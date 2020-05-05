Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, eğitim ve ekonomi konusunda hükümeti eleştirdi.

DP’den verilen bilgiye göre, Denktaş katıldığı bir televizyon programında, okulların açılmasıyla ilgili olarak “Okullar neden açılmadı anlamadım, büyükler kaparsa çocuklara zaten bulaştıracak” dedi.

Ekonomik açıdan ise, hükümetin korona virüs salgını sürecinde hayatı ucuzlatmaya gitmesi gerektiğini kaydeden Denktaş, “Hayatı ucuzlatması gerekirdi ki bu yapılmadı. Bu ileriki günlerde daha büyük sıkıntı yaratacak. Bu konuda hala tedbir almalarını bekliyorum” dedi.

Denktaş, “Bu dönemde devletin babalık yapması gerektiği” söylemi ile ilgili de şunları söyledi:

“Devlet bu görevi bazısına getiriyor, bazısına getirmiyor. Dört kategori var. Geliri azalmış olanlar; geliri sıfırlanmış olanlar; Daha önce geliri olmayanlar; daha önce emeğini ya da yurt dışından getirdiği parayı ekonomiye katanlar…

Gelirleri azaltmak bir mecburiyetti. Hükümetin bu adımı doğru ama bunu yaparken hayatı ucuzlatması gerekirdi ki bu yapılmadı. Bu ileriki günlerde daha büyük sıkıntı yaratacak. Bu konuda hala tedbir almalarını bekliyorum…”

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