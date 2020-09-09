Okul yok, etüt var. Casino yok, bahis var. Hükümet yok, ne var?

Dünyanın çok az yerinde bizdeki kadar “kapanalım” bağırışı yankılanıyor.

İngiltere’den İspanya’ya, Çin’den Rusya’ya kadar okullar dâhil “kapanma” gündemi yoktur.

Bu “başarı” (!) hükümetimize ve liderlik yapamayan yöneticilere aittir.

Yanlış anlaşılmasın, toplum çok insani bir tepki gösteriyor.

Çünkü korkuyor.



* * *



Birkaç gün evvel yazmıştım, “güneyden vaka gelmiyor, acaba, İstanbul ya da Ercan’daki testlerde mi bir sorun var?”

Çünkü çifte teste rağmen insanlar sonrasında “pozitif” oluyorsa, bu durumu en azından araştırmak gerekir.



* * *



İlk günden bugüne fikrim değişmedi, “kapanmak” bir yönetim beceriksizliği ürünüdür.

Bir ülke yönetilemiyorsa, insanları evlere kapatırsınız.

Eğitimi yönetemez, kapatırsınız.

Turizmi yönetemez, kapatırsınız.

Sektörleri yönetemez, kapatırsınız.

İnsanlar “kapanalım” derken, bunu “korunmak” için istiyor.

Peki niye?

Çünkü kendilerini koruması gerekenlere güvenmiyor!

(Kimi de bu süreci kullanıyor, ‘bahanesi Covid’ olanlar tenzih ediyorum.)



* * *



Adanın güneyine dünyanın dört bir yanından uçak geliyor.

Hem de doğrudan…

Elbette “vaka” da var.

Ancak kontrol sağlanmış, güven başarılmış, süreç yönetilmiştir.



* * *



İşin ekonomik boyutuyla ilgili hiç ses yok.

Güneyde ‘maaş desteği’ uzatıldı örneğin… Almanya’da dün karar aldılar, ailelere çocuk başına 300 Euro ödeme yapılacak. Öğrencilerin burs kapsamını genişletiyor dünya… Şimdi yüksek öğrenim başlıyor, peki, Türk Lirası’nın döviz karşısında olağanüstü değer kaybı sonrasında hiç duydunuz mu, üniversite harcını dövizle ödeyenler için bir arayış, gündem, çalışma… Çocuklardan “test ücreti” alıyorlar, “Avrupa’da eğitim görme cezası” olarak!



* * *



Okulları kapatmak ama etütleri açık bırakmak.

Kumarhaneleri kapatmak ama bahis evlerine, bet ofislere, hem de tıklım tıklım dolu köpek yarışlarına seyirci kalmak…

Ne dersiniz?





* * *



“60 senenin en sıcak yazı nedeniyle inşaatlarda çalışmayı sınırlandıran” bir hükümet var.

Kendi inşaatında en sıcak saatlerde işçiler çalışıyor.

Ölüyor işçi!

Hem de pandemi hastanesi inşaatında...

Pandemiden değil, hükümet gözetiminde cinayetten!

Göz göre göre…

Salgından beter talihsizlik bu değilse nedir?











