Okullar atletizmde terledi

KKTC Atletizm Federasyonu tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Hasan Ruso Atletizm Yarışları tamamlandı. İki gün boyunca Atatürk Stadı’nda ilkokul ve ortaokulların katılımı ile gerçekleştirilen yarışlar sonunda küçük erkeklerde Akova Yıldırım İlkokulu, küçük kızlarda Alaniçi İlkokulu, yıldız erkeklerde Şehit Turgut Ortaokulu ve yıldız kızlarda Güzelyurt TMK orta bölümü şampiyon oldu. Yarışlar sonunda oluşan ferdi dereceler ve takım sıralamaları şöyle:

Küçük Erkek Ferdi Sonuçlar

60 Metre: 1. Turgut Çelikoğlu (Akova), 2. Efe Korkmaz (Y.Erenköy), 3. Mehmet E. Balta (23 Nisan)

5x60 Metre: 1. Kurtuluş İlkokulu, 2. 23 Nisan İlkokulu, 3. Özgürlük İlkokulu

1000 Metre: 1. Ali Salper Alkoçoğlu (Y.Erenköy), 2. Erol Evginel (Doğu A. Doğa Koleji), 3. Osman Olgu (Y.Boğaziçi)

Yüksek Atlama: 1. Oben Kuzey Kaya (Akova), 2. Mehmet Çelik (Kurtuluş), 3. Kazım Rüstemgül (Doğu A. Doğa Koleji)

Uzun Atlama: 1. Efe Korkmaz (Y.Erenköy), 2. Turgut Çelikoğlu (Akova), 3. Boran Akansel (Özgürlük)

Fırlatma Topu: 1. Vahap Gökkaya (Şht. Osman Ahmet), 2. Mehmet Gezer (Akova), 3. Battal Özkur (Özgürlük)

Küçük Kız Ferdi Sonuçlar

60 Metre: 1. Beren Çokdal (Alaniçi), 2. Neray Güneş (Özgürlük), 3. Rüya Sezai (Doğu A. Doğa İlkokulu)

5x60 Metre: 1. Özgürlük İlkokulu, 2. Alaniçi İlkokulu, 3. 23 Nisan İlkokulu

800 Metre: 1. Deniz Gökyay (Özgürlük), 2. Kardelen Nur Koşar (Şht. Osman Ahmet), 3. Beren Emirzadeoğlu (Doğu A. Doğa İlkokulu)

Yüksek Atlama: 1. Alina Tasbergenova (23 Nisan), 2. Tuba Yılmaz (Alaniçi), 3. Sükeyna Öcal (Şht. Osman Ahmet)

Uzun Atlama: 1. Beren Çokdal (Alaniçi), 2. Hazal Aki (Özgürlük), 3. Rüya Sezai (Doğu A. Doğa İlkokulu)

Fırlatma Topu: 1. Yezda Nur Yaşkeçeli (Alaniçi), 2. Polina V. Kozlovska (23 Nisan), 3. Nehir Aydın (Özgürlük)

Yıldız Erkek Ferdi Sonuçlar

60 Metre: 1. Hilmi Arıtan (Şht. Turgut), 2. İsa Beşli (Anafartalar), 3. İsmail Karadayı (G/Yurt TMK)

100 Metre Engelli: 1. Ahmet Gürsen (Şht. Turgut), 2. Eren Ürkmez (Anafartalar)

80 Metre: 1. Hilmi Arıtan (Şht. Turgut), 2. Gökhan Başak (Anafartalar)

800 Metre: 1. Osman Konya (Şht. Turgut), 2. Eren Aksal (Anafartalar), 3. Hasan D. Yürekli (G/Yurt TMK)

5x80 Metre: 1. Şht Turgut Ortaokulu, 2. Anafartalar Lisesi Orta Bölümü

2000 Metre: 1. Eren Aksal (Anafartalar), 2. Osman Konya (Şht. Turgut), 3. Hasan D. Yürekli (G/Yurt TMK)

Yürekli Atlama: 1. Tezer Tayanç (Şht. Turgut), 2. Halit Dönmez (Anafartalar)

Uzun Atlama: 1. Özdaş Süleyman (Şht. Turgut), 2. İsmail Karadayı (G/Yurt TMK), 3. Gökhan Başak (Anafartalar)

Gülle Atma: 1. Tezer Tayanç (Şht. Turgut), 2. Enes İnce (Anafartalar)

Cirit Atma: 1. Ahmet Gürsen (Şht. Turgut), 2. Eren Ürkmez (Anafartalar)

Yıldız Kızlar Ferdi Sonuçlar

60 Metre: 1. Şerife Akkuş (Şht. Turgut), 2. Nadir Sönmez (G/Yurt TMK), 3. Elgis Buse Deniz (Canbulat)

80 Metre: 1. Dilara Sebatlı (G/Yurt TMK), 2. Şerife Akkuş (Şht. Turgut), 3. Zeyntep Özbay (Canbulat)

1500 Metre: 1. Zerda Kaymakamtorunları (Şht. Turgut), 2. Hülya Güney (G/Yurt TMK), 3. Dilber Davulcular (Canbulat)

80 Metre Engelli: 1. Zeynep Özbay (Canbulat), 2. İrem B. Demir (G/Yurt TMK), 3. Cihan Birkaya (Şht. Turgut)

Yüksek Atlama: 1. Dilara Sebatlı (G/Yurt TMK), 2. Gizem Arıkan (Şht. Turgut), 3. Gül Eşin (Canbulat)

Gülle Atma: 1. Tuğbanur Turna (G/Yurt TMK), 2. Yaren Eliz (Şht. Turgut), 3. Aslıhan Gümüştaş (Canbulat)

5x80 Metre: 1. Güzelyurt TMK, 2. Canbulat Ö. Ortaokulu, 3. Şht. Turgut Ortaokulu

800 Metre: 1. Zerda Kaymakamtorunları (Şht. Turgut), 2. Dilber Davulcular (Canbulat), 3. Hülya Güney (G/Yurt TMK)

Uzun Atlama: 1. Cihan Birkaya (Şht. Turgut), 2. Nadir Sönmez (G/Yurt TMK), 3. Elgis B. Deniz (Canbulat)

Cirit Atma: 1. Büşra İdiskut (Şht. Turgut), 2. Tuğbanur Turna (G/Yurt TMK), 3. Eylem Güzelay (Canbulat)

Küçük Erkekler Takım Sıralaması

1. Akova Yıldırım İlkokulu (273 Puan)

2. Şht. Osman Ahmet İlkokulu (269 Puan)

3. 23 Nisan İlkokulu (253 Puan)

Küçük Kızlar Takım Sıralaması

1. Alaniçi İlkokulu (318 Puan)

2. Özgürlük İlkokulu (294 Puan)

3. 23 Nisan İlkokulu (270 Puan)

Yıldız Erkekler Takım Sıralaması

1. Şht. Turgut Ortaokulu (541 Puan)

2. Anafartalar L. Orta Bölümü (431 Puan)

3. Güzelyurt TMK Orta Bölümü (128 Puan)

Yıldız Kızlar Takım Sıralaması

1. Güzelyurt TMK Orta Bölümü (596 Puan)

2. Şht. Turgut Ortaokulu (543 Puan)

3. Canbulat Ö. Ortaokulu (531 Puan)