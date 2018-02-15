OKUL SALDIRISINDA 17 ÖLÜ

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Broward kentinde, Nikolas Cruz (19) tarafından bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 17 kişinin öldüğü bildirildi.



Broward Şerifi Scott Israel, Twitter hesabından, Stoneman Douglas Lisesinde yaşanan saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Olayda en az 17 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Israel, saldırının aynı okulun eski öğrencilerinden Nikolas Cruz tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.



Saldırganın kampüs dışında olaysız ve hafif yaralı olarak gözaltına alındığı duyuruldu.

Yerel saatle öğleden sonra yaşanan saldırının ardından yerel polisin olaya hemen müdahale ettiği, olay sonrası lisenin kapatıldığı ve tüm öğrencilerin tahliye edildiği aktarıldı.



Hastaneye kaldırılan yaralıların durumuyla ilgili bilgi verilmedi.



Amerikan Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) başlattığı soruşturma ise sürüyor.



TRUMP'TAN MESAJ



Öte yandan, saldırıyla ilgili önce Beyaz Saray'da bilgilendirilen ABD Başkanı Donald Trump, olaydan birkaç saat sonra Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.



Trump, "Dualarımız ve taziyelerimiz, Florida'daki korkunç saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarıyla beraberdir. Hiçbir öğrenci, öğretmen ya da başka biri bir Amerikan okulunda kendini güvensiz hissetmemeli" mesajını paylaştı.