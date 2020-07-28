“Okulumuzu seviyoruz gençlerimizi destekliyoruz”

Namık Kemal Lisesi 1980-81 mezunları, ihtiyaçlı çocuklara destek için kampanya yaptı, 7 öğrencinin eğitim sürecini üstlendi.

“1980-81 NKL mezunları olarak 40 yıl önce ayrıldığımız okulumuza nezaket ziyareti yaparak gençlerimizin eğitimlerine biz de katkı yapmak istedik” diyen mezunlar, “Ben de varım” sloganı ile başlattıkları kampanyayı ileriye taşıdı.

80-81 mezunları, Namık Kemal Liseli herkesi kampanyaya destek vermeye çağırdı.



Okul Müdürü Aliye Sallakoğluları kampanyaya ve desteğe şu sözlerle destek verdi:

“Namık Kemal Lisesi 80-81 mezunlarının okulumuza yaptığı nezaket ziyaretinde yarınlarımızın mirasçısı olan gençlerimize bir el vermek istemesi bizi çok mutlu etmiştir. BEN DE VARIM sloganı ile adım atılan eğitime destek kampanyasına destek verenlere teşekkürlerimi sunarım. Bu bağlamda yolu Namık Kemal Lisesi’nden geçen, eğitime gönül vermiş, yarına umut gençlerimize destek olmak isteyen tüm mezunlarımızı bu özel ve anlamlı kampanyaya destek vermek için biz de idare ve öğretmenler olarak çağrıda bulunuyoruz. Bilinmelidir ki damlalar birleşir ırmak olur ve denize karışır. Kuşkusuz gelecek eğitimli insanların ellerinde şekillenecektir. Öğrencilerimizin eğitimlerine verilecek her destek geleceğimiz için birer tuğladır. Çocukların ihtiyaçlarını karşılayıp ailelerin yükünü bir nebze olsun hafifletebilmek adına büyük bir aile olan Namık Kemal Lisesi Mezunlarından kampanyaya destek beklemekteyiz...”