“Okullarda 82 öğretmen eksik”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil, ana ve ilkokulların yeni eğitim öğretim yılının ilk gününe, 82 öğretmen eksiğiyle başladığını açıkladı.

Elcil, öğrencilerin eğitime; öğretmensiz, okulsuz ve sınıfsız başlamak zorunda kaldıklarını belirterek, eğitimde planlama program ve düzenleme olmadığı için okullarda ciddi yoğunluk yaşandığını ifade etti.

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ana ve ilkokulların ilk gününde, Gazimağusa Alasya İlkokulunda basın toplantısı düzenleyerek, devlet okullarındaki öğretmen ve alt yapı eksikliklerine dikkat çekti.

KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil okul müdürü ve öğretmenleriyle birlikte dün düzenlediği basın toplantısında, 114 ana ve ilkokulda bugün yeni eğitim öğretim yılının ilk günü olduğunu belirterek, basın toplantısını yoğunluk yaşanan okullardan biri olan Alasya İlkokulunda yapmayı uygun gördüklerini kaydetti.

Elcil, Alasya İlkokulunun yıllar önce tek şubeli olmasına rağmen bugün öğrenci sayısının 700’lere dayandığını, altyapı itibarıyla, öğretmen kadroları itibarıyla sadece bu okulun değil, Girne, Lefkoşa ve Gazimağusa’daki okulların ciddi öğrenci akışıyla karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Elcil, “Sınıf, bulamayan, okul bulamayan öğrenciler bugün maalesef okulun birinci günü olmasına rağmen okulsuz, sınıfsız, öğretmensiz okula başlamak zorunda kalıyorlar Özellikle bugün itibarıyla 82 öğretmen eksiğimiz mevcuttur. Yani toplamda 20 bin civarında ilkokul öğrencisi öğrenim görüyor. Bugün itibarıyla 82 öğretmenimiz okullarda bulunmamaktadır. Bu plansızlığın, programsızlığın ve ülkeye gelen nüfusun kontrol edilememesinin getirdiği bir sonuçtur” dedi.

Elcil, eğitimde, planlama, program ve düzenleme olmadığı için ciddi yoğunluk yaşandığını vurguladı.

Elcil, okullarda öğrenim gören öğrencilerin yüzde 56’sının Türkiye, yüzde 5’inin üçüncü ülkelerden ve yüzde 39’unun da KKTC vatandaşı olduğunu söyleyerek, “Dünyada buna benzer ülke var mı ben bilemiyorum. Kendi nüfusundan fazla, kendi vatandaşından fazla bir nüfusa hizmet veren bir yapı söz konusu. Bu eğitim değil bir kör dövüşüdür” dedi.

Elcil, gerek öğretmenlerin, gerek öğrencilerin kalabalık sınıflarda eziyet çektiğini belirterek, bu basın toplantısıyla önerilerde bulunmak istediklerini ifade etti.

Eğitim yılının hayırlı olmasını dileyen Elcil, “Bilimsel olması gereken eğitim sistemi maalesef Allah’a emanet edilmiştir. Bu da kabul edilebilecek bir durum değildir” dedi.

Basın toplantısında KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş de basın açıklaması okudu.