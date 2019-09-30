Okullara ‘güvenlik’ten kırık not

Okulların eğitim yılına başlaması ile Polis Genel Müdürlüğü trafik için kontrollerini arttırdı, çoğu okul tedbirlerini arttırmak adına Eğitim Bakanlığı’na başvurularda bulundu. Lefkoşa’daki rastgele seçilmiş beş kamu ilkokulunu ziyaret eden YENİDÜZEN ekibi alınan güvenlik tedbirlerini inceledi. Okulların müdür veya müdür muavinleri, kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştıklarını söyledi, önlem için devlet desteği istedi…

Dila ŞİMŞEK

Eğitim yılının başlaması ile geçmiş senelerde yaşanan güvenlik sorunlarının yaşanmaması için hem Polis Genel Müdürlüğü, hem de okullar ‘kendi çapında’ önlemler almaya başladı.

Okulların başlangıç ve çıkış saatinde yaya olarak devriye yapan polis birimleri, trafik akışını da gözlüyor.

YENİDÜZEN, Lefkoşa’nın en kalabalık okullarını ziyaret ederek, ‘güvenlik sorununu’ irdeledi.

Çoğu okul, güvenlikten ‘sınıfta kaldı’…

Duvarların alçaklığı, kapıların açık durumda olması ve içeriye girildiğinde kimsenin bir şey sormaması dikkat çekti.

İlköğrenimde devlet okullarının hiçbirinde güvenlik görevlisinin bulunmadığı, bazılarında ciddi güvenlik zafiyeti yaşandığını görülürken, bazı okulların da nöbetçi öğretmenlerin ve hademelerin gözetimi gibi tedbir aldığı objektiflere takıldı.

Okul yetkilileri, kendi imkanları ile önlem almaya çalıştıklarını, ancak yeterli olmadığını ve daha sıkı tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Yoğunlaşan trafikte çocukların güvenliği ve dışarıdan gelebilecek kişiler için tedbir alınması istendi.

Okul yetkilileri, güvenliğin sadece okul saatinde değil, sonrasında da sağlanması gerektiğine bulgu yaparak, “Akşamları bazı kişiler okula girerek okul malına zarar verebiliyor, uyuşturucudan fuhuşa türlü suçlar işleyebiliyor” dedi.

Güvenlik kameraların endişeleri sadece bir nebze azalttığını ve etkili olduğunu belirten okul yetkilileri, daha sıkı önlemler talep ettiklerini dile getirdi.

Güneyde okul aile birlikleri, eğitim sendikaları ve okul yetkilileri AYAKLANDI:

“Bir adam devamlı etrafta geziniyor”

Okullardaki güvenliğin yetersizliği, Kıbrıs Rum basınında da yer aldı.

Cyprus Mail’in 25 Eylül’de yayımladığı habere göre, Lefkoşa’nın güneyindeki ilköğretim okullarının çevresinde ‘bir adamın’ sıklıkla görülmesi üzerine okul aile birlikleri ve okul yetkilileri, adeta isyan etti, kendilerinin oluşturduğu bütçelerle bahçe çitlerini yükseltti, kapıları kilitledi.

Bu kişinin ‘bir şey yapmadığı’, sadece sıklıkla okulun duvarlarının etrafında görüldüğü yazıldı.

Ailelerin ve okul yetkililerinin bu durum karşısında endişelendiklerini ve korkunun yayıldığı ifade edilirken, toplanan paralarla duvarların yükseltildiği kaydedildi.

Cypusmail, 26 Eylül’de bir haber daha yayımlayarak, okul aile birliklerinin, okul yetkililerinin ve eğitim sendikalarının ayaklandığını, daha sıkı önlem alınması için güney Eğitim Bakanlığı’na baskı yapıldığı belirtti. Sıkı güvenlik önlemleri için polis birimlerine de ısrar edildiği öğrenilirken, okulların ‘korku ve panikten’ dolayı adeta ‘kale gibi korunmaya çalıştığı’ yazıldı.

Geçen sene güneyde iki çocuk ‘kaçırılmıştı’…

Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz yılın Eylül ayında güneyde 11 yaşındaki iki çocuğun, öğrenim gördükleri okulun önünden kaçırılması, herkesi endişelendirmiş, büyük bir yankı uyandırmıştı.

CyprusMail, yaşanan olayı tekrar gündeme taşıyarak, güneydeki okulların kendi imkanları ile tedbir almaya başladığını, duvarları yükselttiklerini, kapıları kilitli tuttuklarını yazdı.

