'Okulları 1 Eylül'de açmayı planlıyoruz'

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okulların açılmasına yönelik planlamanın Bakanlar Kurulu, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı kararları değerlendirildikten sonra, salgının ülkedeki durumu göz önünde bulundurularak yapılacağını söyledi.

Koşulların uygun seyretmesi halinde, 1 Eylül’de yeni eğitim öğretim yılını açmayı planladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Takvimle ilgili çalışmalar devam ediyor, prosedür gereği eğitim sendikalarıyla da istişare ediyoruz. Yeni akademik takvim nihai şeklini aldıktan sonra kamuoyuna açıklayacağız” dedi.

Önlerindeki eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin yaşadıkları kayıpları gidermek için çok çalışacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, gerekli planlamaları ve hazırlıkları yapacaklarını, öğrencilerin de gelecek yıl daha çok çalışıp, gayret göstereceklerini ve bu süreci birlikte atlatarak daha güzel günlere adım atacaklarını vurguladı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Türk Ajansı Kıbrıs (T.A.K) muhabirinin sorularını yanıtladı.

Pandemi nedeniyle 10 Mart’ta eğitime ara vermek durumunda kalındığını, ardından da bilim kurulu ve Sağlık Bakanlığı’ndan aldıkları öneriler doğrultusunda içinde bulunulan eğitim - öğretim yılının tamamlanması kararı aldıklarını hatırlatan Nazım Çavuşoğlu, süreç içerisinde sorumluluk alarak elini taşın altına koyan ve gerek çocuklarımızın eğitim kayıplarını gidermek için var gücüyle çalışan, gerekse tıbbi malzeme üreterek topluma moral veren ve önderlik eden öğretmenleri canı gönülden kutladı ve onlara teşekkür etti.

“Öğretmenlerin desteği olmasaydı…”

Çavuşoğlu, “Onların desteği olmasaydı bu zorlu sürecin yarattığı olumsuzlukları daha fazla yaşayacaktık” dedi.

Öğrencilere de seslenen Bakan Çavuşoğlu, “Zorlu, bir o kadar da farklı bir eğitim yılı geçirmek durumunda kaldılar ve okullarından uzak, öğretmenlerinden uzak bir eğitim yılını tamamladılar. Elbette onların sağlıkları bizler için çok önemli, bundan dolayıdır ki biz bu doğrultuda hareket ettik” dedi.

Önlerindeki eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin yaşadıkları kayıpları gidermek için çok çalışacaklarını kaydeden Çavuşoğlu, gerekli planlamaları ve hazırlıkları yapacaklarını, öğrencilerin de gelecek yıl daha çok çalışıp, gayret göstereceklerini ve bu süreci birlikte atlatarak daha güzel günlere adım atacaklarını vurguladı.

Sınıf geçmeler ve mezuniyet

Sınıf geçmeler ve mezuniyetin bu yıl nasıl olacağıyla ilgili bilgiler veren Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu’nda görüşerek pandemi dönemine ilişkin yeni tüzüğü açıkladıklarını kaydetti. Tüzük uyarınca ortaöğretimde öğrencilerin ilk dönem karne notlarının ikinci dönem karne notu olarak değerlendirileceğini anlatan Çavuşoğlu, ayrıca bu yıla özel olarak, yıllık başarı notu 5.00 olan tüm öğrencilerin, başarısız oldukları derslere bakılmaksızın bir üst sınıfa geçmelerine imkan verildiğini söyledi.

