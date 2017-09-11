Okullarda ders zili çalıyor

Devlet okullarında eğitim alan yaklaşık 34 bin öğrenci haftaya pazartesi günü ders başı yapacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan alınan bilgiye göre, bugüne kadar alınan kayıtlar göz önüne alındığında bu yıl, İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda, 4 yaştan ilkokul 5’inci sınıfa kadar yaklaşık 20 bin öğrenci ders başı yapacak.

Öte yandan Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı ortaokul ve liselerde yaklaşık 10 bin öğrenci ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı ortaokul ve liselerde yaklaşık 3 bin 400 öğrenci pazartesi günü ders başı yapacak.

İlkokullarda ders zili 08.00’de ortaokul ve liselerde 07.55’te çalacak.

3 bin 731 öğretmen...

Bakanlık verilerine göre yeni yapılan münhallerle, devlet okullarında bu yıl 3 bin 731 öğretmen görev yapacak.

Buna göre 4 yaştan ilkokul 5’inci sınıfa kadar bin 460; Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı okullarda bin 800; Mesleki Teknik Öğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 471 öğretmen görev yapacak.

Kadın kursları ve çıraklık eğitimleri haftaya başlıyor

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, yaşam boyu eğitim bacağında bu yıl yaklaşık bin 500 kadın köy kadın kurslarında eğitim görecek. Yaklaşık 30 öğretmen bu kurslarda görev yapacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası’nın düzenlediği çıraklık eğitiminde ise 350 öğrenci eğitim alacak.

Özel okullar...

Öte yandan geçen yılın verilerine göre ülkemizde, özel okullarda, okul öncesinde 3 bin 188, ilkokullarda 3 bin 484, ortaokullarda bin 467 ve liselerde bin 740 öğrenci eğitim alıyor.