Okul aile birliği ve okul yetkilileri, Eğitim Bakanlığı’na ‘güvenlik’ çağrısında bulundu, “Çocukların güvenliği en çok sabah 7 ile 8, öğlen 13 ile 14:00 arasında yaşanıyor. Özellikle bu saatler arasında güvenlik arttırılmalı, çocukları kimin okuldan aldığının gözetlenmesi şarttır” şeklinde konuştu.

Ziyaret edilen ilkokulların güvenliği ne durumda?

Şht. Ertuğrul İlkokulu: Giriş - çıkış serbest

Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda okul duvarlarının yüksek olduğu, ancak ön kapının tamamen açık olduğu ve içeriye kolaylıkla giriş yapıldığı gözlemlendi. Ana kapı dışındaki kapılar kapalı olsa da, ön kapıdan kontrolsüzce giriş çıkış yapılabileceği gözlere takıldı.

9 Eylül İlkokulu: Devlet ilkokulları arasında görülen ‘en güvenli’ sistem

600 öğrencinin bulunduğu 9 Eylül İlkokulu’nda ise, giriş ve çıkış kapılarının hepsi kapalı olduğu görülürken, sadece bir kapıdan giriş ve çıkışa müsaade verildiği, o kapının da hem kamera sistemi, hem de sadece içeriden açılıp kapatılabilen otomatik kapısı olduğu tespit edildi. Kapıda sesli olarak içeriye giriş çağrısı yapıldığında ise, bir hademenin de kapıya gelerek kişiye eşlik ettiği görüldü.

Gelibolu İlkokulu: Duvarların alçaklığı endişelendirici

Gelibolu İlkokulu’nun kapılarının kilitli ve okulun birçok noktasında güvenlik kamerası olduğu gözlemlendi. Aynı zamanda nöbetçi öğretmenlerin bahçede dolaştığı görüldü. Öte yandan, yüksek duvarların bir kısımdan itibaren bittiği ve yerini çok alçak demirliğe bıraktığı fark edildi.

Şht. Doğan Ahmet İlkokulu: Sınıf ve tüm odalara giriş demir kapılarla kapatılabiliyor

Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda ise, tüm kapıların kilitli olduğu, içeriye girmek istendiğinde hademe veya nöbetçi öğrencinin karşıladığı görüldü. Hem okul saatlerinde, hem de okul saati dışında korunaklı olması için sınıfların demirli korunağı olduğu, tüm merdivenlerde de aynı şekilde demirden kilitli kapı olduğu gözlemlendi.

Şht. Yalçın İlkokulu: Kamera sistemi olsa da, kapılar ardına kadar açık

Son olarak ziyaret edilen Şehit Yalçın İlkokulu’nda ise, çitlerin alçak ve aralıklı olması sebebiyle kolaylıkla içeriye atlanabileceği fark edildi. Kamera sistemi olduğu dikkat çekerken, ön kapının da, arka kapının da ardına kadar açık olduğu kaydedildi.

Okul yetkilileri ne dedi?

9 Eylül İlkokulu Müdür Muavini Sevay Kalkan:

“Kendi imkanlarımızla çok iyi tedbirler alsak da, daha sıkı denetim sağlanmalı”

“Tüm kapılarımızı, sabah 8 itibariyle kapatıyor, sadece bir ana kapımızdan giriş çıkışları sağlıyoruz. Bu kapı ise, hem güvenlik kamerası, hem de zili çaldığınızda kendinizi tanıtarak izin alabileceğiniz, sadece içeriden açılıp kapanabilen bir kapıdır. Bununla da kalmıyor, kapı açılışına izin verdikten sonra hademelerden birisi gelen veya çıkacak kişiye eşlik ediyor. Artık nüfusun çoğalması, insanların birbirini tanımaması, trafiğin yoğunlaşması ile türlü sıkıntılar yaşanabilecek bir dönemde yaşıyoruz ve sıkı önlemler almamız gerektiğine inanıyoruz. Okulumuzun her yanında kamera sistemiz var, okul tamamen kendi yarattığı bütçe ile bunu karşıladı. Ancak tüm okullarda yaşanan sıkıntının bekçi olmaması olduğunu düşünüyorum. Okul saatleri dışında dışarıdan insanlar girip okul mallarına zarar verebiliyor, suç işleyebiliyor veya kirlilik yaratabiliyor. Tam zamanlı bir güvenliğin sağlanması gerekiyor”