Çavuşoğlu şu bilgileri verdi:

“6’ncı, 7’nci ve 8’inci sınıf yıllık başarı notu 5.00 ve üzeri olan öğrencilerin mezun edileceğini ifade eden Çavuşoğlu, aynı şekilde 9’uncu, 10’uncu, 11’inci ve 12’nci sınıf yıllık başarı notu ortalaması 5.00 ve üzerinde olan 12’nci sınıf öğrencileri de mezun olacak. Bu kriterleri yeterli olmayan öğrenciler ise 8’inci ve 12’nci sınıf öğrencilerine sınava girme hakkı verilecek. 6’ncı, 7’nci, 9’uncu, 10’uncu ve 11’inci sınıf öğrencilerimiz ise 5.00 kriterini yerine getiremeyenler başarısız oldukları derslerden sorumlu olarak bir üst sınıfa geçeceklerdir. Bu sorumlulukla ilgili olarak önümüzdeki yıldan itibaren devam eden derslerde başarılı olan öğrencilerimizin sorumlulukları kalkacaktır. Başarılı olamayanlar ise akademik takvimde belirtilen dönemlerde sorumluluk sınavlarına gireceklerdir”.

Çavuşoğlu, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda ise yasa gereği sınıfta kalma söz konusu olmadığından, karne notları belirlenirken birinci dönemdeki karne notlarının kıstas alınacağını ve 17 günlük eğitim süreci de göz önünde bulundurularak ikinci dönemdeki öğretmen kanaati ile birlikte değerlendirileceğini söyledi.

“Diploma dağıtım merasimleri yapılacak”

Çavuşoğlu, değerlendirmeler sonucunda öğrencileri karne ve diploma alma sevincinden mağdur etmemek için okullarda, bilim kurulu ve sağlık bakanlığının belirleyeceği şartlarda, karne ve diploma dağıtım merasimleri yapılacağını da kaydetti.

“1 Eylül’de yeni öğretim yılını açmayı planlıyoruz”

Eğitim kayıplarının nasıl telafi edileceğiyle ilgili de konuşan Çavuşoğlu, okulların açılmasına yönelik planlamanın Bakanlar Kurulu, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı kararları değerlendirdikten sonra, ülkedeki salgın durumu göz önünde bulundurularak yapılacağını söyledi.

Koşulların uygun seyretmesi halinde, 1 Eylül’de yeni eğitim öğretim yılını açmayı planladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Takvimle ilgili çalışmalar devam ediyor, prosedür gereği eğitim sendikalarıyla da istişare ediyoruz. Yeni akademik takvim nihai şeklini aldıktan sonra kamuoyuna açıklayacağız” dedi.

Eğitim kayıpları

Eğitim kayıpları ile ilgili çalışmaların gün veya saat bazında değil, her dersin programında belirtilen kazanımların hedeflerine ulaşılması yönünde yürütüldüğünü belirten Çavuşoğlu, “Dolayısıyla devam eden veya etmeyen derslerdeki kayıpları, kazanımlar üzerinden değerlendiriyoruz. 2020 – 2021 öğretim yılında hazırlanacak yıllık planlar ile tüm öğretmenlerimizi gereken şekilde bilgilendireceğiz” dedi

“Ölçme değerlendirme çalışmaları ayrıca yürütülecek”

Öğrencilerin kazanımlarını ve seviyesini ölçmek adına, önümüzdeki öğretim yılında bir takım ölçme – değerlendirme çalışmalarını da ayrıca yürüteceğini ifade eden Bakan Nazım Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“Bu çerçeveden bakıldığında, okulların Bakanlar Kurulu, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı kararları değerlendirdikten sonra ülkedeki salgın durumu göz önünde bulundurularak, koşulların uygun seyretmesi halinde, 1 Eylül tarihinde okullarımızın açılması ve ara sınavlar dönemlerinde yapılacak bir düzenleme ile belirlenen kazanımların sağlanması yönünde, gereken sürenin yıl içerisine yayılması yeterli olacaktır.”

Dershane ve etütlerin açılıp eğitime başlamasının da programları dahilinde olduğunu anlatan Çavuşoğlu, Kreş ve Okul öncesi özel kurumların gerekli önlemler alınarak 1 Haziran Pazartesi itibariyle açıldığını hatırlattı; dershane ve etüd merkezlerinin de benzer şartlarda Cuma günü açılmasının hedeflendiğini belirtti.

