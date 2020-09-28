'Okul otobüsleri yeniden ara bölgede'

Cumhurbaşkanlığı, Kıbrıs’ın güneyinde okuyan öğrencilerin yarından itibaren tekrar ara bölgede okul otobüsleri tarafından alınabileceğini duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, güneyde öğrenim gören öğrencilerin aileleri Cumhurbaşkanlığı’na başvuruda bulunarak, Covid 19 koşulları gerekçe gösterilerek Kıbrıs Rum tarafının aldığı kararla, öğrencilerin okul otobüs ve servislerine binmek üzere güneydeki geçiş noktasına kadar yürümek durumunda bırakıldığını belirtmiş, bunun öğrenciler için çeşitli sıkıntılar yarattığını ifade etmişti.

Açıklamada, ailelerin bu uygulamanın düzeltilerek okul otobüslerinin eskiden olduğu gibi ara bölgeye girmelerine ve öğrencileri Kıbrıs Türk geçiş kapısından almalarını talep etmesi üzerine yürütülen temaslar neticesinde, Kıbrıslı Tüm ve Rum Teknik Komite Koordinatörlerinin konuyu ele aldıkları ve konunun çözümlendiği ifade edildi.

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