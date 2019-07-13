Okullarda ‘uyuşturucu’ tehlikesi

ARAŞTIRMADAN:

İlkokul son sınıfta uyuşturucu kullanımı: % 2.7

Ortaokullarda yasa dışı madde kullanımı oranı 2019’da yüzde 5’e yükseldi.

İlkokul son sınıflarda uyuşturucu kullanımı son 4 yılda 2 kattan fazla arttı.

Ortaokul öğrencilerinde 1999’da yüzde 2.9 olan yasa dışı madde kullanım oranı, 2019’da yüzde 5’e çıktı.

Lisede eğitim alan öğrencilerin yasa dışı madde kullanımı 20 yılda 2 kat arttı, 1999’dan bugüne söz konusu oran yüzde 2.5’ten yüzde 5’e yükseldi.

Üniversite öğrencilerinde madde kullanımı az da olsa düştü.

2008’de yüzde 10.9 olan oran, 2018’te yüzde 9.8’e geriledi.

18 ila 65 yaş grubunda yasa dışı madde kullanımı son 15 yılda 3 kat arttı.

Sigara, tütün, puro kullanım yaygınlığının dünya genelinin üzerinde…

Ayşe GÜLER

İlk ve ortaokullarda uyuşturucu madde kullanım oranı arttı, eğitimde ‘yasa dışı madde’ ile ilgili tehlike çanları çalmaya başladı.

İlkokul son sınıflarda uyuşturucu kullanımı son 4 yılda 2 kattan fazla yükselirken, 2015’te yüzde 1.2 olan oran, bu yıl yüzde 2.7’ye çıktı.

Başbakanlık Uyuşturucu Mücadele Komisyonu Üyesi, Prof Dr. Mehmet Çakıcı tarafından hazırlanan araştırma raporunda; ülkedeki madde kullanımının detaylı haritası çıkartıldı.

Bununla birlikte ilkokullarda Surlariçi ve Maraş bölgelerindeki uyuşturucu kullanımının genel ortalamanın 3 kat üzerine çıktığı rapora yansıdı.

Ortaokullarda ise 2015’te yüzde 4.8 olan yasa dışı madde kullanımı, 2019’da yüzde 5’e yükseldi.

Öte yandan lise ve üniversitelerdeki madde kullanımı az da olsa geriledi.

Örneğin; liselerde yasa dışı madde kullanım oranı 2015’te yüzde 5.2 iken, 2019’da yüzde 5’e, üniversite öğrencilerinde ise yüzde 10.9’dan yüzde 9.8’e düştü.

Öte yandan ülke genelinde 18 ila 65 yaş grubundaki yasa dışı madde kullanımı da son 15 yılda 3 kat arttı.2003’te yüzde 3 olan oran, 2018’de yüzde 9’a çıktı.

İlkokul son sınıflarda tehlike çanları…

İlkokul son sınıflarda uyuşturucu kullanımı son 4 yılda 2 kattan fazla arttı.

Buna göre; 2015’te yüzde 1.2 olan uyuşturucu kullanımı bu yıl yüzde 2.7’ye çıktı.

Aynı yaş gruplarında alkol ve sigara kullanım oranı düştü.

Örneğin; 2015’te yüzde 10.9 olan sigara kullanım oranı, bu yıl yüzde 9.3’e geriledi.

Alkol kullanım oranı da yüzde 23.5’ten yüzde 18.5’e düştü.

Araştırmada; ilkokullarda Surlariçi ve Maraş bölgelerinde uyuşturucu kullanımının genel ortalamanın 3 kat üzerine çıktığı görüldü.

2015’te yüzde 2.7 olan kullanım oranı, yüzde 8.6’ya yükseldi.

2 katına çıktı…

Yasa dışı madde kullanımının giderek yükseldiği, resmi verilerde de kayıt altına alındı.

Ortaokul öğrencilerinde 1999’da yüzde 2.9, olan oran, 2019’da yüzde 5’e çıktı.

Son 20 yılda, ortaokullu öğrencilerin yasa dışı madde kullanım oranı 2 katına çıktı.