“Yükseköğrenim ülkemizin bel kemiğidir”

“Ülkemizin bel kemiği” olarak nitelendirdiği yükseköğrenim konusunda salgın döneminde ciddi çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden ve ilk etapta öğrencilerin etkilenmemesi için bahar döneminde dijital ortamda eğitim yapılmasına olanak sağlanmasının yolunun açıldığını ifade eden Çavuşoğlu, “Öğrencilerimizin herhangi bir ders veya sene kaybı yaşamaması için gereken tedbirler YÖDAK ve üniversite rektörleriyle birlikte yürüttüğümüz çalışmaların sonucunda alınmıştır” diye konuştu.

Bu dönemde yurtdışında kalıp adaya dönmek isteyen 4223 öğrencinin bakanlık, ilgili merciler ve eğitim ataşeleri ile birlikte yürütülen organizasyonlar sonucunda KKTC’ye getirildiğini belirten Çavuşoğlu, 411 öğrencinin ise kendi istekleri veya ulaşımdaki sıkıntılardan dolayı eğitim gördükleri ülkede kaldıklarını kaydetti.

Eğitim gördükleri ülkede kalan öğrencilere sahip çıkarak pandemi ödemesi gerçekleştirdiklerini de ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Bu süreçte yaşadıkları zorlukları gidermek için gereken desteği onlara sağladık” dedi.

6728 yükseköğrenim öğrencisine temizlik ve gıda yardımı

Çavuşoğlu, yine bakanlığın yürüttüğü çalışmalar sonucunda adada öğrenim gören yardıma muhtaç olan öğrencileri belirleyerek, bu dönem boyunca 6728 yükseköğrenim öğrencisine düzenli olarak temizlik ve gıda yardımı yaptıklarını söyledi.

“Öğrenci dostu KKTC”

Bunların yanında geleceği planlamak amacıyla YÖK, YÖDAK, üniversite rektörleri ve bilim kuruluyla yürüttükleri çalışmaların devam ettiğini kaydeden Çavuşoğlu, yaşanan salgın krizini fırsata çevirerek “Öğrenci Dostu KKTC” projesinin hayata geçirilmesi için üniversiteler ve toplumun her kesimiyle önemli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

Çavuşoğlu konuyla ilgili olarak şöyle konuştu:

“Bu hususta hepimize önemli görevler düşüyor. Herkes elini taşın altına koyarak, atacakları adımlarla öğrenci dostu olduğumuz bu ülkede, öğrenciye ihtiyaç duyduğumuzu tüm kesimlere göstermek zorundadır. Bu proje KKTC yükseköğrenimin geleceği açısından ciddi önem taşımaktadır.

YÖK Başkanı Yekta Saraç’la gerçekleştirdikleri görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini ve YÖK’ün yurtdışında okuyan öğrencilerin Türkiye’ye “geçiş yapabileceğiyle” ile ilgili aldığı kararın KKTC’yi kapsamayacağını açıkladığını anlatan Çavuşoğlu, KKTC’ den geçişlerin “Yükseköğretim kurumları Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılmasına Esaslarına İlişkin Yönetmenlik” hükümleri gereği gerçekleşebileceğini söyledi.

Çavuşoğlu, KKTC yükseköğretimini hep birlikte ileri taşımak için var güçleriyle çalışıp, yeni projelere imza atacaklarından ve sorun çözücü yaklaşımlar sergileyeceklerinden kimsenin kuşkusu olmamasını da istedi.

“Süreç bazı noktalardaki eksiklikleri daha net olarak görme imkanı sundu”

2020-2021 öğretim yılı ile ilgili genel değerlendirmelerde de bulunan Nazım Çavuşoğlu, 2019 – 2020 öğretim yılının COVİD – 19 salgını nedeniyle gerektiği gibi tamamlanamadığını belirtti ancak bu sürecin bazı noktalardaki eksiklikleri daha net olarak görme imkanını da sunduğunu kaydetti.

