Okullara süt dağıtımı durdu mu?

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, okul öncesi, ilkokul ve özel eğitim okullarına süt dağıtımının neden yapılmadığının açıklanmasını istedi.

Cemal Özyiğit, TDP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, 2019 Nisan’da kendisinin Milli Eğitim Bakanlığı görev döneminde, Bakanlık ile KOOP Süt arasında, her gün okul öncesi, ilkokul ve özel eğitim olmak üzere 116 okuldaki yaklaşık 20 bin öğrenciye süt dağıtılması için protokol imzalandığını, okul tatili öncesine kadar süt dağıtımının düzenli yapıldığını ancak yeni ders yılı ile birlikte durdurulduğunu kaydetti.



İlkokullara süt dağıtımı ve özel eğitim öğrencilerine her gün kahvaltı için 2019 yılı bütçesinde, toplamda 3 Milyon 234 Bin TL ayırdıklarını belirten Özyiğit, bu paraların Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığın’ın hesabında olduğunu kaydetti.

Özyiğit, “Çocuklarımız için ayrılan bu ödenekler mutlaka çocukların sağlıklı büyümeleri için kullanılmalıdır” dedi.