Gelibolu İlkokulu Müdür Muavini Cenk Uyaroğlu:

“Alçak duvarlarımız için Bakanlığa talepte bulunduk, bekliyoruz”

“Gün içerisinde, ana giriş dışında her kapıyı kapatıyoruz. Her yerde bize bakanlığın sağladığı kamera sistemimiz mevcuttur. Bunun yanı sıra ise okul saatleri boyunca hademelerimiz ve nöbetçi öğretmenlerimiz okul bahçesinde gözetim yapıyor. Okul duvarlarımızın bazı kısımları yüksekken, bir taraf tamamen alçak. Bu konuda bir çalışma yaparak Eğitim Bakanlığı’na sunduk ve duvarlarımızın yükseltilmesini talep ettik. Okul saatleri sonrası içeriye giriş kolay olduğundan, kimi okullara bazı kişiler girerek, uyuşturucudan türlü şeylere kadar suç işleyebiliyor”

Şht. Yalçın İlkokulu Müdürü Latife Çobanoğlu:

“Biz tedbir alsak da, daha sıkı önlem alınması için çabalanmalı”

“Okulumuzun her yerinde kameralar var. Okullar henüz yeni başladığı için, sistemimizin oturması ve bazı işlerin halledilmesi adına kapılarımız açık olsa da normalde tüm kapıları kilitliyoruz. Okulda nöbetçi öğretmenlerimiz ve hademelerimiz gözetim yapıyor. Tabii ki tüm bunlar yeterli değil, keşke daha iyi durumda olsa. Güvenlik açısından zaman zaman sıkıntı yaşanabiliyor, örneğin boşanan velilerde vekaleti olan veli diğer ebeveynin çocuğu okuldan almamasını isteyebiliyor… Daha sıkı tedbirler alınması adına, bir bekçinin olmasının faydalı olacağına inanıyorum”

Şht. Doğan Ahmet İlkokulu Müdür Muavini Sadık Özbilgehan:

“Sınıflara ve merdivene demir kapı ile korunak yaparak, okul saatleri sonrası içeriye girilmesine engel olmaya çalıştık”

“Okul saatleri boyunca tüm kapılarımızı kilitli tutuyoruz ve içeriye girmek isteyen kişileri nöbetçi öğretmenlerimiz veya hademelerimiz karşılıyor. Okulumuzda 16 kamera sistemi mevcuttur. Kapımıza içeriden açılıp kapanabilen bir sistem oturtmak için Bakanlığa bir çalışma sunduk. Kendi imkanlarımızla, sınıflara ve merdivene demir kapı ile korunak yaparak, okul saatleri sonrası içeriye girilmesine engel olmaya çalıştık. Çünkü okul saatleri sonrası birçok kişi okulları içki tüketilecek yer olarak kullanabiliyor. Ancak tüm okullarda bekçi olması, okul mallarına zarar verilmemesi ve suçların teşkil etmemesi için önemlidir”

Gelibolu İlkokulu’nun duvarlarının oldukça alçak olması içeriye giriş ve çıkışlar konusunda endişe yaratıyor.

9 Eylül İlkokulu’na, sadece bir kapıdan girilip çıkılabiliyor, bu kapıda sesli ve kameralı güvenlik sistemi bulunuyor, kişiler içeriye girmek için kendilerini tanıttıktan sonra hademe eşliğinde kabul ediliyor.

Şehit Yalçın İlkokulu’nun her noktasında güvenlik kamerası olsa da, duvarlarının alçak, kapılarının ise açık olduğu gözlere takılıyor.

Şehit Doğan Ahmet İlkokulu’nda, okul saatleri dışında girişlerin engellenmesi için her sınıf ve merdiven başına demirden kilitli kapılar yapıldığı görülüyor.

Şehit Ertuğrul İlkokulu’nun ana kapısının açık olduğu, kolaylıkla girilip çıkılabileceği gözlemleniyor.

Geçen sene güneyde yaşanan ‘çocuk kaçırma’ olayından sonra, birçok okul tedbir amaçlı duvarlarını yükseltme çalışmaları yapıyor.

Polis Genel Müdürlüğü, okulların açılmasıyla okulların önünde yaya olarak devriye yapmaya başlayarak, hem trafiği hem de güvenliği denetledi.