'Okulların açılmasıyla ilgili bilimsel veri sunulmadı'

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) okulların güvenli şekilde açılacağı konusunda endişeli olduğunu açıkladı.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil konuyla ilgili açıklamasında sendikanın okulların yeniden güvenli bir şekilde nasıl açılacağı ile ilgili öğretmenlere yönelik eğitim düzenlediğini, bilimsel bir araştırma çalışması yürüttüğünü ve “COVID-19 Sonrası Okulların Yeniden Açılmasına Yönelik Rehber” hazırladığını dile getirildi.



“Eğitim Bakanlığı ile iki defa ‘Akademik Çalışma Takvimi’ toplantısı yapmamıza rağmen okulların yeni normal, kısmi pandemi ve tam pandemi süreçlerinde nasıl organize olacağı ile ilgili bilimsel bir veri tarafımıza sunulmamıştır” diyen



Elcil, şöyle devam etti:

“KTÖS olarak, okulların ne zaman açılacağı meselesini değil, örneklerine bakarak açıldıktan sonra alınacak önlemleri konuşmamız gerektiği konusunda ısrarcıyız. Sürecin eğitim, sağlık ve güvenlik noktasında çok boyutlu olduğu ve alınacak önlemlerin uzun vadeli olması gerekeceğini görebiliyoruz.”



Elcil bu anlamda aşağıdaki adımlar Eğitim Bakanlığı tarafından ivedilikle atılmazsa, okulların sağlıklı ve güvenli bir şekilde açılacağı noktasında endişe taşıdıklarını kaydetti:

“‘Eğitim Bilim Danışma Kurulu’ ivedilikle oluşturulmalıdır. Bakanlık, okulların açılması ile ilgili şeffaf olmalı, sık sık bilgi paylaşmalıdır. Okullarda çocukların nasıl yönlendirileceği ile ilgili aile rehberi hazırlanmalıdır. Sosyal mesafe, hijyen kuralları, okul güvenliği ve sağlığının uygulanabilmesi için okul rehberi hazırlanmalıdır. Öğretim programları güncellenmeli, programlar pandemi süreci dikkate alınarak yeniden hazırlanmalıdır. Öğretmenin/öğrencilerin oryantasyonu ve psiko-sosyal hazır bulunuşu sağlanmalıdır. Çocuklar için yeni sosyal düzene uyum programları yapılmalıdır. Okullar uluslararası standartlara uygun olarak fiziki olarak hazırlanmalıdır. Çocukların birbirlerinden en az 2 metre mesafede oturacakları sınıf düzeni oluşturulmalıdır. Her çocuğa sınıf içinde 2,5 metre karelik alan ayrılarak oturma düzeni oluşturulmalıdır.



Gerekli sağlık, hijyen ve güvenlik kitleri okullara temin edilmelidir. Okul servisleri için sosyal mesafe, hijyen ve çocuk güvenliği rehberi hazırlanmalıdır. İhtiyaç halinde ek öğretmen ve eğitim çalışanı istihdam edilmelidir. Uzaktan öğretim sürecine ek bütçe ayrılmalı, okullara online eğitim altyapısı, ihtiyaçlı öğrencilere tablet ve internet erişimi sağlanmalı, öğretmenlere interaktif eğitim, iletişim becerileri ve video/simülasyon tabanlı içerik hazırlamaları için hizmet içi kurs düzenlenmeli, simülasyon tabanlı içerik üretmeli ve tüm bunları yönetecek uzaktan eğitim birimi oluşturulmalıdır. Bakanlık, eğitim sendikaları ve eğitim fakülteleri ile işbirliği halinde olmalıdır.”



Elcil açıklamasının ekinde, “pandemi dönemi ve sonrası eğitim” temalı bilimsel çalışmaya da yer verdi “Çalışmanın Eğitim Bakanlığı tarafından iyi okunmasını diler, okulların güvenli bir şekilde açılması için mücadele etmeye devam edeceğimizi belirtiriz” dedi.

PANDEMİ DÖNEMİ VE SONRASINDAKİ EĞİTİM SÜRECİ DEĞERLENDİRMESİ/ KTÖS

Aşağıdaki değişikliklerden her birinin yeni dönemde alınması ne derece gereklidir veya değildir?

Ö Öğretmenler:

İfade Gerekli (%) Milli Eğitim Bakanlığında uzaktan eğitim biriminin kurulması ve gerekli düzenlemelerin yapılması 97.75 Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik hizmet içi eğitim almaları 96.74 Ders geçme ve sınıf geçmeyle ilgili yasa ve tüzüklerin salgın döneminde nasıl olması gerektiğine ilişkin yasa ve tüzüklerin güncellenmesi 96.49 Okullarda sosyal izolasyonun etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması 96.3 Öğrencilerin pandemiyle baş edebilmeleri, okula uyum sağlayabilmeleri ve motivasyonlarını artırabilmek için okullardaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi 96.11 Salgın döneminde okul-aile işbirliğinin nasıl olması gerektiğine ilişkin velilere pedagojik destek sağlanması 95.9 Öğrencilerin uzaktan eğitim konusundaki bilgi- becerilerinin geliştirilmesi ve hazırbulunuşluklarının artırılması 95.5 2019-20 Bahar dönemindeki eğitim kayıplarının giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması 94.87 Sınavların uzaktan gerçekleştirilebilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması 92.13

Genel Toplum:

İfade Gerekli (%) Öğrencilerin pandemiyle baş edebilmeleri, okula uyum sağlayabilmeleri ve motivasyonlarını artırabilmek için okullardaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin geliştirilmesi 97.91 2019-20 Bahar dönemindeki eğitim kayıplarının giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması 97.08 Ders geçme ve sınıf geçmeyle ilgili yasa ve tüzüklerin salgın döneminde nasıl olması gerektiğine ilişkin yasa ve tüzüklerin güncellenmesi 97.08 Salgın döneminde okul-aile işbirliğinin nasıl olması gerektiğine ilişkin velilere pedagojik destek sağlanması 96.67 Öğrencilerin uzaktan eğitim konusundaki bilgi- becerilerinin geliştirilmesi ve hazırbulunuşluklarının artırılması 96.46 Okullarda sosyal izolasyonun etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli düzenlemelerin yapılması 95.01 Sınavların uzaktan gerçekleştirilebilmesi için gerekli hazırlıkların yapılması 94.16 Öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik hizmet içi eğitim almaları 91.89 Milli Eğitim Bakanlığında uzaktan eğitim biriminin kurulması ve gerekli düzenlemelerin yapılması 91.88

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