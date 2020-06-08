Okullar Kapalı İken Tatile Çıkmak

Yeni tip koronavirüs (covid-19) ile birlikte Tüm dünya ülkeleri bir yandan salgın ile mücadele sürerken bir yandan da normalleşme adımları atıyor… Ne var ki dünya, yeni bir düzene hazırlanıyor. Alışkanlıklar, tercihler yavaş yavaş değişiyor. Hiç kuşku yok ki bu değişiklik eğitimde de kendini hissettiriyor.

2019-2020 öğretim yılının karneleri bugünden itibaren verilmeye başladı. Bu öğretim yılının ikinci döneminde okullarımızı açamadan, kendimizi yaz aylarında buluverdik. Başka ifadeyle okullar kapalı iken yaz tatiline çıktık…

Geleneksel şablonlarımız, öğrenci için yaz tatili kimi zaman bir ödül kimi zaman da bir ceza olarak nitelendirilmekte ve bu nitelendirilmeye göre de tatilin biçimi belirlemektedir. Oysa tatil böyle bir şey değildir. Hele bu tatili böyle bir anlayışla planlamak akıl işi hiç değildir…

Yaz tatiline, öğrencinin gelişim sürecinde elde ettiği özelliklerini sergileyebilme dönemi olarak bakılmalıdır. Bu nedenle yaz tatilini; öğrencinin kendi ilgili ve istekleri doğrultusunda geçirmesi son derece önemlidir. Dahası çocuklarınıza salgın dönemindeki eğitim kayıplarını giderebileceği ortamlar sağlamanız için de büyük bir fırsat olarak karışınızda durmaktadır. Covid-19 tedbirleri nedeniyle büyük paralar harcayarak çocuklarımızı yolladığımız geziler, kamplar ya da benzer programları bu dönem bulma imkanınız olmayabilir zaten çoğu zaman bu anlamdaki tatiller çocuklarınıza sıkıcı gelebilir. Çünkü onlar, arkadaşlarıyla oynamak ya da kendi sokağında basit ve serbest aktivitelerle çok daha mutlu olabiliyorlar.

Öte yandan yaşadığı eğitim kayıplarını da bahane ederek; yaz tatilini, onu ders çalıştırmak ya da özel dersten özel derse yetiştirmek için heba etmeyin. Unutmayın bir çocuğun en çok istediği şey yaz tatilde anne-babasıyla birlikte nitelikli zaman geçirmektir. Dahası hâlâ çocuğunuz göstermiş olduğu başarıdan memnun değilseniz yaz döneminde de onu özel derse ya da birtakım kurslara gönderme gibi bir niyetiniz varsa, onun gelişimi için aşağıdakileri yapması, onu yollayacağınız özel dersten çok daha fazla yararlı olacağına emin olun… İşte o şeyler:

Parkta, sokakta veya bahçede arkadaşlarıyla oyun oynamak.

Bahçede şişme bir su havuzunda oynamak.

Plaja gitmek.

Uçurtma, model uçak veya benzeri aktivitelerde bulunmak.

Hayvanlarla ilgili çeşitli aktivitelerde bulunmak; mesela köpek gezdirmek.

Bilgisayar oyunları oynamak.

Spor yapmak, koşmak, yorulmak

Yemek hazırlamaya yardım etmek.

Aile büyüklerinin evinde zaman geçirmek.

Müzik dinlemek

Boş boş zaman geçirmek.

Evet bu tatile okullar kapalıyken çıktık. Ancak okulda yapılması gerekenleri eve taşımak, evini, odasını yaşam alanını bir sınıfa çevirmek, özel derslerin, dershanelerin cazip tekliflerine kapılmak bu anlamda anne-baba olarak düşeceğiniz en büyük hatadır. Buna dikkat edin.

Adı üstünde tatil. Tatilini zehir etmeden, ona sanal sınıflar yaratmadan da çok ciddi kazanımlar elde etmesini sağlayabilirsiniz. Ona dersler, kurslar yerine toprağa basmasını, oyunlar oynamasını, kitap okumasını, film izlemesini, bir ürün ortaya çıkarmasını sağlayacak ortamlar yaratın. Göreceksiniz en keyifli ve en yararlı tatili bu olacak…

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Daha Etik Bir Anne-Baba Olmak

Şöyle bir düşünün; çocuğunuz için adil olmayan neler yaptınız?

Şurası bir gerçek: Konu çocuğunuz ise anne-baba olarak toplumda eşitlik kurallarını harfiyen uygulama şansınız yok…

Hiç kuşku yok ki bütün çocuklar özeldir ve biriciktir. Ancak çoğunuzun ayrıcalıklı olduğunu düşünmeniz doğumundan itibaren başlıyor. “Her şey çocuğum için” anlayışıyla yaptıklarınız haddi hesabı yok gibi… Çocuğunuzun daha iyi bir eğitim alması, daha rafine bir çevrede büyümesi ya da daha mutlu olacağı bir an yaratmak için ne kadar ileri gittiniz.

Çocuğunuzu; size göre iyi bir okula, o okulun yine size göre en iyi öğretmenine gitmesi için elinizden geleni yapmadınız mı? Tanıdıkları araya koyup, ricalarda bulunmadınız mı? Hatta kimi zaman onun yerine ev ödevini bile siz yapmadınız mı? Yeri geldi onun yapması gereken resmi siz yaptınız, çözmesi gereken problemi siz çözdünüz, araştırması gereken konuyu onun yerine siz hazırlayıp çantasına koymadınız mı? Sırf sınavlarda birkaç puan daha yüksek not alsın diye, en iyi sandığınız öğretmenden özel ders alması için yoğun bir gayret içinde olmadınız mı? Arkadaşlarıyla girdiği kimi tartışmalarda haksız olduğu halde, onun haklılığı için canla başla uğraşmadınız mı?

Peki ya bütün bunlardan sonra mezun ettiğiniz çocuğunuz bir işe girmesi için yaptıklarınız! Müdahaleler, araya mühim kişiler sokmalar… Bir düşünün, çocuğunuz için ne kadar etik dışı davranışlarda bulundunuz?

Bilim insanlarına göre; anne-baba olarak bu davranışlarınız aslında çocuklarınız için değil, kendiniz için yapıyorsunuz. Aslında, her şey tasarladığınız hayata bir adım daha yaklaşması için… Oysa onun, yaşamdaki gerçek başarıyı yakalaması için yapmak gerekenin daha etik bir anne-baba olmak…