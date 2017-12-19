CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, basına da yansıyan Başbakan Özgürgün’ün banka hesaplarının Mal Bildirim Yasası’nın çok ötesinde olduğunu söyledi, Başbakanın brifing vermiyor ama halka da hesap vermiyor” dedi.

Kanal Sim’de Damla Dabiş Özel’in hazırlayıp sunduğu Ana Haber’e konuk olan Erhürman, “Mal bildirimi denilen şey, milletvekili olduğumuzda 2 ay içinde meclise sunduğumuz mal bildirimidir. Peki Sn.Başbakan’ın mal bildirimindeki değişiklik nedir?” diye sordu.

Erhürman’ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

“Hiç mi haberin yok dünya demokrasilerinde bu gibi durumlarda ne yapılır?

“Şu ana kadar çıkar bir açıklama yapar diye bekledik. En azından mecliste bir açıklama yapar diye düşündük. Ortada çok ciddi iddialar var. Sn Başbakan ile ilgili ciddi iddialar var. Olay Mal Bildirim Yasası’nın çok ötesinde. Mal Bildirim Yasası’nı fersah fersah aştı. Bir gazetede Başbakan’ın banka dekontları yayınlandı. Bu belgeler birilerinin oraya sızdırdığı belgeler değil. Mahkemeye sunulan belgeler olarak yayınlandı. Ben kendi adıma mahkemeye sunulan belgeler olup olmadığını bilmiyorum. Ortada çok ciddi iddialar var. Sn.Başbakan’la ilgili olarak bir günde hesabından 700 bin dolar çekim yaptığına dair iddialar var. Bu iddia da banka dekontlarıyla ortaya konmuş bir iddia. Sn Başbakan diyebilir ki mahkemeye sunulan böyle bir dekont yok. Biz Başbakan’a gel bir Televizyon kanalında 20 ayda ne yaptığını ve bundan sonrasında da Başbakan olursan ne yapacağını konuşalım dediğimizde “sana özel brifing verecek değilim. Ben hesabı halka veririm” diyor. Peki hiç mi haberin yok dünyada demokrasilerde böyle durumlar ortaya çıktığında özellikle parasal konularda çıktığında ne yapılır? “

“Bana brifing vermiyorsunuz ama halka hesap da vermiyorsunuz”

“Bana brifing vermiyorsunuz, halka hesap veririm diyorsunuz ama halka hesap da vermiyorsunuz. Çıkar en azından yalandır dersiniz ya da mahkemeye böyle dekontlar sunulmadı dersiniz. Yanlışlık rakamlardaysa o konuda da açıklama yapmak durumundasınız. İsimler beni hiç ilgilendirmez. Kime gitti nereye getirdi bu beni hiç ilgilendirmez. Başka konularda ben Başbakandan hiç açıklama istemedim istemem de özel hayat beni ilgilendirmez ama bu başka bir şey! “

“Hafızamızın alacağı rakamlar değil"

“Ortada rakamsal bir şeyler var. Ama bu rakamlar hafızamızın alacağı rakamlar değil. Ben DAÜ ’de çalıştım, Ankara Hukuk Fakültesi’nde çalıştım, YDÜ’de çalıştım, 4.5 yıldır milletvekiliyim bu paralar benim tahayyül edebileceğimiz paralar değil. Sizinle ilgili böyle iddialar var. Mahkemeye sunulduğu ve banka dekontu olduğu söylenen belgeler yayınlanıyor ama tam bir suskunluk içerisindesiniz. Doğru değilse eğer çıkıp bir açıklama yapmanız lazım. Bana diyecekler ki Tufan Erhürman’ın şu kadar hesabı var ve açıklama yapmayacağım!”

“Başbakan’ın mal bildirimindeki değişiklik nedir?”

“Mal bildirimi denilen şey milletvekili olduğumuzda 2 ay içinde meclise sunduğumuz mal bildirimidir. Peki Sn.Başbakan’ın mal bildirimindeki değişiklik nedir? O da benim gibi 4.5 yıl milletvekilliği yaptı ve Başbakanlık da yaptı. Afrika’da yayınlananların yalan olduğunu söylüyorsa çıkar açıklama yapar. Başbakan nasıl olur da kendi üstüne yapışmış bu iddialarla ilgili rahat olabilir. Sadece diyorum ki sen de çık ve halka mal bildirimim şuydu vekilliğe başlarken, şimdi de bu de. Başta verdiği mal bildirimiyle şimdiki arasındaki fark ne? Bunu söylemesi gerekir. Yalansa çıkar ve bunu söyler. Gerçekse ve bizim bilmediğimiz kaynaklardansa bunu açıklar.Böyle bir durumda susamazsınız.”

“Seçim bittikten sonra bunlar kapanacak şeyler değil”

“Bana sorarsanız polis kendiliğinden harekete geçebilmeli ama bizde olmuyor. Bizde savcılık ya da polis kendiliğinden harekete geçmez.B ugüne kadar teamül böyle oluştu. Bir şikayet olmadığı sürece mali polis muhtemelen harekete geçmeyecek. Hiç bir noktada hiçbir suç istinadında bulunmuş değilim. Ama çık ve halka açıkla. Yani sayın Başbakan çıkıp bir açıklama yapmazsa seçimden sonra da bunların unutulacağını mı sanıyor? Öyle olmayacak. Bu susulup geçilebilecek bir şey değil. Bu yaşananlar sadece sayın Başbakanı ya da UBP’yi yıpratmıyor. Siyaset kurumunu da yıpratıyor. Kimsenin hakkı yoktur bunlar normalmiş gibi davranmaya…”

“Kıbrıs Türk halkını aptal yerine koymak kimsenin haddi değildir”

“Biz Muz Cumhuriyeti miyiz? Tamam tanınmayan bir ülkedeyiz.Kimsenin haddi ya da hakkı değildir Kıbrıs Türk Halkını aptal yerine koymak. Umarım yanlıştır ama varsa bir yanlışlık çıkıp açıklayacak.Dünyanın hiçbir yerinde seçime bu şekilde gidemezsiniz. Ortada çok somut iddialar var.Başbakan’ın özel hayatı beni ilgilendirmez ama beni ilgilendiren o dava vasıtasıyla basına yansıyan rakamlardır.Bu konuda kimsenin suskun kalma hakkı yoktur.Kendi sustuğu sürece biz konuşmak zorunda kalacağız. Biz bu ülkede demokrasinin halkın iradesinin korunması iddiasıyla buradayız.”