Eksik noktalarda çalışmalarını süratle planlayarak 2020 – 2021 eğitim öğretim yılında hayata geçirmek azminde olduklarını belirten Çavuşoğlu, Uzaktan Eğitim’in bunlardan birisi olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, 2020 – 2021 öğretim yılını bir yandan öğrencilerin kayıplarını giderirken, öte yandan da gördükleri aksaklıkları iyileştirecek ve ülkenin önüne yeni bir eğitim vizyonu koyacak çalışmaları planlayıp hayata geçirecek bir fırsat olarak değerlendirmek düşüncesinde olduklarını kaydetti.

Özel okulların fiyat politikası... Devlet okullarına yönelme olabilir

Özel okulların fiyat ayarlamalarının arz-talep dengesi ile orantılı ve ülke şartlarına göre belirlemesi gerektiğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu fiyat artışlarıyla ilgili kendilerine gelen şikayetler olduğunu, bu konuyu bakanlar kuruluna taşıyarak neler yapılabileceklerine yönelik kabineyi bilgilendireceğini dile getirdi.

Bazı özel okullardaki fiyat artışları nedeniyle devlet okullarına yönelme olabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, “Okullarımızda yaşanabilecek yoğunluğa tedbir alacak yeni eğitim yılına başlamadan önce bir takım çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu.

Girne’ye Merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın adını taşıyan ilkokul…

İlkokul ve okul öncesi okullara 1 Haziran’da başlayan kayıtların Cuma gününe kadar süreceğini dile getiren Çavuşoğlu, “Böylelikle 2020-2021 yılındaki olası öğrenci sayılarımız tespit edilerek, okullarımız gerek fiziksel gerekse insan kaynakları bakımından ihtiyaç ve imkan dahilinde eğitim öğretim yılına hazır hale getirilecektir. Ayrıca Girne ilçesindeki öğrenci yoğunluğundan dolayı 2020-2021 eğitim-öğretim yılında, Püsküllü Bölgesine Merhum Başbakan Mustafa Çağatay’ın adını taşıyan ilkokulun açılacağının müjdesini vermek istiyorum. Okulun inşaatı, fiziksel donanımını ve kadro ihtiyacını tamamlayarak yeni eğitim öğretim yılına hazır olarak başlamayı hedeflemekteyiz” dedi.

Bakan Nazım Çavuşoğlu, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Osman Örek Meslek Lisesi’ne 6, Girne Turizm Meslek Lisesi’ne 2, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’ne 2, Yeniboğaziçi İlkokulu ve Dikmen İlkokulu’na birer ek derslik yapılacağı bilgisini de verdi.

“Uzaktan eğitim uygulamasına devam edilecek”

Uzaktan eğitimin, pandemi dönemi öncesinde de gündemlerinde olan bir olgu olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, bunula ilgili olarak başlattıkları çalışmaları pandemi döneminde optimum düzeyde kullanarak, öğretmenlerin de büyük özverisi ve katılımıyla hayata geçirdiklerini anlattı. Çavuşoğlu, “Günün şartlarında öğrencilerimizin eğitimden kopmamaları adına ciddi anlamda emek sarf edilmiştir” diye konuştu.

Önlerindeki dönemde hem organizasyon şeması olarak hem de içerik olarak genişleyerek uzaktan eğitim uygulamasına devam edileceğini kaydeden Çavuşoğlu, “Altyapısal olarak kapasitemizi artırarak, mevcut moodle sistemi üzerinden teknolojik kaynaklara erişimli ve etkileşimli eğitime gerek çevrim içi gerekse çevrimdışı uygulamalarla devam edilecektir. Yüz yüze eğitimin esas olduğunu gözardı etmeden, bütünleştirici ve pekiştirici bir araç olarak uzaktan eğitimi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yeni bir Coronavirüs dalgası gelirse ne tür tedbirler öngördükleriyle ilgili olarak da konuşan Bakan Nazım Çavuşoğlu, 2020-2021 Eğitim-öğretim yılında öğrencilerin güvenliğini ve sağlığını korumak amacıyla “Okulların Hijyen ve Temizlik Kuralları Uygulanma Kılavuzu” hazırlandığını kaydetti.