Kademeli artış…

Araştırmada, lise öğrencilerinin madde kullanımına ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre lisede eğitim alan öğrencilerin yasa dışı madde kullanımının 20 yılda 2 kat arttığı görüldü.

1999’dan bugüne söz konusu oran yüzde 2.5’ten yüzde 5’e çıktı.

Oranın yıldan yıla kademeli şekilde arttığı kaydedildi.

Örneğin 2004’te liseli öğrenciler arasındaki yasa dışı madde kullanım oranı yüzde 3.2 iken bu rakam 2011’de 4.9’a, 2015’te 5.2’ye çıktı.

Üniversiteli öğrencilerde düşüş

Öte yandan üniversite öğrencilerinde madde kullanımının geçmiş yıllara oranla az da olsa düşüş görüldü.

2008’de yüzde 10.9 olarak belirlenen madde kullanım oranı, 2018’te yüzde 9.8’e geriledi.

Çalışmada; üniversite öğrencileri için madde kullanımına yönelik verileri, diğer ülkelerle de karşılaştırıldı.

Kıbrıs’ın kuzeyinde yüzde 9.8 olarak belirlenen madde kullanım oranının Çek Cumhuriyeti’nde yüzde 53’e, Amerika’da ise yüzde 50’ye çıktığı görüldü.

Söz konusu oran Fransa’da yüzde 42, İspanya için ise yüzde 38 belirlendi.

Son 15 yılda:

18 ila 65 yaş grubunda yasa dışı madde kullanımı 3 kat arttı

Araştırmada, ülke genelindeki 18 ila 65 yaş grubunda yasa dışı madde kullanımı son 15 yılda 3 kat arttı.

2003’te yüzde 3 olan oran, 2018’de yüzde 9’a çıktı.

Diğer yıllardaki oranlar şöyle: 2008: yüzde 8, 2013: yüzde 8.4, 2015: yüzde 8.

Surlariçi-Maraş…

Ülke genelindeki, 18-65 yaş grubundaki, Surlariçi veya Maraş’taki uyuşturucu kullanımının 2015-2019 arasında genel ortalamanın da 3 kat üzerine çıktığı kayıt altına alındı.

Örneğin ülke genelinde bu yaş grubu için belirlenen uyuşturucu kullanım oranı yüzde 9 iken, bu rakam Surlariçi-Maraş bölgelerinde yüzde 16.5’e çıktı.

Bununla birlikte alkol ve sigara kullanımı ülke genelinin altında…



Sigara, tütün, puro kullanım yaygınlığının dünya genelinin üzerinde…

Verilerde; adanın kuzeyindeki sigara, tütün, puro kullanım yaygınlığının dünya genelinin üzerinde olduğu da görüldü.

Örneğin; ülkemiz için yüzde 44.7 olan bu oran, Avrupa’da yüzde 35, Doğu Asya Pasifik için yüzde 34, Güney Amerika- Karayipler için ise yüzde 32…

Son 5 yılda alkol kullanımı arttı

Sigara ve uyuşturucu kullanımı dışında, alkole eğilim de arttı.

2013’te alkol kullanım oranı 68.5 iken, bu oran son 5 yılda kademeli olarak çoğaldı.

2015’te yüzde 72.1’e yükselen alkol kullanım oranı, 2018’te yüzde 74.5’e yükseldi.

2015’e kıyasla…

Araştırma; 2015’e kıyasla 2018’de yalnızca esrar kullanımı değil, bonzai, eroin, kokain, yatıştırıcı sakinleştirici ilaca eğilim de arttı.

2015’te yüzde 1.3 olan kokain kullanımı, geçtiğimiz yıl yüzde 2.7’ye, eroin kullanımı yüzde 0.8’ten yüzde 2’ye çıktı.

