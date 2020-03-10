Okullar 16 Mart Pazartesi’ne kadar tatil

Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ara açıklama yaptı, hafta sonuna kadar, yani 16 Mart Pazartesine kadar tüm okulların tatil edildiğini açıkladı.

Koronavirüsü ile ilgili ülkede tedbir alındığını ancak dün akşam tespit yapılmasının ardından, Bakanlar Kurulu’nun dün akşam da, bugün de olağanüstü toplantılar yaparak bir takım kararlar aldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Eğitim Bakanlığı ve YÖDAK olarak hafta sonuna, yani 16 Mart Pazartesi gününe kadar eğitim- öğretim faaliyetlerine ara verildiğini açıkladı.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun açıkladığı, eğitime dair dizi karar şöyle:

-Öğrenci kayıtları 3 Nisan 2020 tarihine kadar askıya alındı,

-Akademik idari personel ve yükseköğretim öğrencilerinin gerçekleştirecekleri yurt dışı seyahatleri zorunluluk gerektirmiyorsa iptal edilecek veya ertelenecek,

-Yurt içinde gerçekleştirilecek ulusal ve uluslar arası nitelikli bilimsel toplantılar ertelenecek veya iptal edilecek,

-Üniversiteler Sağlık Bakanlığı ile istişare ederek her türlü tedbirin alınacak,

- Üniversitelerdeki sağlık birimleri ile kamu ve özel hastaneleri arasında işbirliği yapılacak,

- Oteller dahil tüm staj eğitimleri ertelenecek,

Üniversitelerde toplu halde seyahat gerektiren sosyal, kültürel vb nitelikli etkinliklere ara verilecek,

Okullarda devam eden bütün toplu etkinlikler, müsabakalar da dahil olmak üzere ikinci bir talimata kadar ertelendi,

- Kreşler de dahil tüm okullar Cuma mesai bitime kadar tatil edildi,

-Hiçbir yeni kayıt, Eğitim Bakanlığı talimatı olmadan yapılmayacak.

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, eğitime devam durumuna ilişkin hafta sonu yeniden açıklama yapılacağını da belirtti.