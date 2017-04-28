Okulların hedefi şampiyonluk

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Atletizm Federasyonu ile işbirliğinde düzenlediği Ortaokullu Yıldızlar ve Liseli Gençler Atletizm Finalleri dün Atatürk Stadı’nda başladı. Finallere katılmaya hak kazanan okulların şampiyonluk için yarıştığı finaller bugün yapılacak son gün yarışları ile tamamlanacak. Ortaokullarda ilk günü kızlarda Şehit Turgut İlkokulu ile Yakın Doğu Koleji ilk sırada tamamladı. Lise kızlarda Namık Kemal Lisesi’nin liderliği ile tamamlanan ilk günde erkeklerde Yakın Doğu Koleji ilk basamakta son güne girdi.

Kubilay Tok’tan rekor

Yarışların ilk gününde 110 metre engelli branşında Okul Sporları Rekoru kırıldı. Elemelerde de rekor kıran Yakın Doğu Koleji atleti Kubilay Tok, 14.71’lik derecesi ile rekorun sahibi oldu. İlk gün sonunda ortaokul ve liselerde oluşan takımsal sıralama şu şekilde:

Ortaokul Kızlar

1. Şht. Turgut Ortaokulu (236 Puan)

2. Girne Amerikan Koleji (234 Puan)

3. Levent Kolej (216 Puan)

4. Canbulat Özgürlük Ortaokulu (200 Puan)

5. Future Amerikan Kolej (192 Puan)

6. Güzelyurt TMK (Orta Bölümü) (188 Puan)

7. Türk Maarif Koleji (Orta Bölümü) (180 Puan)

8. Bekirpaşa Lisesi (Orta Bölümü) (119 Puan)

Ortaokul Erkekler

1. Yakın Doğu Koleji (208 Puan)

2. Şht. Turgut Ortaokulu (200 Puan)

3. Anafartalar Lisesi (Orta Bölümü) (188 Puan)

4. Bayraktar Türk Maarif Koleji (180 Puan)

5. Oğuz Veli Ortaokulu (168 Puan)

6. Çanakkale Ortaokulu (164 Puan)

7. Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu (150 Puan)

8. Şht. Zeka Çorba Ortaokulu (131 Puan)

Lise Kızlar

1. Namık Kemal Lisesi (261 Puan)

2. Kurtuluş Lisesi (207 Puan)

3. Yakın Doğu Koleji (204 Puan)

4. Girne Amerikan Koleji (131 Puan)

5. 19 Mayıs Tmk (117 Puan)

6. Lefkoşa Türk Lisesi (96 Puan)

7. Anafartalar Lisesi (60 Puan)

8. Türk Maarif Koleji (21 Puan)

Lise Erkekler

1. Yakın Doğu Koleji (445 Puan)

2. Girne Amerikan Koleji (323 Puan)

3. Karpaz Meslek Lisesi (322 Puan)

4. Dr. Fazıl Küçük EML (320 Puan)

5. Kurtuluş Lisesi (294 Puan)

6. Erenköy Lisesi (255 Puan)

7. Lefkoşa Türk Lisesi (248 Puan)

8. Lapta Yavuzlar Lisesi (247 Puan)