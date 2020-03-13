'Olağanüstü Hal' yok

Bakanlar Kurulu, koronavirüs gündemiyle yaptığı bugünkü olağanüstü toplantısında bir dizi karar daha aldı. Buna göre, 10’dan fazla kişinin olduğu turlara kısıtlama getiriliyor. Koronavirüsle ilgili 7/24 esasıyla çalışmak üzere oluşturulan çağrı merkezi bu akşamdan itibaren devrede olacak. Salamis Otel’de karantinada tutulan turistlerle ilgili çalışmalar sürüyor. Polis Okulu tatil edilirken, ikamet izinlerine başvurular 30 gün süreyle askıya alındı. Kamu görevlerinin yurt dışına çıkışına da gerekmedikçe izin verilmeyecek.

Hükümet ayrıca, koronavirüsün ekonomik boyutuyla ilgili de çalışma başlattı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Sosyal medyada ve kamuoyunda sokağa çıkma yasağı olacağı yönünde söylentiler dolaşıyor, böyle bir şey söz konusu değil” açıklamasında bulundu.

Özersay, bugün de olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kararları kamuoyuyla paylaştı.

“İki nokta üzerinde duruyoruz. Bunlardan birincisi daha önceden alınan kararların uygulanması ve denetimi ve bunlara ilave bazlı bazı tedbirler alınıyor. Özellikle şuna değinmek istiyorum; sosyal medyada ve kamuoyunda sokağa çıkma yasağı olacağı yönünde bir söylenti olduğu belirtiliyor. Sokağa çıkma yasağı olduğu, olacağı söz konusu değildir. Kalabalık ortamlardan bulunmaktan zorunlu olmadıkça kaçınmaları yönünde çağrıda bulunuyoruz.

Bugün birkaç noktada karar ürettik.

İkamet izinleriyle ilgili özellikle poliste ve özellikle 60 yaşın üzerindeki kişilerin ikamet izni başvuruları sırasında yoğun başvurular kalabalık ortam ve yığılmalara neden oluyor. Bu aşamada ikamet izni başvurularının 30 gün boyunca uzatılmasına karar verdik. Bu sürede yasal süreç çalışmayacak, kişiler cezalı sayılmayacak. Gidip baş vuru ve işlem yapma konusunda acele etmeye gerek yok. Buralarda ikamet izni konusunda yığılma yapmaya gerek yok.

Bakanlar Kurulu yeni kararları açıklandı. 1- Olağanüstü Hal Kararı yoktur. 2- Sokağa çıkma yasağı yoktur. 3 - İkamet izni başvuruları 30 gün boyunca durdurulacak, bu süre zarfında yasal süre çalışmayacak ve dolayısıyla ceza uygulanmayacaktır. 4 - Müzelerin ve ören yerlerin kapatılması haricinde 10 kişiden fazla turistin olduğu turlar kısıtlanacaktır. 5 - Bütün kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışlarında en üst ita emirlerinin izni gerekecek. Zorunlu haller haricinde çıkılmaması gerekmektedir. 6 - Polis Genel Müdürlüğü ile yapılan istişare neticesinde polis okulu da tatil edildi. 7 - 7/24 hizmet verecek çağrı merkezi bu akşamdan itibaren devreye girecek. 8 - Ekonomi ve finans konusunda alınacak tedbirler için başbakan, Ekonomi Bakanı ve Bankalar Birliği toplantı yapıyor.

“İkincisi ise; Bu sabah ülkenin çeşitli yerlerinde bazı turistlerin çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiği gözlemlendi. 10 kişiden fazla turlar yapılmayacak. Önümüzdeki hafta Salı gününden itibaren ise ülkemizde olan turistlerin tamamı Salamis’teki durum hariç olmak üzere ülkesine dönecek.

Tüm kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışlarında en üst iti amirlerinin iznine tabi olacak. Zorunlu olmadıkça buna izin verilmeyecek.

Okullardaki uygulamaya ek olarak Polis Okulu da tatil edildi.

Bir diğer nokta da 7/24 hizmet verecek yeni bir çağrı merkezi oluşturuluyor, bu gece devreye girecek.

Başbakan, Ekonomi Bakanı ve Banklalar Birliği toplantıya girdi. Ortaya çıkabilecek ve çıkmaya başlayan ekonomik sıkıntılar ele almak ve hükümet olarak hangi tedbirlerin ele alınacağı değerlendiriliyor.

Gün içinde ilave kararlar alınırsa ilgili bakanlıklar paylaşacak.

Herkesi sakin olmaya ve makul kararlara uymaya davet ediyorum.

Tedbirli olalım, bireysel temizliğine önem verelim, yurt dışından gelenler 14 gün kendini izole etsin. Daha duyarlı olalım.”