisine giren taraftarlar nedeniyle yaşanan kısa süreli olayların daha ağırı bu karşılaşmanın ardından yaşandı. Son düdükle birlikte sahaya giren Yalova taraftarları polis kontrolünde olan hakem üçlüsünün üstüne gitti. Yaşanan itişmeler içerisinde hakemlerin darbeler aldığı belirtilirken, hakemler güçlükle soyunma odasına gitti.

STAT: Atatürk Stadı

HAKEMLER: Timur Ercan Bodi*, Doğan Elmalı*, Ali Orçan*

YALOVA

İrfan Özbay**

Selçuk Dilik**

Buğra Barın***

Reşat Nazlı**

Mithat Küçükakaçalı**

Oliver Uche Sunday*

Ali Karayel*

(Dk.43 Veli Avcı)*

Ulaş Candanal**

Yusuf Özbahar**

Mahmut İneci**

Pamboe Kwame***

TD: Erhan Arıtan

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

Türkkan Delideniz**

Erdoğ Barkınay**

İbrahim Faye**

Lawrance Ogbe*

(Dk.46 Hakan)**

Sami Ergazi**

Adil Uçar**

Mehmet Gürlü**

Samuel Zokou**

Arif Uysal***

(90+3 Mehmet Göreli)

Fırat Ersalan**

Halil Turan**

TD: Ali Oraloğlu

GOLLER: Dk.31 Ve Dk.36 Pamboe (Yalova) - Dk.11 Arif Uysal, Dk.52 Zokou, Dk.84 Halil Turan (Mağusa Türk Gücü)

KIRMIZI KART: Dk.79 Oliver Uche Sunday (Yalova) - Dk.90+4 Adil Uçar (Mağusa Türk Gücü)

Fotoğraf: Burhan Gürkan