Çavuşoğlu, bu bağlamda veli, öğrenci ve öğretmenlerin hijyen konusunda eğitim almalarının sağlanıp, okulların alt yapı düzenleme çalışmalarının planlandığını ifade etti.

Çavuşoğlu, pandeminin devam etmesi durumunda uzaktan eğitim çalışmalarının geliştirilerek, planlı ve profesyonel bir şekilde hızla devam edeceğini de dile getirdi.

Atatürk Öğretmen Akademisi… Uluslararası sınavla öğrenci

Atatürk Öğretmen Akademisi’yle ilgili olarak ise Çavuşoğlu, “Hak ettiği yerlere getirmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda, akademiye uluslararası sınavla öğrenci alınmasının önünü açmak için üzerinde çalıştığımız yasayı meclise sunduk ve oy birliği ile yasayı geçirdik” dedi.

Bugüne kadar uluslararası sınavlarla akademiye girilememesinin kabul edilebilir olmadığını da kaydeden Çavuşoğlu, yasa değişikliğiyle belli oranda uluslararası öğrencinin akademide eğitim almasının önünü açtıklarını ifade etti.

Sınav 29 Ağustos’ta…

29 Ağustos’ta düzenlenecek sınavla 20 okul öncesi, 50 sınıf öğretmenliği olmak üzere toplamda 70 öğrencinin akademide eğitim alma hakkı kazanacağını dile getiren Çavuşoğlu, uluslararası sınavlarla müracaat yapılan bölümlere ise 20 öğrenci alınacağını söyledi.

Çavuşoğlu, “Bilinmesini isterim ki Atatürk Öğretmen Akademisi’ni çağdaş bir yapıya ulaştıracak adımları atmakta kararlıyız” diye konuştu.

Kolej giriş sınavları

Kolej Giriş sınavlarının 1’inci aşamasının 8 sınav merkezinde toplam 1978 öğrencinin katılımıyla 25 Ocak’ta yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, 2019 – 2020 Akademik Takviminde 6 Haziran’da yapılması planlanan 2’nci aşamanın ise pandemi nedeniyle 20 Haziran Cumartesi gününe alındığını söyledi.

2’nci aşamada, Sağlık Bakanlığı’nın da önerileri çerçevesinde, sağlık ve hijyen koşulları ile sosyal mesafe kuralı gözetilerek her sınıfta en çok 12 öğrenci, her sınav merkezinde de en çok 250 öğrenci olacak şekilde yeni bir düzenleme yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, bu çerçevede Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde sınava giren 400 öğrenciyi yoğunluk olmaması için iki gruba ayırdıklarını; yaklaşık 160 öğrenciyi komşu okul olan Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’na aktaracaklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, “Aynı düşünceyle yoğun katılımın olduğu Girne 19 Mayıs Türk Maarif Koleji’nden de 210 öğrencimizi Anafartalar Lisesi’ne aktarıyoruz. Mağusa, İskele Bekirpaşa, Hala Sultan İlahiyat Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Güzelyurt Türk Maarif Koleji ve bu yıl ilk kez kolej sınıfı açtığımız Lefke Gazi Lisesi’nde de gerekli seyrekleştirme hazırlıkları yapılmıştır” dedi.

