Olan yine öğrencilere oldu…

Yine ne oluyorsa çocuklara oluyor…

Öğrenci taşıması yapan otobüs sahipleri Eğitim Bakanlığı’ndan alamadıkları ücretleri nedeniyle grev yapınca, öğrenciler yollarda kaldılar.

Otobüs sahipleri haklı.

Aylardır paralarını alamadıklarını her kes biliyor.

Bir iş yapan insan bunun karşılığında parasını alamazsa ne yapabilir?

Çeşitli yollara başvurur, konuşmaya çalışır, uzlaşı arar veya yargıya başvurur.

Otobüs sahiplerinin bağlı bulunduğu Kar-İş bu konuda açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada bu grevin sebebinin sadece alamadıkları para nedeniyle olmadığı ve 3 yıldan sonra taşıma ücretlerinde yeni bir düzenleme yapılmasına rağmen seyrüseferde, araç sigortasında, akaryakıt fiyatlarında, döviz kurlarında sürekli artış yaşandığı da belirtiliyor. Buna rağmen gecikmeli ödemeler yüzünden de mağduriyet yaşadıkları ancak hükümetten sorunun çözümü konusunda yaklaşım göremediklerini de söylüyor otobüslerin bağlı olduğu Kar-İş.

Evet, otobüs sahipleri mağdur ama en büyük mağdurlar yine öğrenciler… Öğretmen grevlerinde de mağdur olan öğrencilerken ve o zaman da dersler kaynarken! bu kez de öğrenciler okula gelemedikleri için dersler kaynıyor.

Çünkü örneğin 30 kişilik bir sınıfta 24-25 öğrenci gelebiliyor okula. Durum böyle olurken de öğretmen ya dersi yapmıyor ya da eski konuları tekrar etmiş oluyor. Oysa ki Bakanlığın sene başında dağıttığı bir müfredat var ki onun bitirilmesi gerekiyor.

Derslerin boş geçmesinin yanında bir de özel şirketlere ödenen paralar var. Öğrenciler okula gidip-gelmek için her gün bütçelerini sarsacak paralar ödemek zorunda kalıyorlar… Henüz bugün daha üçüncü gün ama bu durum nereye kadar sürecek! Hükümet, grev kırıcılığı rolünü oynuyor ve öğrenci taşıyacak şirketlerin parasının ödeneceğini söylüyor. Peki ya diğer ödemeler!.. Eğitim Bakanlığı bir de ekleme yapıyor ve “eylemden dolayı mağduriyet yaşayacak olan çocukların ailelerinin ulaşım giderlerine de katkı yapılacağını” söylüyor.

Dün gazetemizde mağduriyet yaşayan öğrencilerle konuşmuştu sevgili Fehime… Girne’den Lefkoşa’ya gelen Doğu 12 tl verdiğini, Lapta’dan gelenin 22 tl verdiğini söylüyordu. Daha uzaklardan gelenler de var, ödedikleri paralar var… Bunları ödeyecek mi Bakanlık! Nasıl ödeyecek? Öğrenciler otobüs biletlerini mi biriktirecekler? “İşte bu kadar ödedim” dediğinde ödenecek mi para!..

Peki oto-stop çekmek zorunda kalan çocuklar… Onlara nasıl bir çare!

Gönendere’den gelen Seyran, sabah tanıdık birinin arabasına binip geldiğini ama okuldan çıktığında nasıl gideceğini bilmediğini söylüyordu.

Daha kaç gün sürecek bu sorun… Bu öğrenciler nasıl gidip gelecek, yapılamayan dersler ne olacak?

Dün akşam üzeri Kar-İş Başkanı “Hükümetle iletişim yok, eylemler yayılarak devam edecek” diyordu. Bu sabah farklı bir şey olur mu/oldu mu acaba!