Esrar kullanım oranının yüzde 4.5’ten yüzde 6.3’e, yatıştırıcı sakinleştirici ilaç kullanımının ise yüzde 5.7’den yüzde 6.1’e yükseldiği araştırmada belirlendi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu:

Sonuçlar, mücadelemizde yol haritamız olacak

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, “Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı”ndan çıkan sonuçları çok önemli ve değerli bulduklarını vurgulayarak “Sonuçlar, bundan sonraki mücadelemizde yol haritamız ve ışığımız olacak” dedi.

KKTC ve Türkiye’den gazetecilerin, uzmanların, akademisyenlerin, hukukçuların, psikologların ve siyasilerin katılımıyla Girne’de 10-11 Temmuz tarihlerinde Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun “Bilinçli Medya Bilinçli Toplum” sloganıyla düzenlediği “Bağımlılıkla Mücadelede Medya ve İletişimin Rolü Çalıştayı”, dün öğleden sonra tamamlandı.



5 masada tartışılan ana başlıklar

İlk gün siyasilerin konuşmaları ve uzmanların sunumlarıyla başlayan çalıştayda oluşturulan 5 masada, “bağımlılıkla mücadelede medyanın rolü; bağımlılıkla ilgili mücadele medya örgütlerinin etik sorumlulukları; bağımlılıkla mücadelede medyanın etkisi, sorumlulukları, mevcut yasal durum ve öneriler; sosyolojik bakış açısıyla bağımlılıkla ilgili medya yayınlarının birey, aile ve toplum üzerindeki etkileri ve çözüm önerileri ve bağımlılıkla mücadelede medyaya yönelik eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları” başlıklarında tartışmalar yapıldı, öneriler oluşturuldu.



Karaokçu çalıştayı değerlendirdi: “Çok verimli iki gün geçirdik”

TAK muhabirine çalıştayı değerlendiren Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, uyuşturucu kullanımını önleme çalışmalarında medya ve iletişimin rolüne komisyon olarak büyük önem verdiklerini ve uzun zamandır yapmayı planladıkları çalıştayın çok başarılı geçtiğini söyledi.

Çalıştaya tahminlerinin de üzerinde katılım olduğunu, hem sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, hem bireysel katılımcıların ve mağdur durumdaki insanlar ve hem de yurt dışından değerli katılımcıların yer aldığını ve amaçlarına ulaştıklarını kaydeden Karaokçu, “İki gün boyunca çok verimli çalışmalar yürüttük” dedi.

Karaokçu, çalıştayın dünkü son bölümünde 5 masanın her birinin hazırladığı sonuç bildirgesinin okunduğunu, ayrıca önümüzdeki süreçte çalıştaydaki tüm konuşmalar ve yazıl sunulan metinler değerlendirilerek bir çalıştay raporu hazırlanacağını, raporun da hem kamuoyu hem de katılımcılarla paylaşılacağını söyledi.

Çalıştayda, uyuşturucu bağımlılığıyla ilgili medyadaki haberlerde özellikle çocukların deşifre edilmesi sorunu karşısında neler yapılabileceğinin ele alınıp öneriler sunulduğunu, ayrıca medyanın uyuşturucuyla mücadeleye nasıl destek sağlayabileceğinin irdelendiğini kaydeden Hasan Karaokçu, en kısa sürede çalıştaydan çıkan sonuçları yürütecek, hayata geçirecek bir medya iletişim komitesi oluşturmayı istediklerini açıkladı. Karaokçu, komisyonun, bu komitenin çalışmalarına gerekli desteği vereceğini vurguladı.



“Sonuçlar yol haritamız, ışığımız olacak”

“Biz kendimizi iyi anlattığımızı düşünüyoruz. Gerek yasal altyapının gözden geçirilmesi gerek sosyolojik boyut, gerekse medyadaki sorunlarla ilgili çok güzel öneriler çıktı. Bunlar, bundan sonraki mücadelede yol haritamız, ışığımız olacak. Sonuçları çok önemli ve değerli buluyoruz” diyen Karaokçu, 2014’ten beri uyuşturucuyla mücadele için çalışan komisyonun bu adımı attığı için çok mutlu olduklarını söyledi.

Karaokçu, çalıştaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

(Haber: Özgül Gürkut Mutluyakalı- TAK)