“Sınavın psikolojik baskı unsuru olmasına izin verilmemelidir”

Kolej giriş sınavlarının ülkede büyük heyecan uyandıran sınavlar olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Ancak şu unutulmamalıdır ki bu sınavlar bir sıralama sınavıdır. Sınav sonrası sıralamaya girecek öğrenci sayısı kolejlerimizin kapasitelerine göre belirlenen kontenjanlar ile sınırlıdır. Bu demek değildir ki sıralamaya giremeyen öğrencilerimiz başarısız olmuştur. Onların da önünde farklı bir okulda da olsa başarıyla taçlandıracakları bir eğitim süreci vardır. Öğrencilerimiz, ailelerimiz ve halkımız kolej sınavlarını bu yönde değerlendirmeli ve çocuklarımızın üzerinde psikolojik baskı unsuru olmalarına izin vermemelidir” dedi.

A Level ile Türkiye’deki üniversitelere harçsız yerleştirilme imkanı…

Kolejlerde okuyan ve A Level sistemine göre eğitim alan çocuklarla ilgili bu yıl ciddi kazanımlar elde edildiğini dile getiren Çavuşoğlu, yaptıkları girişimler sonucunda geçen hafta Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı ile Bakanlıkları arasında Mutabakat Zaptı imzalandığını söyledi.

Çavuşoğlu, bundan sonra her yıl Ağustos ayında en az 30 öğrenciyi A Level yolu ile Türkiye’deki üniversitelerine yerleştirmiş olacaklarını dile getirerek, bu öğrencilerin yerleştikleri üniversitelere herhangi bir harç ödemesi yapmayacağı gibi Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı tarafından da burs alacaklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, “Yine bazı üniversitelerle de çalışmalar devam etmektedir. İlgili üniversitelerden A Level yolu ile Türkiye üniversitelerine gitmek isteyen öğrencilerimiz için kontenjan alınacaktır” diye konuştu.

“Meslek liselerine ilgi arttı, meslek liseleri çok önemli”

Meslek Liselerinin KKTC için çok önemli olduğunu, salgın sürecinde önemlerinin çok daha iyi anlaşıldığını belirten Çavuşoğlu, “Yaptığımız çalışmalarda meslek liselerine ilginin arttığını görüyoruz… Gıda Teknolojisi, Bilişim Teknolojisi, Elektrik Elektronik, Yiyecek İçecek ve Konaklama, Motorlu Araçlar Teknolojisi Güzellik ve Saç Bakım gibi alanlarımız bu yıl da ilgi odağı gibi görünüyor. Bununla ilgili net bilgiyi kayıt döneminden sonra söylemek mümkün olacaktır” dedi.

Çavuşoğlu, bu süreçte kendi kendine yeten bir ülke olabilmek için meslek liselerine yönelmelerinin ve daha üretime yönelik anlayışa sahip olmalarının şart olduğunu kaydetti ve bunun en önemli çalışma konuları olduğunu vurguladı.

“Öğretmenlerin hizmet için eğitimine büyük önem gösterdik”

Göreve geldikleri andan itibaren öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine büyük önem göstererek pandemi dönemine kadar eğitimlere büyük bir ivme kazandırdıklarını ifade eden Çavuşoğlu, “ 2607 öğretmenimize 49.458 saat mesleki gelişim eğitimi verdik. Pandemi döneminde ise ilk, orta ve mesleki teknik öğretmenlerimizin tümünü kapsayacak ‘Online Eğitimde Digital uygulamalar’ konulu 10 saatlik bir sertifika programı uygulanmaya başlandı. Haziran ayı içerisinde tüm branşları kapsayacak online eğitimler yine öğretmenlerimize planlı bir şekilde duyurulacaktır” şeklinde konuştu.

Soruşturma sürüyor

Geçtiğimiz eğitim döneminde Lefkoşa Türk Lisesi’nde yaşanan taciz olayı ile ilgili

Soruşturmanın devam ettiğini de belirten Çavuşoğlu, dosyaların savcılığa gönderildiğini kendilerinin de konuyu hassasiyetle takip ettiklerini kaydetti.