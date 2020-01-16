Okul yolu tek şeride düştü!

Lefkoşa Ortaköy’de 9 Eylül İlkokulu’na giden yol bir inşaat çalışması nedeniyle tek şeride düşürüldü. Özellikle okul saatinde önemli bir trafik sıkışıklığına neden olan inşaatla birlikte “tek yol” levhası yerleştirildi, inşaat alanı yolun tek şeridini işgal etti. YENİDÜZEN’i arayan yurttaşlar, bu yönde kendilerine bir uyar yapılmadığından yakınırken, okul yolunun işgal edilmesinin doğru olup olmadığını sorguladı.



